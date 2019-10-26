Обзор Defender S1000. Недорогая портативная акустика

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Defender, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами портативная акустика, модель S1000.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Портативная акустика

Кабель AUX

Кабель USB

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю информацию. В комплект поставки включено все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находятся:

Внешний вид и функционал

Перед нами компактная беспроводная колонка и она отлично подойдет для пользователей, которые ведут активный образ жизни. Благодаря своим небольшим размерам, ее легко можно носить в своем рюкзаке. Корпус выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание большинство покупателей.

По форме устройство напоминает треугольник с закругленными углами.

Спереди, под металлической сеткой, спрятаны 45 мм динамики, которые выдают суммарную мощность в 20 Вт. Диапазона громкости более чем достаточно. Звук чистый и насыщенный. Средние и высокие частоты показывают неплохие результаты в работе и не режут уши даже на максимальном уровне громкости. Пользователей приятно удивят низкие частоты. Мощные и насыщенные басы отлично показывают себя в работе. Другими словами, качество звука полностью оправдывает стоимость устройства.

Снизу размещены резиновые ножки, позволяющие устойчиво стоять устройству на поверхности.

По бокам можно увидеть 7-ми цветную светодиодную подсветку.

Функциональные кнопки управления расположены на верхней гране устройства. Здесь же находится встроенный микрофон и защищенные разъемы AUX и microUSB для зарядки, между которыми расположена кнопка Reset.

Defender S1000 получил под свое управление аккумулятор мощностью 2000 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно на 4 часа работы. Для подключения к мобильному устройству используется интерфейс Bluetooth 4.2, либо 3.5 мм разъем. Дальность беспроводной связи составляет около 10 метров, при условии, что между подключенным устройством и колонкой не будет никаких преград. Встроенный микрофон не показывает идеальных результатов в работе, однако с близкого расстояния вы вполне сможете ответить на звонок и пообщаться со своими друзьями.

Итоги

Подводя итоги по Defender S1000, следует отметить, что перед нами отличная беспроводная колонка, которая сумеет привлечь внимание многих покупателей, особенно тех, кто ищет для себя недорогое и в то же время качественное решение. Устройство можно держать одной рукой и переносить его в своем рюкзаке либо сумке. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, неплохое качество звука, мощный аккумулятор, стильная подсветка и конечно же цена. Из минусов может не понравиться лишь отсутствие разъема для карты памяти microSD, однако вряд ли можно назвать это существенным недостатком.

Особенности