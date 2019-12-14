Обзор Defender X182. Недорогая компьютерная акустика

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Defender, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными и недорогими решениями. Встречайте, перед вами компьютерная акустика со стильной подсветкой, модель X182.

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Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Акустическая система 2.1

Пульт ДУ

Кабель 2RCA – 3.5 мм

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Акустическая система получила приятный дизайн, который сумеет вписаться в интерьер вашей комнаты. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус сабвуфера выполнен из MDF, а сателлит из пластика в черном цвете.

Пользователям понравится наличие эффектной меняющейся подсветки сабвуфера. На сателлитах подсветка отсутствует.

На лицевой части сабвуфера вынесены основные кнопки управления и барабан регулировки громкости. Здесь же красуется информационный дисплей.

На противоположной стороне размещены разъемы для сателлитов и RCA кабеля для подключения к ПК, либо любому другому мобильному устройству поддерживающий разъем 3.5 мм. Здесь же находится несъемный кабель для питания, барабан регулировки низких частот и кнопка вкл/выкл сабвуфера.

Кабель подключения сателлит также не съемный. Мощность фронтальных колонок составляет 4 Вт.

Снизу расположены ножки, позволяющие предотвратить от скольжение по поверхности стола.

Динамик сабвуфера размещен снизу. Его мощность составляет 10 Вт. Другими словами, суммарная мощность данной системы равна 18 Вт. Этого вполне достаточно для комфортного прослушивания музыки и просмотра фильмов. Диапазона громкости более чем достаточно, однако, как нам кажется, необходимо немного подтянуть средние и высокие частоты. Низких частот достаточно. При необходимости есть возможность увеличить, либо уменьшить басы.

Понравилось то, что Defender X182 может работать при помощи беспроводного подключения Bluetooth и воспроизводить музыку с вашего смартфона. Кроме того, на верхней части сабвуфера есть слот для USB и SD. Все это дает возможность использовать данную систему в любом удобном для вас месте и не зависеть от внешних устройств.

Данная акустическая система идеально подойдет для вашей дачи. В нем предусмотрено FM-радио. Автоматическая настройка радиоканалов имеется. В памяти сохраняется до 25 каналов. Порадовало то, что радио ловит очень хорошо, даже в закрытых помещениях. Для улучшения сигнала на тыльной стороне корпуса предусмотрена выносная антенна.

Для удобства разработчики добавили пульт ДУ, который позволяет управлять функциями акустической системы сидя на своем диване и наслаждаться своими любимыми музыкальными композициями, либо радиоканалами.

Итоги

Особенности

Тип: 2.1

Суммарная мощность: 18 Вт

Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов: пластик

Материал корпуса сабвуфера: MDF

Диапазон воспроизводимых частот: 40-20000 Гц

Частотный диапазон фронтальных колонок/сателлитов: 200-20000 Гц

Частотный диапазон сабвуфера: 40-200 Гц

Встроенный тюнер

Питание: от сети

Интерфейс USB Type A (для флэшки)

Поддержка карт памяти: SD

Беспроводное подключение Bluetooth

Мощность фронтальных колонок: 4 Вт

Мощность сабвуфера: 10 Вт

Подводя итоги по акустической системе Defender X182 следует отметить, что перед нами отличное решение для тех, кто ищет недорогое и в то же время многофункциональное решение. Качество звука, учитывая стоимость устройства, как нам кажется, более чем оправдано. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал и неплохое качество звука.