Обзор Double. Очень необычная игра

От некоторых инди-игр получаешь гораздо больше эмоций, чем от большинства современных ААА-продуктов от крупных студий. Ведь авторы подобных проектов вкладывают свою душу в продукт, они хотят предоставить геймеру неповторимую атмосферу и донести что-то важное, тогда как крупные студии, в большинстве своем, хотят просто заработать денег. Именно этим меня Double и привлекла — игра очень простая, на первый взгляд, но на деле оказалось, что уровень драматургии здесь даже выше, чем у большинства известных вам игр. Сюжет, по которому можно смело писать книгу или даже фильм снимать, увлекает буквально с первых сцен и до самого завершения истории. Если вы думаете, что этого будет недостаточно, чтобы вы прилипли к монитору, то просто попробуйте. Я вот думал, что такой игрой меня не увлечь, а в итоге еле нашел время, чтобы оторваться и написать этот обзор. Думаю, вам тоже все понравится.

Сюжет

В игре Double важнее всего вникнуть в сюжет. Это не та игра, которую можно пробежать и смело забыть о существовании диалогов. Нет, именно диалоги и фразы персонажа решают все понимание игрового процесса и происходящего вокруг вас. Если вы не будете вникать в суть повествования, то игра не раскроет себя и на треть потенциала. Так что я настоятельно советую внимательно следить за каждой фразой каждого персонажа, читать письма и думать о том, что нам хочет поведать разработчик. История Карлоса, который попал на войну и теперь сражается с психическим заболеванием, написана очень убедительно и реалистично. Нет ощущения, что история написана просто для галочки — сценарии отлично передает эмоции героя, его настроение, мысли и переживания. За сюжет я ставлю твердую пятерку, ведь он действительно крутой и цепляет за душу. Давно в играх ничего подобного не ощущал, да и тема здесь довольно уникальная.

Управление

Игра представлена в жанре экшн квеста, так что вам нужно будет не только слушать и думать головой, но и постоянно действовать. Иногда нам нужно изучить все доступные предметы и на основе этого делать какие-то выводы, иногда нужно будет участвовать в войне, которая пусть и происходит в голове нашего персонажа, но и там тоже можно погибнуть. Комбинация размышлений и экшена с точными выстрелами и опасными врагами мне очень понравилась — ощущаешь, что это действительно круто и интересно, нет монотонности и скуки. Видимо, авторы продукта понимают, как удержать игрока перед монитором.

Картинка

Нужно понимать, что игру создавали не работники крупной студии с бюджетом на несколько миллионов долларов, а обычные фанаты видеоигр, которые скованы бюджетом. Ожидать невероятного качества картинки от данной игры я бы не стал, так как она создавалась с упором на атмосферу, сюжет и диалоги. Графика вполне приличная, чтобы вы понимали происходящее и могли проникнуться историей, но не более того. Назвать это недостатком продукта не могу, ведь это игра за 4 доллара, а не ААА-проект за 60 баксов. Нужно адекватно относится к определенным элементам игры.

Итог

Очень редко инди-игры бывают достойными. Чаще всего разрабочики обладают какой-то интересной идеей, но не могут реализовать ее так, чтобы пользователь могу получить удовольствие и насладиться процессом прохождения. Благо, у данной игры проблем с удовольствием от геймплея нет — вы погружаетесь в историю и потом оторваться от нее будет уже нереально. Персонаж очень сложный и многогранный, его мотивацию и мысли понять можно далеко не сразу. С другой стороны, если вы любите вот такие душевные истории со сложными героями, то игра просто обязательна к приобретению.