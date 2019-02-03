Обзор Digma S-14. Бюджетная портативная колонка

Комплект поставки

Беспроводная акустическая система Digma S-14

USB-кабель для питания

Карабин

Инструкция по эксплуатации

Беспроводная портативная акустика пользуется огромной популярностью среди пользователей, которые ведут активный образ жизни. Однако когда дело доходит до выбора, большинство никак не могут остановить свой выбор, ведь их на столько стало много, что глаза начинают разбегаться. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию беспроводную акустическую систему от компании Digma. Встречайте, перед вами модель S-14. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о Digma S-14. На момент написания обзора средняя стоимость колонки составляла приблизительно 600 рублей. Внутри коробки находятся:

Особенности

Тип подключения: беспроводной (Bluetooth 4.2)

Выходная мощность: 3 Вт (моно)

Диапазон воспроизводимых частот: 2.402 - 2.480 ГГц

Соотношение сигнал/шум: >75 дБ

Динамик: 52 мм

Встроенный микрофон

Мощность аккумулятора: 300 мАч

Время работы: до 4 ч

Поддерживаемые аудио-форматы: Mp3

Вес: 145 г.

Внешний вид

Компактный, стильный Digma S-14 собран из качественных материалов. Корпус облачен в матовый черный пластик. К сборке у нас никаких нареканий не возникло.

Благодаря своим небольшим размерам, устройство легко можно носить с собой в любое место, а благодаря специальному карабину, пользователь легко может зацепить устройство даже к своему ремню, либо рюкзаку.

52 мм динамик прикрыт сетчатой, матерчатой решеткой. Здесь же расположился логотип.

На боковой гране девайса находится защищенный microUSB-разъем для зарядки устройства.

Все элементы управления расположились на нижней части колонки. Всего пять кнопок управления: предыдущий/следующий трек, вкл/выкл, Play/Stop, Принять/завершить вызов. Здесь же находится встроенный микрофон и светодиодный индикатор состояния работы.

Функционал и работа

Разобраться в работе данной системы проще-простого. Разобраться сумеют даже самые неопытные пользователи, а все благодаря минимальному, и лишь необходимому количеству функций. Включается устройств при помощи соответствующей кнопки управления, после чего вы сразу же можете подключить к Digma S-14, к примеру, свой смартфон. В списке устройств колонка отображается как S-14.

Для подключения нет необходимости вводить никаких паролей. После первого подключения, устройство автоматически будет подключаться к вашему гаджету после включения.

В связи с тем, что в Digma S-14 не предусмотрен AUX, воспроизводить музыку получится только при помощи смартфона, либо планшета. Выходная мощность девайса составляет 3 Вт. Мощности звука, как нам кажется, более чем достаточно, чтобы можно было наслаждаться своими любимыми музыкальными композициями во время походов, либо обычных прогулок по парку. На максимальной громкости устройство немного начинает хрипеть. Однако на среднем уровне громкости все идеально. Увеличить/уменьшить можно не только с вашего мобильного устройства, но и акустической системы Digma S-14. Для этого достаточно нажать и удерживать кнопки Предыдущий/Следующий трек. На наше удивление, разработчики сумели отлично выстроить все частоты. Приятный, мягкий бас, который добавляет насыщенности музыкальным композициям. Средние и высокие частоты тоже показывают себя в хорошей стороны.

Благодаря встроенному микрофону, вы легко сможете отвечать на входящие вызовы. Микрофон, учитывая стоимость устройства, показывает очень даже неплохие результаты в работе. Собеседника слышно очень хорошо. Другими словами, вам нет надобности доставать свой смартфон из кармана. А если вы захотите позвонить на последний набранный номер в вашем смартфоне, то для этого достаточно будет два раза нажать на кнопку вызова.

Итоги

Устройство получило под свое управление аккумулятор мощностью в 300 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно до 4 часов работы. Как нам кажется, этого более чем достаточно.Подводя итоги по беспроводной акустической системе Digma S-14, следует отметить, что, несмотря на свою низкую стоимость, устройство отлично показало себя в работе. На отдыхе, во время прогулки, данное устройство можно носить с собой в любое место, а благодаря карабину, который идет в комплектации с девайсом, вы легко сможете зацепить колонку, к примеру, к своему рюкзаку. Да, здесь нет слота для карты памяти, здесь нет разъема AUX и для наушников, однако на это можно закрыть глаза. За небольшую стоимость вы получаете под свое управление отличное устройство, которое позволит вам не просто наслаждаться любимыми музыкальными композициями в лесу или при покорении гор, но и отвечать на входящие звонки не доставая свой смартфон из кармана.