Обзор DeepCool DN500. Лучший вариант бюджетного БП

Вступление

Комплект поставки

Выбор блока питания - настолько же важная часть сборки компьютера, как и выбор процессора или видеокарты, только, по непонятным причинам, пользователи на блоки питания смотрят в самую последнюю очередь и выбирают себе «железку» исключительно по стоимости и мощности, не обращая внимания на все остальное. Это совершенно не тот вариант подбора комплектующих, который можно рекомендовать, ведь блок питания - ключевой элемент, не только дающий возможность вашему ПК работать, но и отвечающий за сохранность компонентов в случае скачка напряжения и прочих бед.Лучше всего не экономить на БП и подбирать комплектующие с экономией, если она необходима, на тех компонентах, которые не являются ключевыми - на корпусе, оперативной памяти, на всех вариантах подсветок (на видеокарте/материнской плате), на СВО и больших объемах SSD-накопителей, но никогда не экономьте на блоке питания.Собственно, у нас сегодня на тесте блок от компании DeepCool под названием DN500. Серия «Nova» (это слово отвечает за N в аббревиатуре модели) находится на втором месте снизу в модельном ряду БП данного производителя, то есть это бюджетное решение, но с определенными задатками на средний класс.И, конечно, по названию модели вы уже поняли, что мощность блока составляет 500 Вт, это логично. Данной мощности будет недостаточно для сборки убер-крутого игрового компьютера с разогнанным до предела процессором, видеокартой и оперативной памятью, но если вы решите собрать просто компьютер для казуальных задач (просмотр фильмов, работа, почта, просмотр интернета) и легких игровых посиделок, то данного БП будет достаточно. Например, в моей системе с процессором шестого поколения Intel без разгона, с видеокартой и ОЗУ на штатных показателях, блок питания показал себя хорошо. Это, я считаю, отличный показатель, от которого можно отталкиваться. Теперь давайте посмотрим как блок комплектуют, что у него интересного по дизайну, после чего протестируем его и разберем, дабы вы понимали, что у него внутри классного находится.Поставляется блок питания в достаточно классической коробке из плотного картона коричневого цвета, рисунки и обозначения нанесены черной краской.

На лицевой стороне у нас указаны основные особенности продукта - 3 года гарантии, наличие активного корректора коэффициента мощности, мощности блока питания и версия ATX 12V 2.31, система охлаждения из одного вентилятора на 120 миллиметров, наличие сертификата 80 PLUS и 100000 часов наработки на отказ.

Далее, на одной из граней указаны все разъемы, представленные для подключения на данном блоке питания. Отметить стоит три Molex и пять SATA разъемов.

На другой стороне нарисована таблица с допустимым током по линиям. Там же, кстати, указаны размеры блока - 150х140х86 мм. Эти размеры стоит учитывать при покупке - блок питания должен поместиться в ваш корпус.

На тыльной стороне коробки указаны все основные преимущества продукта. Правда, только на английском.

Внешний вид

Комплект поставки описывать буду кратко, так как описывать особо нечего - в комплекте идет четыре винта для крепления БП в корпус, сетевой кабель, гарантийный талон и, конечно же, сам продукт. Производитель решил не утомлять нас буклетами и прочей макулатурой, я считаю это правильным решением.Дизайн корпуса оказался весьма привлекательны, на мое субъективное мнение, так как его окрасили в черный матовый цвет. В этом нет ничего уникального или удивительного, но у пользователей со стажем, привыкшим видеть в своих старых компьютерах начала 2000-х годов блоки питания серебристого цвета, черный матовый блок питания вызывает некий трепет и уважение, впечатление, что это премиальная штука, железка для настоящего геймера.

Далее, я бы мог посвятить несколько абзацев красоте и практичности данного цвета, но давайте перейдем к более практичным моментам. У данного блока питания решетка радиатора штампованная, это на уровень выше обычных бюджетных блоков, где решетка просто нарезанная в листе металла.

Плюс, отверстие, через которое кабели выходят наружу, обработано и это не позволяет даже при самых активных действиях перетереть кабели, что очень и очень приятно.

