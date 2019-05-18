Обзор Defender Tornado. Многофункциональная акустическая система 2.1

2019-05-18, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Defender Tornado; [361]
Современные акустические системы уже давно не те, что мы привыкли видеть раньше. Сегодня это многофункциональные решения, которые не зависят от компьютера, либо ноутбука. Данные девайсы могут воспроизводить музыку при помощи обычных USB-носителей, либо вовсе в качестве радио. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию прямое тому доказательство, очередную новинку от компании Defender, которая не перестает радовать своих покупателей интересными устройствами. Встречайте, перед вами модель Tornado. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в массивной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию входит следующее:
  • Акустическая система 2.1
  • Пульт ДУ
  • Аудио кабель для подключения к ПК
  • Руководство пользователя и гарантийный талон

Особенности

  • Тип: 2.1
  • Суммарная мощность: 60 Вт
  • Цвет: черный
  • Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов: MDF
  • Материал корпуса сабвуфера: MDF
  • Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц
  • Регулировка тембра: НЧ/ВЧ
  • Элементы управления на лицевой стороне
  • Пульт дистанционного управления
  • Встроенный тюнер
  • Питание: от сети
  • Линейный вход (стерео): разъем RCA
  • Интерфейс USB Type A (для флэшки)
  • Поддержка карт памяти SD
  • Беспроводное подключение Bluetooth
  • Количество полос фронтальных колонок: 1
  • Мощность фронтальных колонок: 15 Вт
  • Мощность сабвуфера: 30 Вт
  • Размеры динамиков фронтальных колонок: 1x76.2 мм
  • Размеры динамиков сабвуфера: 1x133.4 мм

Дизайн и функционал

Акустическая система Defender Tornado сумеет вписаться в интерьер любого рабочего места, а все благодаря стильному дизайну. Корпус сабвуфера и сателлитов выполнен из МВФ в черном цвете. Лицевая часть прикрыта пластиковой крышкой с закругленными углами.

Благодаря компактным размерам фронтальных колонок их легко можно разместить в любое удобное для вас место. Кроме того, этому способствуют достаточно длинные, несъемные кабели для подключения к сабвуферу. Общая мощность сателлит составляет 30 Вт.

На лицевой части сабвуфера расположились основные кнопки управления: предыдущий/следующий трек, INPUT, Play.

Чуть ниже от них можно увидеть барабан регулировки громкости снизу которой обосновалась небольшая подсвечиваемая полоска.

Точно такая же подсвечиваемая область находится на верхней части от функциональных кнопок, где разместили информационный дисплей.

На одной из боковых граней, под матерчатой сеткой, можно увидеть 133 мм динамик сабвуфера, который выдает мощность в 30 Вт, чего вполне достаточно для того, чтобы наслаждаться музыкой, либо смотреть фильмы.

Здесь же можно увидеть слоты для карты памяти SD и USB флешки, что позволяет использовать данную акустическую систему даже на улице, без подключения к ПК. Кроме того, если вы любите слушать музыкальные композиции при помощи своего телефона, вы можете просто подключить мобильное устройство к Defender Tornado при помощи беспроводного подключения Bluetooth. Это говорит о том, что данная акустическая система позволяет быть универсальным устройством, которое можно использовать в любом месте, главное, чтобы радом была розетка для питания.

Если же вы чаще всего слушаете свои любимые радиостанции, то не беда. Разработчики позаботились и об этом, добавив в данное устройство соответствующую функцию, а для того, чтобы радиочастоты можно было поймать максимально эффективно они добавили внешнюю антенну для приема сигнала. Устройство отлично справилось со своей задачей и сумело поймать множество радиостанций даже в закрытом помещении. На улице же эффективность существенно улучшилась. Кроме того, вам не придется самостоятельно осуществлять поиск станций, достаточно нажать и удерживать кнопку Play, после чего устройство автоматически найдет и добавит все найденные станции в память. Другими словами, вы легко сможете перевозить данную акустическую систему на дачу и наслаждаться музыкой там.

На тыльной стороне сабвуфера расположился не съемный кабель для питания и разъемы для подключения сателлитов и аудио кабеля к ПК. Здесь же можно увидеть кнопку вкл/выкл устройства и внешнюю антенну для FM-радио. Разобраться с подключением сумеют даже самые неопытные пользователи.

Для удобства пользователя в комплектации с устройством есть пульт ДУ, который позволяет управлять всеми имеющимися функциями. Пульт работает от двух батареек типа ААА, дальности связи более чем достаточно, чтобы не вставать со своего дивана и наслаждаться процессом.

Общая выходная мощность акустической системы Defender Tornado составляет 60 Вт, этого более чем достаточно, чтобы устроить в любом удобном для вас месте отличную танцплощадку. Диапазона громкости хватает, однако на максимальном уровне звучания сателлиты начинают немного похрипывать. Как нам показалось, средних и высоких частот слишком много. Низкие частоты отлично показывают себя в работе и выдают четкие и насыщенные басы.

Итоги

Подведем итоги по акустической системе Defender Tornado. Перед нами многофункциональное решение на все случаи жизни. Как нам кажется, данное устройство придется по душе для тех, кто ведет активный образ жизни и будет использовать Defender Tornado в различных местах, а не только в одном тандеме со своим компьютером или ноутбуком. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественная сборка и материалы, наличие FM-радио, возможность слушать музыку через внешние носители, беспроводное подключение Bluetooth, неплохое качество звучания и приемлемая стоимость. Существенных минусов нам выявить не удалось. В целом устройство показывает неплохие результаты в работе и полностью оправдывает свою стоимость.

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