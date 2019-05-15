Обзор Diesel Brothers: Truck Building Simulator. Симулятор механика

2019-05-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Diesel Brothers: Truck Building Simulator; [241]
Сегодня речь пойдет об игре Diesel Brothers: Truck Building Simulator — достаточно необычный релиз, который выглядит достаточно привлекательно и свежо. Это симулятор механика, в котором вы выступаете в роли, что неудивительно, механика и ремонтируете или тюнингуете разные тачки. Это весело, интересно и максимально реалистично — можно получить массу удовольствия от происходящего на экране, если вы это действительно любите. Если да, то смело читайте дальше — вам понравится.

Обучение

Меня очень порадовало, что разработчики показали достаточно продвинутую систему обучения. При входе в игру вы не просто видите подсказки — авторы проекта демонстрируют целый геймплей в роликах с советами. Например, вам рассказывают и наглядно показывают, как работать с компьютером, как ходить за деталями на свалку, как снимать детали и так далее. Нужно понимать, что Diesel Brothers: Truck Building Simulator — достаточно сложная многогранная игра, которая требует от вас понимания массы параметров и механик. И разработчики понимают, что самостоятельно выучить и узнать все будет тяжело, так что был разработан механизм обучения с наглядными роликами. Это, как мне кажется, очень крутой бонус, которого не хватало многим другим играм, которые выходят в аналогичном жанре. Если вы ранее в подобные проекты не играли, то можно смело смотреть в сторону этого релиза.

Реализм

Большая часть игроков заходит в такие игры только для того, чтобы насладиться процессом сборки и ремонта автомобиля. Логично, что если этот процесс слишком уж нереалистичный, с массой условностей, то получить наслаждение будет тяжело. Ради этого авторы игры решили отказаться от массы моментов для того, чтобы вы могли играть с удовольствием и наслаждались каждым запуском Diesel Brothers: Truck Building Simulator. Например, если вам нужно покрасить двери или капот джипа, то вам нужно их сначала открыть, снять винты, потом взять деталь и бросить на платформу для транспортировки. После этого нужно эту платформу доставить до покрасочного цеха, там покрасить детали и вернуть их обратно, после чего поставить на место. То есть, вы проделываете те же действия, что и реальный сотрудник ремонтного сервиса. И от этого игра кажется еще более привлекательной — она не дает вам ощущения казуальности.

Недостатки

К сожалению, игра хоть и очень крутая, но идеального в этом мире ничего нет — это стоит понимать. Например, разработчики реализовали здесь русский язык и он действительно делает игру более простой для тех, кто не знает английский, но перевод настолько ужасен, что пользоваться им невозможно. Задания просто не переведены на русский, часть описаний переведена, но с ошибками или без склонений. Фактически, такой перевод вам даже не помогает, а лишь вредит. Получается, что без знания английского языка получить доступ к игре у вас не получится, а для многих геймеров это настоящая проблема — нужно ведь понимать, что от вас хотят в заданиях.

Итог

Лично мне игра очень понравилась — я большой фанат таких симуляторов, наиграл в общей сложности часто сто в подобные проекты и могу сказать, что Diesel Brothers: Truck Building Simulator — идеальный пример достойного релиза. Если вы любите автомобили, но предпочитаете на них не ездить, а чинить или тюнинговать, то самое время брать и загружать новенькую игру. Она очень красиво выполнена, у нее громадный набор механик и это та игра, которая даст вам ощущение полной свободы и полета фантазии. Особенно порадовал режим мультиплеера, в котором вы можете делать тачки вместе с другими людьми.

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