На боковых панелях корпуса расположен логотип продукта (как на коробке) и табличка с характеристиками тока по линиям.

На внешней панели, к которой подключается сетевой кабель, имеется переключатель питания и перфорация в виде сот.

Кабели

Кабели стали еще одним примером разумной экономии - все кабели, кроме главного ATX 24-pin, без оплетки, они соединены на определенном расстоянии пластиковыми стяжками для большего комфорта и удобства. Это позволило снизить стоимость продукта в целом, а помимо декоративных особенностей оплетка на остальных кабелях практически ничего не несет.

Перетираться кабели не будут, качество отличное. Ниже приведена таблица с названием типа кабеля, количеством и длинной кабелей. Эта таблица позволит вам оперативно оценить возможность проложить кабели красиво и практично в своем корпусе.

Тип кабеля Длина, мм ATX 24-pin 480 ATX 12V 8-pin 585 PIC-E 8-pin 490 SATA+Molex 530+100+100+100 SATA+Molex 435+110+115+120

Например, кабель ATX 12V 8-pin при длине 585 миллиметров оказался немного коротковатым, дабы в корпусе с расположением блока питания снизу проложить его сзади материнской платы, огибая взор пользователя. Эта проблема, при необходимости, легко решается переходником-удлинителем за совершенно смешные деньги, да и для своего класса блок питания предоставляет нам достаточно приличную длину кабелей, жаловаться здесь не на что - конкуренты при той же стоимости дают еще более скромные параметры.

Начинка

Характеристики

Deepcool DN 500W Характеристики Форм-фактор Standard-ATX Версия ATX V12 ATX 12V 2.31 EPS12V Есть Сертификат 80 PLUS Есть PFC Активный Мощность 500 Вт Мощность по 12 В 408 Вт Ток по линии +12 В 1 24 А Ток по линии +12 В 2 21 А Ток по линии +5 В 19 А Ток по линии +3.3 В 22 А Ток +5 В Standby 2,5 А Ток по линии -12 В 0,3 А Разъемы Основной 20+4 pin Питание CPU 4+4 pin Питание PCI-E 6+2 pin Кол-во SATA 15-pin 5 Кол-во Molex 4-pin 31 Вентилятор 120 мм Наработка на отказ 100 000 часов Размеры 150х140х86 мм

Тестирование

Тестирование Линия Заявлено Получено Линия +3.3V 3,3 В 3,42 В Линия +5V 5 В 5,14 В Линия +12V CPU 12 В 12,01 В

Итог

Как видно из таблицы, характеристики "на бумаге" лишь немного отличаются от реальных показателей. Считается нормой отклонение в 5%, здесь же видно, что отклонения минимальны, что является показателем качества и надежности. За время тестирования проблем со стабильностью напряжения замечено не было, блок питания нагревался в адекватных диапазонах от 24 градусов в простое до 48 градусов под нагрузкой.В большинстве случаев, при сборке компьютера, пользователи экономят на всем, кроме видеокарты и процессора. Это не совсем правильный вариант сборки комплектующих, ведь тот же блок питания является важнейшей частью всей этой конструкции. Однако, совсем не обязательно тратить на «двигатель» вашего компьютера большие деньги - если посмотреть на рынок, то можно увидеть блоки питания за 300 долларов и выше, хотя их мощность и основные возможности не отличаются от вариантов за 70 долларов. Зачем переплачивать? На этот вопрос ответит каждый сам себе.

У модели DN500 нет подсветки, нет какого-то крутого ПО для работы с оборотами и управления с мобильного телефона, кабели здесь не модульные, самые обычные, нет оплетки или цветовой схемы однотипной. Но, если не смотреть на декоративные составляющие, то железка вас устроит по всем параметрам - достаточно тихая как в при полной нагрузке, так и при более низкой загруженности, выдает все характеристики, что заявлены на коробке, а большего нам и не нужно.За свои деньги этот блок питания отрабатывает на триста процентов и если вы планировали купить недорогой продукт для своего компьютера, поставить и забыть о нем на ближайшие пару лет, то модель DeepCool DN500 подойдет идеально, без всякого сомнения.