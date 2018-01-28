Обзор DeepCool DN500. Лучший вариант бюджетного БП

2018-01-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - DeepCool DN500; [369]

Вступление

Выбор блока питания - настолько же важная часть сборки компьютера, как и выбор процессора или видеокарты, только, по непонятным причинам, пользователи на блоки питания смотрят в самую последнюю очередь и выбирают себе «железку» исключительно по стоимости и мощности, не обращая внимания на все остальное. Это совершенно не тот вариант подбора комплектующих, который можно рекомендовать, ведь блок питания - ключевой элемент, не только дающий возможность вашему ПК работать, но и отвечающий за сохранность компонентов в случае скачка напряжения и прочих бед.

Лучше всего не экономить на БП и подбирать комплектующие с экономией, если она необходима, на тех компонентах, которые не являются ключевыми - на корпусе, оперативной памяти, на всех вариантах подсветок (на видеокарте/материнской плате), на СВО и больших объемах SSD-накопителей, но никогда не экономьте на блоке питания.

Собственно, у нас сегодня на тесте блок от компании DeepCool под названием DN500. Серия «Nova» (это слово отвечает за N в аббревиатуре модели) находится на втором месте снизу в модельном ряду БП данного производителя, то есть это бюджетное решение, но с определенными задатками на средний класс.

И, конечно, по названию модели вы уже поняли, что мощность блока составляет 500 Вт, это логично. Данной мощности будет недостаточно для сборки убер-крутого игрового компьютера с разогнанным до предела процессором, видеокартой и оперативной памятью, но если вы решите собрать просто компьютер для казуальных задач (просмотр фильмов, работа, почта, просмотр интернета) и легких игровых посиделок, то данного БП будет достаточно. Например, в моей системе с процессором шестого поколения Intel без разгона, с видеокартой и ОЗУ на штатных показателях, блок питания показал себя хорошо. Это, я считаю, отличный показатель, от которого можно отталкиваться. Теперь давайте посмотрим как блок комплектуют, что у него интересного по дизайну, после чего протестируем его и разберем, дабы вы понимали, что у него внутри классного находится.

Комплект поставки

Поставляется блок питания в достаточно классической коробке из плотного картона коричневого цвета, рисунки и обозначения нанесены черной краской.

На лицевой стороне у нас указаны основные особенности продукта - 3 года гарантии, наличие активного корректора коэффициента мощности, мощности блока питания и версия ATX 12V 2.31, система охлаждения из одного вентилятора на 120 миллиметров, наличие сертификата 80 PLUS и 100000 часов наработки на отказ.

Далее, на одной из граней указаны все разъемы, представленные для подключения на данном блоке питания. Отметить стоит три Molex и пять SATA разъемов.

На другой стороне нарисована таблица с допустимым током по линиям. Там же, кстати, указаны размеры блока - 150х140х86 мм. Эти размеры стоит учитывать при покупке - блок питания должен поместиться в ваш корпус.

На тыльной стороне коробки указаны все основные преимущества продукта. Правда, только на английском.

Комплект поставки описывать буду кратко, так как описывать особо нечего - в комплекте идет четыре винта для крепления БП в корпус, сетевой кабель, гарантийный талон и, конечно же, сам продукт. Производитель решил не утомлять нас буклетами и прочей макулатурой, я считаю это правильным решением.

Внешний вид

Дизайн корпуса оказался весьма привлекательны, на мое субъективное мнение, так как его окрасили в черный матовый цвет. В этом нет ничего уникального или удивительного, но у пользователей со стажем, привыкшим видеть в своих старых компьютерах начала 2000-х годов блоки питания серебристого цвета, черный матовый блок питания вызывает некий трепет и уважение, впечатление, что это премиальная штука, железка для настоящего геймера.

Далее, я бы мог посвятить несколько абзацев красоте и практичности данного цвета, но давайте перейдем к более практичным моментам. У данного блока питания решетка радиатора штампованная, это на уровень выше обычных бюджетных блоков, где решетка просто нарезанная в листе металла.

Плюс, отверстие, через которое кабели выходят наружу, обработано и это не позволяет даже при самых активных действиях перетереть кабели, что очень и очень приятно.

