Обзор Defender S1000. Недорогая портативная акустика

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Defender, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами портативная акустика, модель S1000.
Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю информацию. В комплект поставки включено все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находятся:
- Портативная акустика
- Кабель AUX
- Кабель USB
- Документация
Внешний вид и функционалПеред нами компактная беспроводная колонка и она отлично подойдет для пользователей, которые ведут активный образ жизни. Благодаря своим небольшим размерам, ее легко можно носить в своем рюкзаке. Корпус выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание большинство покупателей.
По форме устройство напоминает треугольник с закругленными углами.
Спереди, под металлической сеткой, спрятаны 45 мм динамики, которые выдают суммарную мощность в 20 Вт. Диапазона громкости более чем достаточно. Звук чистый и насыщенный. Средние и высокие частоты показывают неплохие результаты в работе и не режут уши даже на максимальном уровне громкости. Пользователей приятно удивят низкие частоты. Мощные и насыщенные басы отлично показывают себя в работе. Другими словами, качество звука полностью оправдывает стоимость устройства.
Снизу размещены резиновые ножки, позволяющие устойчиво стоять устройству на поверхности.
По бокам можно увидеть 7-ми цветную светодиодную подсветку.
Функциональные кнопки управления расположены на верхней гране устройства. Здесь же находится встроенный микрофон и защищенные разъемы AUX и microUSB для зарядки, между которыми расположена кнопка Reset.
Defender S1000 получил под свое управление аккумулятор мощностью 2000 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно на 4 часа работы. Для подключения к мобильному устройству используется интерфейс Bluetooth 4.2, либо 3.5 мм разъем. Дальность беспроводной связи составляет около 10 метров, при условии, что между подключенным устройством и колонкой не будет никаких преград. Встроенный микрофон не показывает идеальных результатов в работе, однако с близкого расстояния вы вполне сможете ответить на звонок и пообщаться со своими друзьями.
ИтогиПодводя итоги по Defender S1000, следует отметить, что перед нами отличная беспроводная колонка, которая сумеет привлечь внимание многих покупателей, особенно тех, кто ищет для себя недорогое и в то же время качественное решение. Устройство можно держать одной рукой и переносить его в своем рюкзаке либо сумке. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, неплохое качество звука, мощный аккумулятор, стильная подсветка и конечно же цена. Из минусов может не понравиться лишь отсутствие разъема для карты памяти microSD, однако вряд ли можно назвать это существенным недостатком.
Особенности
- Цвет: черный
- Звук: стерео
- Суммарная мощность: 20 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 60 - 20000 Гц
- Отношение сигнал/шум: 85 дБ
- Материал корпуса: пластик
- Размер динамиков сателлитов: 45 мм х 2
- Емкость аккумулятора: 2000 мАч
- Время работы: 4 ч
- Интерфейсы: Bluetooth 4.2
- Встроенный микрофон