Обзор Defender X181. Акустическая 2. 1 система с Bluetooth

2019-07-19, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Defender X181; [163]
Если вы никак не можете выбрать для себя многофункциональную акустическую систему за приемлемую стоимость и неплохим звучанием, то обратите внимание на очередную новинку от компании Defender. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию модель X181. Устройство получило возможность беспроводного подключения Bluetooth и множество интересных функций.

Данное решение доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
  • Акустическая 2.1 система
  • Пульт ДУ
  • Кабель для передачи аудио сигнала (AUX)
  • Документация

Внешний вид и функционал

Перед нами компактная акустическая 2.1 система, получившая стильный дизайн, который позволяет вписаться устройству в интерьер любого места. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло.

Корпус сателлитов выполнен из прочного пластика.

Динамики прикрыты сетчатой решеткой, под которой можно увидеть декоративную вставку оранжевого цвета.

Нижняя часть сателлит приподнята, а для предотвращения скольжения разработчики добавили прорезиненные вставки.

Динамик сабвуфера расположен снизу, между пластиковыми ножками.

Все элементы управления размещены спереди. Для удобства разработчики добавили в комплектацию с устройством пульт ДУ.

Здесь же находится небольшой информационный LED-дисплей.

Сверху размещены два слота под USB и SD карту.

Все разъемы для подключения расположены сзади. Здесь же находится кнопка вкл/выкл устройства, барабан регулировки низких частот и антенный провод.

Плюс данной акустической системы в том, что ее не обязательно использовать в одной паре с ПК, ноутбуком, либо mp3-плеером. Для прослушивания музыки вы можете использовать USB или SD накопители, либо вовсе подключить к системе свой смартфон при помощи беспроводного подключения Bluetooth.

Для любителей радио в устройстве есть функция FM с автоматическим поиском радиостанций, позволяющая сохранить в памяти системы больше 20 каналов.

Качество звука

Теперь о самом главном – качестве звука. Суммарная мощность акустической системы составляет 18 Вт. Да, не сказать, что Defender X181 бьет рекорды, однако звуковая составляющая настроена довольно неплохо. Не понравится может лишь нехватка низких частот. Диапазона громкости достаточно. Учитывая свою невысокую стоимость, Defender X181 показывает неплохие результаты в работе.

Итоги

Подводя итоги по акустической 2.1 системе Defender X181, следует отметить, что перед нами младшая модель в своей серии и не стоит ее судить строго. Как нам кажется, данное устройство полностью оправдывает свою стоимость. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал. Среди минусов может не понравиться не хватка низких частот. В остальном, устройство отлично показало себя в работе. Дальность беспроводной связи Bluetooth составляет около 10 метров, если между подключенным устройством и акустической системой не будет никаких преград.

Особенности

  • Тип: 2.1
  • Суммарная мощность: 18 Вт
  • Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов: пластик
  • Материал корпуса сабвуфера: MDF
  • Диапазон воспроизводимых частот: 40-20000 Гц
  • Частотный диапазон фронтальных колонок/сателлитов: 200-20000 Гц
  • Частотный диапазон сабвуфера: 40-200 Гц
  • Встроенный тюнер
  • Питание: от сети
  • Линейный вход (стерео)
  • Интерфейс USB Type A (для флэшки)
  • Поддержка карт памяти SD
  • Беспроводное подключение Bluetooth

Комментарии и отзывы Defender X181
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