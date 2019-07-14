Обзор Defender X361. Лучшая компьютерная акустика 2.1

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую компьютерную акустическую систему от компании Defender, которая придется по душе большинству покупателей. Встречайте, перед вами модель X361. Устройство выполнено в современном стиле и сумеет вписаться в интерьер любого места. Кроме того, благодаря своему функционалу, данную акустику не обязательно использовать в одной паре с ПК.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Акустическая система Defender X361

Пульт ДУ

Кабель для передачи аудио сигнала (AUX)

Документация

Акустическая система Defender X361 поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

Дизайн акустической системы Defender X361, как нам кажется, понравится большинству покупателей. Разработчики использовали черный цвет с оранжевыми вставками, что придало устройству интересный вид. Корпус сабвуфера выполнен из МДФ. К качеству сборки и использованных материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Лицевая часть сабвуфера получила пластиковую панель с небольшими выступами.

Здесь же размещены функциональные кнопки управления и информативный дисплей.

Сверху можно увидеть слот для SD карты и USB.

Динамик сабвуфера расположен снизу, между пластиковыми ножками. Мощность составляет 20 Вт, чего более чем достаточно. Низкие частоты показывают неплохие результаты в работе. Понравилось то, что басы можно отрегулировать самостоятельно и выставить необходимый уровень работы.

На тыльной стороне сабвуфера размещены разъемы для подключения сателлит и аудио кабеля. Здесь же находится кнопка вкл/выкл, регулятор низких частот, антенный провод и несъемный кабель для питания.

Корпус сателлит выполнен из пластика.

Динамик прикрыт декоративной сеткой с эффектной вставкой оранжевого цвета.

Мощность динамика составляет 8 Вт, что сумме дает 16 Вт. Другими словами, данная акустическая система выдает суммарную мощность в 36 Вт. Звук громкий и насыщенный. Пользователям понравится хорошо настроенные средние и верхние частоты. Диапазона громкости более чем достаточно, чтобы устроить танцпол.

Управлять функционалом устройства можно двумя способами: при помощи функциональных кнопок на лицевой панели сабвуфера, либо при помощи пульта ДУ. Устройство получило несколько режимов работы: Bluetooth, AUX, FM-радио, USB, SD-карта. Другими словами, данную акустическую систему можно использовать практически везде.

Разработчики добавили функцию автоматической настройки радиочастот. Для этого достаточно нажать и удерживать кнопку «Play», после чего устройство самостоятельно сохранит в памяти до 24 радиостанций. Даже в закрытом помещении нам без проблем удалось послушать радио в хорошем качестве.

Вы также можете послушать свою любимую музыку при помощи своего смартфона. Для этого достаточно просто переключиться в соответствующий режим и подключиться к устройству при помощи Bluetooth. Связь держится уверенно и не прерывается на расстоянии до 7-10 метров.

Итоги

Характеристики

Тип: 2.1

Суммарная мощность: 36 Вт

Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов: пластик

Материал корпуса сабвуфера: MDF

Диапазон воспроизводимых частот: 40-20000 Гц

Частотный диапазон фронтальных колонок/сателлитов: 200-20000 Гц

Частотный диапазон сабвуфера: 40-200 Гц

Встроенный тюнер

Питание от сети

Поддержка карт памяти

Беспроводное Bluetooth

Количество полос фронтальных колонок: 1

Мощность фронтальных колонок: 8 Вт

Мощность сабвуфера: 20 Вт

Размеры динамиков фронтальных колонок: 1x76.2 мм

Размеры динамиков сабвуфера: 1x101.6 мм

Если говорить в целом, устройство, как нам кажется, полностью оправдывает свою стоимость и бьет большинство конкурентов наповал. Покупателей в первую очередь привлечет интересный дизайн. Здесь нет ничего лишнего. Разобраться в настройке и работе устройства можно интуитивно. Кроме того, Defender X361 выдает шикарный и чистый звук. К звуковой составляющей у нас никаких нареканий не появилось. Данная акустическая система сумеет стать отличным помощником для каждого. Существенных минусов, за все время пользования, нам выявить не удалось.