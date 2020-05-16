Обзор Deep Rock Galactic. Лучший PVE шутер вышел в релиз

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку игровой индустрии, которая уже успела заинтересовать многих геймеров. Вы любите копать, изучать, искать, штурмовать, создавать и уничтожать? Тогда вам сюда. Встречайте, перед вами симулятор бурильщика от Ghost Ship Games - Deep Rock Galactic. Давайте детальней изучим данную игру.

Видео обзор

Немного истории

Как мы уже и сказали, перед нами очередной симулятор про бурение, копку и уничтожение различных монстров ради одной цели – драгоценных камней. Подобный жанр уже давно заинтересовал геймеров, и разработчики частенько начали выпускать новые проекты.

Игрокам дается возможность испытать себя в роли четверки космических дворфов, которые занимаются тем, чем и должны заниматься гномы – добывать полезные ископаемые. И чем глубже они начинают копать, тем больше интересного находят, однако вместе с драгоценными камнями в недрах вы будете натыкаться на различных тварей. Благо то, что защищаться от них есть чем – дробовики, лазерные пушки, пулеметы, турели и многое другое. Помимо профессии шахтера вам придется осваивать еще и военное дело.

Ваша добывающая станция находится на орбите, так как планета, на которой необходимо добывать ресурсы не самая дружелюбная и экспедиции проходят таким образом, что вас сажают на огромную бурильную установку и скидывают на планету прямо с космоса. Попав в недра планеты Hoxxes IV ваша задача довольно проста – добыть необходимое количество ресурсов и бежать обратно на станцию при помощи той же бурильной капсулы. Однако есть одно, но, порой приходится забуриваться так далеко, что обратно попасть не так-то просто.

Графическая составляющая

Надеяться на суперсовременную графику, которую мы можем видеть в новых играх здесь не стоит, однако она вполне интересно прорисована, чтобы игрокам было чему любоваться и порой даже удивляться проблескам света где-то в темных уголках пещер, когда драгоценные камни так и говорят тебе – раскопай меня. В этом есть свои плюсы. Играть в Deep Rock Galactic смогут практически все игроки, имея в своем вооружении не самое топовое железо.

Начало пути

Все свои походы за ресурсами вы будете начинать на стартовой локации – ваша космическая штаб-квартира, где сможете пообщаться со своими друзьями, либо вступить в группу к рандомным. Да, кооперативная игра здесь чуть ли не на первом месте. Если на начальных этапах миссии вы чувствуете себя довольно-таки комфортно, то на более сложных этапах придется искать себе команду. Благо то, что разработчики активировали для нас специальную версию игры с читами, где можно было практически сразу же прокачать своего персонажа на достаточно высокий уровень, чтобы оценить всю прелесть игры.

Однако поиграв на первых парах без читов, стало ясно, что разработчики не дают возможности быстрой прокачки. Другими словами, у вас не получится запустить Deep Rock Galactic и практически за неделю прокачать хотя бы одного из представленных персонажей. Отсюда можно сделать вывод – зовите к себе на помощь своих товарищей. С ними вам будет куда интересней играть, особенно когда ваша команда будет состоять из всей четверки.

Да, больше 4х игроков в одной команде быть не может и у каждого из них будет выделена своя каюта на основной базе, где можно менять класс, прокачивать пассивные умения и просто отдыхать. Однако о самих классах чуть позже.

Миссии

Миссии здесь позволяют не ограничивать себя просто добычей ресурсов. В некоторых заданиях вам придется чинить буровые установки, отбиваясь от толп врагов, искать разбросанные по карте запчасти и уничтожать обитателей планеты. Однако на всем протяжении вашего не легкого пути постоянно придется делать одно – копать и еще раз копать.

Если вы все же решили играть один, разработчики позаботились о том, чтобы игрокам не было скучно и добавили специального помощника, который будет помогать вам копать, переносить предметы и даже биться с врагами. Вам лишь необходимо отдавать ему приказы.

Миссии игроки выбирают себе самостоятельно. Для этого достаточно будет подойти к главному компьютеру и подобрать ту или иную экспедицию. Однако в дальнейшем игрокам все же придется делать упор на определенные квесты, которые позволят получать дополнительные ресурсы и возможность прокачивать своего персонажа. По достижению одного из класса до 25-го уровня, необходимо будет пройти повышение класса, выполнив цепочку миссий и набрав необходимое количество ресурсов.

