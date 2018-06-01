Обзор Dungeon Rushers: Crawler RPG. Душевные подземелья

2018-06-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Dungeon Rushers: Crawler RPG; [27]
Уже на момент загрузки данной игры я понял, что это будет что-то предельно шикарное. Знаете, бывает такая ситуация, когда смотришь на скриншоты игры и понимаешь будет ли тебе интересно сражаться в этом виртуальном мире или нет. И, когда я зашел в Dungeon Rushers: Crawler RPG, все мои ожидания оправдались — игрушка достаточно простая, при этом дико увлекательная и многогранная. Вы можете сражаться часами подряд и получать от этого массу положительных эмоций, радости и счастья. Требовать от игр большего я бы не стал. Сегодня я расскажу вам о преимуществах, которые нашел в данном проекте и тех ощущениях, которые позволили мне наиграть несколько часов к ряду посреди ночи. Просто не мог оторваться от дисплея, так как очень хотелось узнать что же дальше будет, какие еще есть враги, противники и экипировка. Так что ночью играть не советую — на работе будете потом засыпать.

Геймплей

Игровой процесс достаточно простой, но это в нем и подкупает. Наш персонаж с довольно интересной историей (обязательно советую читать все диалоги) решил отправиться в подземелья в поисках клада. Золотишка найти, побывать в красочных местах, разнообразить жизнь и все такое. Так вот, мы выбираем подземелье и отправляется на поиски сокровища — для этого вам нужно квадратик за квадратиком исследовать виртуальный мир, узнавая локацию и изучая местные тайны. Фишка в том, что когда вы стоите перед очередным квадратом локации, то вы не знаете что там будет. Может вы нажмете на квадратик и вам откроется локация с сундуком, а может там будут противники, нападающие со всех сторон. Вариантов достаточно много, нужно правильно распределять свои силы и аккуратно двигаться по карте, чтобы лишний раз не получать по голове. В этом и заключается азарт от каждого нового шага, ведь вы не знаете что там будет дальше.

Бой

Сражения здесь происходя в достаточно спокойном ключе — это пошаговые драки, так что спешить особенно никуда не стоит. Вы выбираете своего персонажа, потом выбираете тип атаки и направляете ее на противника. Можно использовать специальные умения вроде оглушения или удара с ядом, можно бить с дальней дистанции при помощи лука и так далее. Противник в ответ нападает, бросается стрелами или огненными шарами. Вообщем, вариантов предостаточно, нужно лишь правильно использовать свои умения и вовремя менять цель атаки. Хотя, моментами сражения получаются крайне сложными.

Улучшения

На протяжении всего прохождения вы будете своих персонажей улучшать — кому-то можно купить меч, кто-то получил новое крутое умение с повышением уровня. Предметов экипировки постоянно не хватает и набрать сильную армию будет проблематично, особенно если вы хотите равномерное развитие своего отряда. Но, благодаря комбинации сильных и слабых сторон, правильному выбору развития умений и тактике в бою, вы можете спокойно побеждать противника. Это очень интересно реализовано и играть очень даже весело, особенно если не идти в геройский режим.

Итог

Разработчики показали, что современные игровые проекты могут быть интересными за счет классного сюжета и низкого порога вхождения. Здесь нет десятка переменных, влияющих на победу в бою, нет сложных уровней и нереальных задач. Вы просто проходите уровни, постепенно набираете опыт и предметы, потом можно пройти те же уровни уже на геройском уровне сложности, чтобы получить больше опыта и добыть денег на новые предметы. Уровней много, герои постепенно пополняются, сражения интересные и простые. Думаю, что игра понравится не только фанатам жанра, но и вообще.


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