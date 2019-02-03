Обзор Digma S-14. Бюджетная портативная колонка

2019-02-03, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Digma S-14; [332]
Беспроводная портативная акустика пользуется огромной популярностью среди пользователей, которые ведут активный образ жизни. Однако когда дело доходит до выбора, большинство никак не могут остановить свой выбор, ведь их на столько стало много, что глаза начинают разбегаться. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию беспроводную акустическую систему от компании Digma. Встречайте, перед вами модель S-14. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о Digma S-14. На момент написания обзора средняя стоимость колонки составляла приблизительно 600 рублей. Внутри коробки находятся:
  • Беспроводная акустическая система Digma S-14
  • USB-кабель для питания
  • Карабин
  • Инструкция по эксплуатации

Особенности

  • Тип подключения: беспроводной (Bluetooth 4.2)
  • Выходная мощность: 3 Вт (моно)
  • Диапазон воспроизводимых частот: 2.402 - 2.480 ГГц
  • Соотношение сигнал/шум: >75 дБ
  • Динамик: 52 мм
  • Встроенный микрофон
  • Мощность аккумулятора: 300 мАч
  • Время работы: до 4 ч
  • Поддерживаемые аудио-форматы: Mp3
  • Вес: 145 г.

Внешний вид

Компактный, стильный Digma S-14 собран из качественных материалов. Корпус облачен в матовый черный пластик. К сборке у нас никаких нареканий не возникло.

Благодаря своим небольшим размерам, устройство легко можно носить с собой в любое место, а благодаря специальному карабину, пользователь легко может зацепить устройство даже к своему ремню, либо рюкзаку.

52 мм динамик прикрыт сетчатой, матерчатой решеткой. Здесь же расположился логотип.

На боковой гране девайса находится защищенный microUSB-разъем для зарядки устройства.

Все элементы управления расположились на нижней части колонки. Всего пять кнопок управления: предыдущий/следующий трек, вкл/выкл, Play/Stop, Принять/завершить вызов. Здесь же находится встроенный микрофон и светодиодный индикатор состояния работы.

Функционал и работа

Разобраться в работе данной системы проще-простого. Разобраться сумеют даже самые неопытные пользователи, а все благодаря минимальному, и лишь необходимому количеству функций. Включается устройств при помощи соответствующей кнопки управления, после чего вы сразу же можете подключить к Digma S-14, к примеру, свой смартфон. В списке устройств колонка отображается как S-14.

Для подключения нет необходимости вводить никаких паролей. После первого подключения, устройство автоматически будет подключаться к вашему гаджету после включения.

В связи с тем, что в Digma S-14 не предусмотрен AUX, воспроизводить музыку получится только при помощи смартфона, либо планшета. Выходная мощность девайса составляет 3 Вт. Мощности звука, как нам кажется, более чем достаточно, чтобы можно было наслаждаться своими любимыми музыкальными композициями во время походов, либо обычных прогулок по парку. На максимальной громкости устройство немного начинает хрипеть. Однако на среднем уровне громкости все идеально. Увеличить/уменьшить можно не только с вашего мобильного устройства, но и акустической системы Digma S-14. Для этого достаточно нажать и удерживать кнопки Предыдущий/Следующий трек. На наше удивление, разработчики сумели отлично выстроить все частоты. Приятный, мягкий бас, который добавляет насыщенности музыкальным композициям. Средние и высокие частоты тоже показывают себя в хорошей стороны.

Благодаря встроенному микрофону, вы легко сможете отвечать на входящие вызовы. Микрофон, учитывая стоимость устройства, показывает очень даже неплохие результаты в работе. Собеседника слышно очень хорошо. Другими словами, вам нет надобности доставать свой смартфон из кармана. А если вы захотите позвонить на последний набранный номер в вашем смартфоне, то для этого достаточно будет два раза нажать на кнопку вызова.

Устройство получило под свое управление аккумулятор мощностью в 300 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно до 4 часов работы. Как нам кажется, этого более чем достаточно.

Итоги

Подводя итоги по беспроводной акустической системе Digma S-14, следует отметить, что, несмотря на свою низкую стоимость, устройство отлично показало себя в работе. На отдыхе, во время прогулки, данное устройство можно носить с собой в любое место, а благодаря карабину, который идет в комплектации с девайсом, вы легко сможете зацепить колонку, к примеру, к своему рюкзаку. Да, здесь нет слота для карты памяти, здесь нет разъема AUX и для наушников, однако на это можно закрыть глаза. За небольшую стоимость вы получаете под свое управление отличное устройство, которое позволит вам не просто наслаждаться любимыми музыкальными композициями в лесу или при покорении гор, но и отвечать на входящие звонки не доставая свой смартфон из кармана.