Награды за выполнения заданий будут разными: прокачка аккаунта в целом, прокачка персонажа, новые умения и даже снаряжения. Помимо этого, вы сможете менять облик своего персонажа, покупая в магазине различные стили: нарастить бороду, облачиться в мощную броню, перекрасить цвет кожи, волос и многое и т. д. Другими словами, скучно вам точно не будет.

Классы и вооружение

Бурильщик

В игре представлено всего четыре класса: Бурильщик, Инженер, Стрелок и Разведчик. Если эти четыре гнома будут играть в одной команде, то у противника не будет ни малейшего шанса. Каждый класс по-своему уникален, однако некоторые из них сильно зависимы друг от друга.Бурильщику доступны титановые силовые буры. Главной задачей данного класса является расчищать заваленные тоннели и устранять различные препятствия для команды. Однако это не говорит о том, что у него слабое вооружение. Тем же буром можно будет уничтожать врагов на ближней дистанции, а для более опасных врагов у бурильщика припасен огнемет, который в дальнейшем можно будет заменить на замораживающую пушку.

Инженер

Инженер, как нам показалось, является одним из единственных классов, который комфортно будет чувствовать себя, играя в соло. А все благодаря платформенной пушке и турелям, которые отлично справляются с уничтожением врагов и всегда могут прикрыть инженера пока он собирает ресурсы. Если вы новичок и у вас нет возможности играть с друзьями, то обязательно начните именно с этого класса.

Стрелок

Стрелок является одним из главных уничтожителей различных тварей в игре. Помогают ему в этом его надежные друзья – крупнокалиберный миниган и револьвер. Однако это еще не все. В его вооружении есть очень полезный инструмент – это тросомет, который позволяет преодолевать труднодоступные участки пещер. Стреляете в стену своим тросометом и поднимаетесь на автоматической площадке. Удобно и полезно. Тросомет так же дает возможность добывать ресурсы там, где добыть их сможет лишь ваш дрон.

Разведчик

Разведчик, пожалуй, самый важный член вашей команды, а все за счет наличия в его вооружении осветительного пистолета, который позволит не остаться без света в самый неподходящий момент и в считанные секунды найти необходимые ресурсы. Да, в наличии каждого класса есть свои световые капсулы, однако они ограничены в радиусе действия, когда осветительный пистолет может осветить практически всю исследуемую площадь уже после первого выстрела. Помимо этого, в вооружении разведчика есть специальный крюк-захват, который позволяет перемещаться ему даже в самые труднодоступные локации и разведать обстановку. Для уничтожения врагов он использует автомат и мощный обрез.

Вооружение в данной игре уникальное для каждого из представленных классов. По мере прокачки персонажей вы будете открывать для себя что-то новое, либо улучшать уже имеющееся. Если к этому еще и добавить изучения пассивных умений и скиллов для оружия, игрокам дается уникальная возможность создавать всевозможные билды. Для каждого класса можно сохранять до трех наборов.

Итоги

Пришло время подвести итоги. Deep Rock Galactic идеально подойдет для тех геймеров, которые устали от онлайн игр, где огромное количество игроков. Здесь вы сможете отдохнуть, расслабиться и просто весело провести время вместе со своими друзьями. И даже в одиночестве вы сможете найти для себя массу положительных эмоций. Разработчики довольно долго шли к релизу, однако он стал весьма оправдан. Но есть один небольшой нюанс - Deep Rock Galactic сильно зависит от командной игры. Если на первых парах вы легко будете проходить все миссии, то попадая в новые режимы, после прокачки персонажа до соответствующего уровня бегать в одиночку будет проблематично, а рандомная пати не всегда будет попадаться адекватной. В любом случае разработчикам следует отдать должное. Deep Rock Galactic можно отнести к одним из лучших PVE игр, где каждый найдет для себя что-то интересное. Не понравиться может лишь слишком сильно затянутая прокачка персонажа. Однако вряд ли это спугнет настоящих геймеров.