Обзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютера

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Defender, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными, и, что не мало важно, недорогими решениями. Встречайте, перед вами компактная акустическая 2.1 система для компьютера, модель V11.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя следующее: акустическую 2.1 систему и документацию. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости.

Внешний вид и функционал

Главное преимущество данной акустической системы - это небольшие размеры. При необходимости вы можете переносить Defender V11 даже в своем рюкзаке. Стильный и современный дизайн позволяет вписаться устройству в интерьер любого рабочего места. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус сабвуфера и сателлитов выполнен из матового пластика в черном цвете с серыми вставками.

На нижней части сабвуфера и сателлитов размещены специальные ножки для предотвращения от скольжения по поверхности стола.

50 мм динамики сателлитов выдают мощность в 6 Вт (3Втх2). Длины несъемного кабеля, более чем достаточно, чтобы разместить их в удобном месте.

Сами динамики ничем не прикрыты. Разработчики дополнили их лишь декоративными вставками из пластика.

Динамик сабвуфера мощностью 5 Вт размещен на тыльной стороне корпуса.

Громкости

Частот

На лицевой части сабвуфера расположено три барабана регулировки:

Кроме того, разработчики подсветили барабан регулировки громкости синим цветом.

Теперь о самом главном – качестве звука. Суммарная мощность звука системы составляет 11 Вт, чего более чем достаточно для полноценного пользования. Пользователям дается возможность самостоятельно настроить частоты под свои предпочтения. Звук чистый и без всяких помех даже на максимальном уровне громкости. Несмотря на свою низкую стоимость, устройство выдает шикарный звук, который позволяет и музыку послушать, и фильмы посмотреть и поиграть в игры на своем ПК.

Итоги

Особенности

Тип: 2.1

Суммарная мощность: 11 Вт

Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов: пластик

Материал корпуса сабвуфера: пластик

Диапазон воспроизводимых частот: 40-18000 Гц

Частотный диапазон фронтальных колонок/сателлитов: 200-18000 Гц

Частотный диапазон сабвуфера: 40-200 Гц

Регулировка тембра НЧ

Питание от USB

Количество полос фронтальных колонок

Мощность фронтальных колонок: 3 Вт

Мощность сабвуфера: 5 Вт

Размеры динамиков фронтальных колонок: 1x50.8 мм

Размеры динамиков сабвуфера: 1x76.2 мм

Подводя итоги по Defender V11, следует отметить, что перед нами идеальное решение для тех, кто ищет для себя компактную, недорогую акустическую 2.1 систему с хорошим качеством звука. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, компактные габариты, качественные материалы и сборка, возможность отрегулировать частоты, хороший звук и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.