На боковых панелях корпуса расположен логотип продукта (как на коробке) и табличка с характеристиками тока по линиям.

На внешней панели, к которой подключается сетевой кабель, имеется переключатель питания и перфорация в виде сот.

Кабели

Кабели стали еще одним примером разумной экономии - все кабели, кроме главного ATX 24-pin, без оплетки, они соединены на определенном расстоянии пластиковыми стяжками для большего комфорта и удобства. Это позволило снизить стоимость продукта в целом, а помимо декоративных особенностей оплетка на остальных кабелях практически ничего не несет.

Перетираться кабели не будут, качество отличное. Ниже приведена таблица с названием типа кабеля, количеством и длинной кабелей. Эта таблица позволит вам оперативно оценить возможность проложить кабели красиво и практично в своем корпусе.

Тип кабеляДлина, мм
ATX 24-pin480
ATX 12V 8-pin585
PIC-E 8-pin490
SATA+Molex530+100+100+100
SATA+Molex435+110+115+120
Например, кабель ATX 12V 8-pin при длине 585 миллиметров оказался немного коротковатым, дабы в корпусе с расположением блока питания снизу проложить его сзади материнской платы, огибая взор пользователя. Эта проблема, при необходимости, легко решается переходником-удлинителем за совершенно смешные деньги, да и для своего класса блок питания предоставляет нам достаточно приличную длину кабелей, жаловаться здесь не на что - конкуренты при той же стоимости дают еще более скромные параметры.

Начинка







Характеристики

Deepcool DN 500WХарактеристики
Форм-факторStandard-ATX
Версия ATX V12ATX 12V 2.31
EPS12VЕсть
Сертификат 80 PLUSЕсть
PFCАктивный
Мощность500 Вт
Мощность по 12 В408 Вт
Ток по линии +12 В 124 А
Ток по линии +12 В 221 А
Ток по линии +5 В19 А
Ток по линии +3.3 В22 А
Ток +5 В Standby2,5 А
Ток по линии -12 В0,3 А
Разъемы
Основной20+4 pin
Питание CPU4+4 pin
Питание PCI-E6+2 pin
Кол-во SATA 15-pin5
Кол-во Molex 4-pin31
Вентилятор120 мм
Наработка на отказ100 000 часов
Размеры150х140х86 мм

Тестирование

Тестирование
ЛинияЗаявленоПолучено
Линия +3.3V3,3 В3,42 В
Линия +5V5 В5,14 В
Линия +12V CPU12 В12,01 В


Как видно из таблицы, характеристики "на бумаге" лишь немного отличаются от реальных показателей. Считается нормой отклонение в 5%, здесь же видно, что отклонения минимальны, что является показателем качества и надежности. За время тестирования проблем со стабильностью напряжения замечено не было, блок питания нагревался в адекватных диапазонах от 24 градусов в простое до 48 градусов под нагрузкой.

Итог

В большинстве случаев, при сборке компьютера, пользователи экономят на всем, кроме видеокарты и процессора. Это не совсем правильный вариант сборки комплектующих, ведь тот же блок питания является важнейшей частью всей этой конструкции. Однако, совсем не обязательно тратить на «двигатель» вашего компьютера большие деньги - если посмотреть на рынок, то можно увидеть блоки питания за 300 долларов и выше, хотя их мощность и основные возможности не отличаются от вариантов за 70 долларов. Зачем переплачивать? На этот вопрос ответит каждый сам себе.

У модели DN500 нет подсветки, нет какого-то крутого ПО для работы с оборотами и управления с мобильного телефона, кабели здесь не модульные, самые обычные, нет оплетки или цветовой схемы однотипной. Но, если не смотреть на декоративные составляющие, то железка вас устроит по всем параметрам - достаточно тихая как в при полной нагрузке, так и при более низкой загруженности, выдает все характеристики, что заявлены на коробке, а большего нам и не нужно.

За свои деньги этот блок питания отрабатывает на триста процентов и если вы планировали купить недорогой продукт для своего компьютера, поставить и забыть о нем на ближайшие пару лет, то модель DeepCool DN500 подойдет идеально, без всякого сомнения.

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