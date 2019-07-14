Обзор Defender X361. Лучшая компьютерная акустика 2.1

2019-07-14, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Defender X361; [189]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую компьютерную акустическую систему от компании Defender, которая придется по душе большинству покупателей. Встречайте, перед вами модель X361. Устройство выполнено в современном стиле и сумеет вписаться в интерьер любого места. Кроме того, благодаря своему функционалу, данную акустику не обязательно использовать в одной паре с ПК.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Акустическая система Defender X361 поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
  • Акустическая система Defender X361
  • Пульт ДУ
  • Кабель для передачи аудио сигнала (AUX)
  • Документация

Внешний вид и функционал

Дизайн акустической системы Defender X361, как нам кажется, понравится большинству покупателей. Разработчики использовали черный цвет с оранжевыми вставками, что придало устройству интересный вид. Корпус сабвуфера выполнен из МДФ. К качеству сборки и использованных материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Лицевая часть сабвуфера получила пластиковую панель с небольшими выступами.

Здесь же размещены функциональные кнопки управления и информативный дисплей.

Сверху можно увидеть слот для SD карты и USB.

Динамик сабвуфера расположен снизу, между пластиковыми ножками. Мощность составляет 20 Вт, чего более чем достаточно. Низкие частоты показывают неплохие результаты в работе. Понравилось то, что басы можно отрегулировать самостоятельно и выставить необходимый уровень работы.

На тыльной стороне сабвуфера размещены разъемы для подключения сателлит и аудио кабеля. Здесь же находится кнопка вкл/выкл, регулятор низких частот, антенный провод и несъемный кабель для питания.

Корпус сателлит выполнен из пластика.

Динамик прикрыт декоративной сеткой с эффектной вставкой оранжевого цвета.

Мощность динамика составляет 8 Вт, что сумме дает 16 Вт. Другими словами, данная акустическая система выдает суммарную мощность в 36 Вт. Звук громкий и насыщенный. Пользователям понравится хорошо настроенные средние и верхние частоты. Диапазона громкости более чем достаточно, чтобы устроить танцпол.

Управлять функционалом устройства можно двумя способами: при помощи функциональных кнопок на лицевой панели сабвуфера, либо при помощи пульта ДУ. Устройство получило несколько режимов работы: Bluetooth, AUX, FM-радио, USB, SD-карта. Другими словами, данную акустическую систему можно использовать практически везде.

Разработчики добавили функцию автоматической настройки радиочастот. Для этого достаточно нажать и удерживать кнопку «Play», после чего устройство самостоятельно сохранит в памяти до 24 радиостанций. Даже в закрытом помещении нам без проблем удалось послушать радио в хорошем качестве.

Вы также можете послушать свою любимую музыку при помощи своего смартфона. Для этого достаточно просто переключиться в соответствующий режим и подключиться к устройству при помощи Bluetooth. Связь держится уверенно и не прерывается на расстоянии до 7-10 метров.

Итоги

Если говорить в целом, устройство, как нам кажется, полностью оправдывает свою стоимость и бьет большинство конкурентов наповал. Покупателей в первую очередь привлечет интересный дизайн. Здесь нет ничего лишнего. Разобраться в настройке и работе устройства можно интуитивно. Кроме того, Defender X361 выдает шикарный и чистый звук. К звуковой составляющей у нас никаких нареканий не появилось. Данная акустическая система сумеет стать отличным помощником для каждого. Существенных минусов, за все время пользования, нам выявить не удалось.

Характеристики

  • Тип: 2.1
  • Суммарная мощность: 36 Вт
  • Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов: пластик
  • Материал корпуса сабвуфера: MDF
  • Диапазон воспроизводимых частот: 40-20000 Гц
  • Частотный диапазон фронтальных колонок/сателлитов: 200-20000 Гц
  • Частотный диапазон сабвуфера: 40-200 Гц
  • Встроенный тюнер
  • Питание от сети
  • Поддержка карт памяти
  • Беспроводное Bluetooth
  • Количество полос фронтальных колонок: 1
  • Мощность фронтальных колонок: 8 Вт
  • Мощность сабвуфера: 20 Вт
  • Размеры динамиков фронтальных колонок: 1x76.2 мм
  • Размеры динамиков сабвуфера: 1x101.6 мм

Комментарии и отзывы Defender X361
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