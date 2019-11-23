Обзор Defender FreeMotion B530. Многофункциональная беспроводная гарнитура

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Defender, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и недорогими решениями. Встречайте, перед вами многофункциональная беспроводная гарнитура, модель FreeMotion B530.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Беспроводная гарнитура

Съемный Bluetooth-адаптер

Кабель AUX

Кабель USB для зарядки

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Defender B530 получил под свое управление современный стильный дизайн. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Корпус устройства выполнен из пластика, в черном и красном цвете.

Гарнитура отлично фиксируется на голове и не давит на нее, что позволяет не уставать даже при длительном пользовании. Высота оголовья регулируется.

40 мм динамики прикрыты амбушюрами из кожзаменителя. Неплохая шумоизоляция позволяет не отвлекаться на посторонние шумы.

На правой чашке размещен 3.5 мм разъем для проводного подключения при помощи кабеля AUX.

Чашки поворотные и получили возможность сложить их внутрь, что дает возможность переносить устройство в своем рюкзаке.

На левой чашке динамиков размещен разъем microUSB для зарядки и отсек для съемного Bluetooth-адаптера. Адаптер позволяет пользователю не использовать кабель для подключения к мобильному устройству.

Адаптер обзавелся тремя кнопками управления и светодиодным индикатором состояния работы. В нем размещен разъем microUSB для зарядки и 3.5 мм разъем для подключения к аудиоустройству при помощи кабеля AUX.

Следует отметить, что беспроводной адаптер можно использовать не только в одной паре с гарнитурой, но и с любым аудиоустройством (наушники без микрофона, колонки, автомобильная магнитола) в качестве гарнитуры для общения.

Без беспроводного адаптера гарнитуру можно использовать при помощи кабеля AUX. Чтобы скрыть отсек для адаптера разработчики добавили пластиковую заглушку.

Зарядка осуществляется при помощи кабеля USB. Полной зарядки хватает приблизительно до 8 часов работы. Дальность беспроводной связи, достигает не больше 10 метров.

Теперь о самом главном – качестве звука. Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Собеседники слышали нас отчетливо и без всяких помех. Посторонние шумы, конечно, попадают, однако они не мешают для комфортного общения.

Итоги

Особенности

Тип устройства: Bluetooth-наушники с микрофоном

Конструкция: накладные, закрытые

Тип: динамические

Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц

Чувствительность: 115 дБ

Вес: 430 г

Диаметр мембраны: 40 мм

Тип крепления: оголовье

Конструкция: складная

Bluetooth 4.2

Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, Hands free, Headset

Радиус действия: 10 м

Разъем наушников: mini jack 3.5 mm

Время работы: 8 ч

Размеры: 140x72x75 мм

Учитывая стоимость гарнитуры, качество звука хорошее. Средние и высокие частоты не зашкаливают и не начинают кряхтеть на максимальном уровне громкости. Не хватает глубины и насыщенности низких частот. В остальном, разработчикам следует отдать должное за настройку звуковой составляющей.Подводя итоги по беспроводной гарнитуре Defender FreeMotion B530, следует отметить, что перед нами отличное решение для повседневной жизни. Благодаря беспроводному съемному адаптеру вы сумеете подключить свой смартфон к любому аудиоустройству для прослушивания музыки и общения. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, неплохое качество звука, мощный аккумулятор и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.