Комментарии:
Любишь смотреть сериалы? Смотри бесплатн...
Любишь смотреть сериалы? Смотри бесплатнСогласитесь, прекрасная половина человечества практически не может жить без различных сериалов, которые п...
Обзор плюсов и минусов Honor 10 Lite 3/3...
Обзор плюсов и минусов Honor 10 Lite 3/3В самом начале этого года компания Huawei выпустила потенциально хитовый бюджетный смартфон P Smart 2019,...
Предварительный обзор Lenovo Yoga Chrome...
Предварительный обзор Lenovo Yoga ChromeЕсли вы хоть немного разбираетесь в ноутбуках и следите за рынком электроники, то понимаете, что хромбуки...
Компания NEC рассказала о своих ключевых...
Компания NEC рассказала о своих ключевых30 января в Москве прошла пресс-конференция компании NEC, в рамках которой нам рассказали об общих тенден...
Обзор ОКЛИК OK-12. Портативная беспровод...
Обзор ОКЛИК OK-12. Портативная беспроводПортативные колонки, за последние годы, набрали невероятно высокую популярность во всем мире. Сегодня мы ...
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартф...
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфЭтой осенью компания HMD Global выпустила смартфон Nokia 5.1 Plus, который является международной версией...
Предварительный обзор DeepCool Matrexx 5...
Предварительный обзор DeepCool Matrexx 5Геймеры уже давно перестали смотреть на корпус как на просто платформу для сборки компьютера. Это лет дес...
PlayStation 5 уже у разработчиков...
PlayStation 5 уже у разработчиковНекоторое время назад пользователи стали активно обсуждать возможность релиза новой игровой приставки Pla...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор плюсов и минусов Honor 10 Lite 3/32GB. Бюджетный смартфон с NFCОбзор плюсов и минусов Honor 10 Lite 3/32GB. Бюджетный смартфон с NFC
Обзор Digma S-14. Бюджетная портативная колонка Обзор Digma S-14. Бюджетная портативная колонка
Обзор ОКЛИК OK-12. Портативная беспроводная колонкаОбзор ОКЛИК OK-12. Портативная беспроводная колонка
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Nokia 5.1 PlusОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Nokia 5.1 Plus
Обзор Magma W3. Компактный видеорегистратор с CPL-фильтромОбзор Magma W3. Компактный видеорегистратор с CPL-фильтром
Предварительный обзор Lenovo Yoga Chrome...
Предварительный обзор Lenovo Yoga ChromeЕсли вы хоть немного разбираетесь в ноутбуках и следите за рынком электроники, то понимаете, что хромбуки...
Компания NEC рассказала о своих ключевых...
Компания NEC рассказала о своих ключевых30 января в Москве прошла пресс-конференция компании NEC, в рамках которой нам рассказали об общих тенден...
Предварительный обзор DeepCool Matrexx 5...
Предварительный обзор DeepCool Matrexx 5Геймеры уже давно перестали смотреть на корпус как на просто платформу для сборки компьютера. Это лет дес...
Hisense на выставке CES 2019...
Hisense на выставке CES 201910 января 2019 г. в Лас-Вегасе компания Hisense®, ведущий производитель бытовой техники и партнер чемпион...
Предварительный обзор IO Data GigaCrysta...
Предварительный обзор IO Data GigaCrystaНужно понимать, что на текущий момент рынок игровых мониторов уже настолько развит, что говорить о каких-...
Обзор FlamingCore. Для ценителей хардкор...
Обзор FlamingCore. Для ценителей хардкорБольшая часть современных игровых проектов для мобильных телефонов создается на основе копирования других...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtВ последнее время на рынке появилось очень много интересных игровых ноутбуков, каждый из которых может ва...
Обзор Google Play Книги. Читаем и развив...
Обзор Google Play Книги. Читаем и развивЯ большой фанат книг и читаю очень много. Это не только полезно для развития кругозора, но и позволяет уб...
Предварительный обзор HyperX Alloy Core ...
Предварительный обзор HyperX Alloy Core В последнее время механические клавиатуры стали пользоваться какой-то невероятной популярностью среди пол...
Обзор Hang Line. Необычный геймплей...
Обзор Hang Line. Необычный геймплейСтоит отметить, что за последнее время действительно необычных казуальных игр наблюдается крайне мало — р...
Предварительный обзор Chuwi Aerobook. Лу...
Предварительный обзор Chuwi Aerobook. ЛуСовременные пользователи привыкли считать, что единственный достойный ноутбук на рынке — MacBook. Довольн...
Обзор Pacer. Следим за своим здоровьем...
Обзор Pacer. Следим за своим здоровьемЯ длительное время избегал темы здоровья, так как думал, что двигаюсь вполне нормально и больше тратить в...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor