Обзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютера

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Defender, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными, и, что не мало важно, недорогими решениями. Встречайте, перед вами компактная акустическая 2.1 система для компьютера, модель V11.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя следующее: акустическую 2.1 систему и документацию. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости.

Внешний вид и функционал

Главное преимущество данной акустической системы - это небольшие размеры. При необходимости вы можете переносить Defender V11 даже в своем рюкзаке. Стильный и современный дизайн позволяет вписаться устройству в интерьер любого рабочего места. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус сабвуфера и сателлитов выполнен из матового пластика в черном цвете с серыми вставками.

На нижней части сабвуфера и сателлитов размещены специальные ножки для предотвращения от скольжения по поверхности стола.

50 мм динамики сателлитов выдают мощность в 6 Вт (3Втх2). Длины несъемного кабеля, более чем достаточно, чтобы разместить их в удобном месте.

Сами динамики ничем не прикрыты. Разработчики дополнили их лишь декоративными вставками из пластика.

Динамик сабвуфера мощностью 5 Вт размещен на тыльной стороне корпуса.

На лицевой части сабвуфера расположено три барабана регулировки:
  • Громкости
  • Частот

Кроме того, разработчики подсветили барабан регулировки громкости синим цветом.

Теперь о самом главном – качестве звука. Суммарная мощность звука системы составляет 11 Вт, чего более чем достаточно для полноценного пользования. Пользователям дается возможность самостоятельно настроить частоты под свои предпочтения. Звук чистый и без всяких помех даже на максимальном уровне громкости. Несмотря на свою низкую стоимость, устройство выдает шикарный звук, который позволяет и музыку послушать, и фильмы посмотреть и поиграть в игры на своем ПК.

Итоги

Подводя итоги по Defender V11, следует отметить, что перед нами идеальное решение для тех, кто ищет для себя компактную, недорогую акустическую 2.1 систему с хорошим качеством звука. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, компактные габариты, качественные материалы и сборка, возможность отрегулировать частоты, хороший звук и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности

  • Тип: 2.1
  • Суммарная мощность: 11 Вт
  • Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов: пластик
  • Материал корпуса сабвуфера: пластик
  • Диапазон воспроизводимых частот: 40-18000 Гц
  • Частотный диапазон фронтальных колонок/сателлитов: 200-18000 Гц
  • Частотный диапазон сабвуфера: 40-200 Гц
  • Регулировка тембра НЧ
  • Питание от USB
  • Количество полос фронтальных колонок
  • Мощность фронтальных колонок: 3 Вт
  • Мощность сабвуфера: 5 Вт
  • Размеры динамиков фронтальных колонок: 1x50.8 мм
  • Размеры динамиков сабвуфера: 1x76.2 мм
Комментарии и отзывы Defender V11
Обзоры:
Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3
Обзор SVEN MK-950. Многофункциональный микрофон для караокеОбзор SVEN MK-950. Многофункциональный микрофон для караоке
Обзор SVEN 445. Недорогая акустическая система 2.0 с RGB-подсветкойОбзор SVEN 445. Недорогая акустическая система 2.0 с RGB-подсветкой
Новости:
Обзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с Bluetooth

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Defender. Встречайте, перед в...
Обзор Defender G60. Акустика формата 2.1 с Bluetooth 5.0

Завершается первая неделя добровольной самоизоляции в России, время непростое, и сейчас как нельзя актуал...
Музыкальный сервис Apple Music теперь доступен на телевизорах Samsung

Музыкальный сервис Apple Music является очень популярным, имеет интуитивный пользовательский интерфейс. Н...
Обзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофономОбзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофоном
Обзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютераОбзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютера
Лучшие беспроводные наушники для игр до 10 000. Razer Nari EssentialЛучшие беспроводные наушники для игр до 10 000. Razer Nari Essential
Обзор Patriot Memory Viper V550. Симметричная мышка с точным сенсоромОбзор Patriot Memory Viper V550. Симметричная мышка с точным сенсором
Обзор Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (NE6208TS20LC-150A). Флагманская видеокарта для 4КОбзор Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (NE6208TS20LC-150A). Флагманская видеокарта для 4К
Разработчик Canonical выпускает Ubuntu L...
Разработчик Canonical выпускает Ubuntu LUbuntu - это самая популярная настольная операционная система на базе LInux. Операционная система стала т...
Обзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-мони...
Обзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-мониМониторы, ориентированные на геймеров чаще всего, оснащаются TN или VA-матрицами с ограниченными углами о...
Wi-Fi-цоколь превращающий любую лампочку...
Wi-Fi-цоколь превращающий любую лампочкуSonoff Slampher это Wi-Fi цоколь, которая превращает обычную лапочку в умную. ...
Роботы-пылесосы со скидкой...
Роботы-пылесосы со скидкойМногие пользователи не понимают, почему робот пылесос настолько удобен и крут в повседневной жизни. А дел...
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro показали в бел...
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro показали в белСегодня компания Xiaomi представит свои долгожданные флагманы Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro, ну а пока ...
Опубликованы первые фото с камеры смартф...
Опубликованы первые фото с камеры смартфВ сети появились первые фото, сделанные на камеру еще не представленного официально смартфона Huawei Nova...
Icy Dock ToughArmor MB840M2P-B порадует ...
Icy Dock ToughArmor MB840M2P-B порадует В продажу поступил достаточно интересный накопитель Icy Dock ToughArmor MB840M2P-B, который позволяет пол...
Обзор Tenda AC8. Недорогой двухдиапазонн...
Обзор Tenda AC8. Недорогой двухдиапазоннСразу ряд стриминговых сервисов, включая Netflix и Youtube, приняли решение уменьшить максимальное разреш...
Zalman S4 Plus готовится к релизу...
Zalman S4 Plus готовится к релизуВ последнее время на рынке компьютерных корпусов можно заметить серьезный застой. Компании просто не знаю...
Представлен ноутбук-трансформер HP ENVY ...
Представлен ноутбук-трансформер HP ENVY Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью ENVY x360 13, которая получила 13,3-дюй...
Лазерный уровень Xiaomi AKKU Infrared La...
Лазерный уровень Xiaomi AKKU Infrared LaXiaomi AKKU Infrared Laser Level это инфракрасный лазерный уровень с компактными габаритами. ...
Подборка популярных умных смарт-часов на...
Подборка популярных умных смарт-часов наУмные часы существуют уже давно, но вошли в моду относительно недавно. Современные люди предпочитают, что...
Обзор Fractal Design Ion SFX-L 650W (FD-PSU-ION-SFX-650G-BK). Компактный и эффективный блок питанияОбзор Fractal Design Ion SFX-L 650W (FD-PSU-ION-SFX-650G-BK). Компактный и эффективный блок питания
Обзор Slimtec Dual M7. Видеорегистратор зеркало с камерой заднего видаОбзор Slimtec Dual M7. Видеорегистратор зеркало с камерой заднего вида
Обзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушникиОбзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушники
Обзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офиса
Обзор Tenda AC8. Недорогой двухдиапазонный роутерОбзор Tenda AC8. Недорогой двухдиапазонный роутер
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor