Обзор Эволюция. Следим за развитием Земли

Игровой процесс

Давайте поговори о довольно увлекательной игре, которая разработана относительно небольшой студией. Пока что проект находится в стадии раннего доступа, но уже сейчас это вполне стабильный продукт, который приносит море положительных эмоций и радости. Давайте же окунемся в этот увлекательный мир и получим от него заряд положительных эмоций.

Улучшения

Стоит отметить, что несмотря на все эпитеты и красивые заявления разработчиков, это всего лишь кликер, приправленный дополнительными бонусами в виде интересных улучшений. Об этом мы поговорим позже, так как это отельная тема для обсуждения. Сам же игровой процесс полностью скопирован с других игр, которых на рынке довольно много. У нас есть экран и нам нужно на него постоянно нажимать, чтобы получать больше виртуальной валюты (в этой игре она представлена в виде генов), потом покупать улучшения, чтобы получать еще больше генов, а потом вновь нажимать на экран в попытках заработать еще валюты для последующих улучшений. То есть, это замкнутый процесс, который не изменится даже спустя сто часов игры, меняются лишь цифры — сколько вы зарабатываете за нажатие и сколько стоят улучшения. Так что да, ожидать чего-то уникального в этом плане не стоит, игра такого не предоставит.

Донат

Единственный момент, который меня привлек во время прохождения данной игры, это процесс улучшения. Вы сначала открываете самые начальные формы жизни, после чего постепенно продвигаетесь дальше — открываете мышцы, медуз, какие-то новые соединения, рыбу, червей плоских и так далее. То есть, игра показывает вам, как зарождалась жизнь на нашей планете, а вы сами выбираете, как именно эту жизнь развивать. Процесс достаточно увлекательный и местами познавательный — можно посмотреть, как развивалась наша планета с самого ее зарождения, что произошло после появления жизни и все в таком духе. Мне лично такой процесс улучшения очень понравился, так как он действительно приносит море положительных эмоций и радости от происходящего на дисплее. Почти ни одна игра на рынке не может похвастаться таким набором интересных улучшений, как эта.

Итог

Естественно, игра построена на системе условно-бесплатного проекта, то есть вы можете скачать ее совершенно бесплатно, но внутри обязательно будут встроенные покупки. В данном проекте ситуация точно такая же — вы можете за реальные деньги купить кубики, а потом эти кубики поменять на различные внутриигровые блага, ускоряя развитие своего мира и так далее. Это довольно простая и уже знакомая нам механика, ведь во всех играх данного жанра она уже давно есть. Однако она бессмысленна, ведь вы тратите деньги на игру, чтобы играть в нее меньше. Не совсем логично, правда? Кроме того, за просмотр рекламных роликов проект выдает вам приличное количество игровой валюты, что гораздо интереснее и выгоднее для игрока — нажал на кнопку просмотра рекламы, получил массу денег и дальше покупаешь улучшения. Много времени это не отнимает, да и бонусы действительно очень заметные.

Можно с уверенностью сказать, что игра действительно очень увлекательно сделана именно в плане улучшений — игрок получает обширный набор интересной информации о том, что происходило с нашей планетой много миллионов лет назад. Не многие игры способны порадовать хоть каким-то набором информации, а здесь практически полная энциклопедия в формате игры. Правда, сами игровые механики никак не привлекают и реализованы в достаточно стандартном варианте. То есть, получить удовольствие от нажатий по экрану будет крайне тяжело.