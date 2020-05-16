Обзор Deep Rock Galactic. Лучший PVE шутер вышел в релиз

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Немного историиКак мы уже и сказали, перед нами очередной симулятор про бурение, копку и уничтожение различных монстров ради одной цели – драгоценных камней. Подобный жанр уже давно заинтересовал геймеров, и разработчики частенько начали выпускать новые проекты.
Игрокам дается возможность испытать себя в роли четверки космических дворфов, которые занимаются тем, чем и должны заниматься гномы – добывать полезные ископаемые. И чем глубже они начинают копать, тем больше интересного находят, однако вместе с драгоценными камнями в недрах вы будете натыкаться на различных тварей. Благо то, что защищаться от них есть чем – дробовики, лазерные пушки, пулеметы, турели и многое другое. Помимо профессии шахтера вам придется осваивать еще и военное дело.
Ваша добывающая станция находится на орбите, так как планета, на которой необходимо добывать ресурсы не самая дружелюбная и экспедиции проходят таким образом, что вас сажают на огромную бурильную установку и скидывают на планету прямо с космоса. Попав в недра планеты Hoxxes IV ваша задача довольно проста – добыть необходимое количество ресурсов и бежать обратно на станцию при помощи той же бурильной капсулы. Однако есть одно, но, порой приходится забуриваться так далеко, что обратно попасть не так-то просто.
Графическая составляющаяНадеяться на суперсовременную графику, которую мы можем видеть в новых играх здесь не стоит, однако она вполне интересно прорисована, чтобы игрокам было чему любоваться и порой даже удивляться проблескам света где-то в темных уголках пещер, когда драгоценные камни так и говорят тебе – раскопай меня. В этом есть свои плюсы. Играть в Deep Rock Galactic смогут практически все игроки, имея в своем вооружении не самое топовое железо.
Начало путиВсе свои походы за ресурсами вы будете начинать на стартовой локации – ваша космическая штаб-квартира, где сможете пообщаться со своими друзьями, либо вступить в группу к рандомным. Да, кооперативная игра здесь чуть ли не на первом месте. Если на начальных этапах миссии вы чувствуете себя довольно-таки комфортно, то на более сложных этапах придется искать себе команду. Благо то, что разработчики активировали для нас специальную версию игры с читами, где можно было практически сразу же прокачать своего персонажа на достаточно высокий уровень, чтобы оценить всю прелесть игры.
Однако поиграв на первых парах без читов, стало ясно, что разработчики не дают возможности быстрой прокачки. Другими словами, у вас не получится запустить Deep Rock Galactic и практически за неделю прокачать хотя бы одного из представленных персонажей. Отсюда можно сделать вывод – зовите к себе на помощь своих товарищей. С ними вам будет куда интересней играть, особенно когда ваша команда будет состоять из всей четверки.
Да, больше 4х игроков в одной команде быть не может и у каждого из них будет выделена своя каюта на основной базе, где можно менять класс, прокачивать пассивные умения и просто отдыхать. Однако о самих классах чуть позже.
МиссииМиссии здесь позволяют не ограничивать себя просто добычей ресурсов. В некоторых заданиях вам придется чинить буровые установки, отбиваясь от толп врагов, искать разбросанные по карте запчасти и уничтожать обитателей планеты. Однако на всем протяжении вашего не легкого пути постоянно придется делать одно – копать и еще раз копать.
Если вы все же решили играть один, разработчики позаботились о том, чтобы игрокам не было скучно и добавили специального помощника, который будет помогать вам копать, переносить предметы и даже биться с врагами. Вам лишь необходимо отдавать ему приказы.
Миссии игроки выбирают себе самостоятельно. Для этого достаточно будет подойти к главному компьютеру и подобрать ту или иную экспедицию. Однако в дальнейшем игрокам все же придется делать упор на определенные квесты, которые позволят получать дополнительные ресурсы и возможность прокачивать своего персонажа. По достижению одного из класса до 25-го уровня, необходимо будет пройти повышение класса, выполнив цепочку миссий и набрав необходимое количество ресурсов.
Награды за выполнения заданий будут разными: прокачка аккаунта в целом, прокачка персонажа, новые умения и даже снаряжения. Помимо этого, вы сможете менять облик своего персонажа, покупая в магазине различные стили: нарастить бороду, облачиться в мощную броню, перекрасить цвет кожи, волос и многое и т. д. Другими словами, скучно вам точно не будет.
Классы и вооружениеВ игре представлено всего четыре класса: Бурильщик, Инженер, Стрелок и Разведчик. Если эти четыре гнома будут играть в одной команде, то у противника не будет ни малейшего шанса. Каждый класс по-своему уникален, однако некоторые из них сильно зависимы друг от друга.
- Бурильщик
- Инженер
- Стрелок
- Разведчик
Вооружение в данной игре уникальное для каждого из представленных классов. По мере прокачки персонажей вы будете открывать для себя что-то новое, либо улучшать уже имеющееся. Если к этому еще и добавить изучения пассивных умений и скиллов для оружия, игрокам дается уникальная возможность создавать всевозможные билды. Для каждого класса можно сохранять до трех наборов.