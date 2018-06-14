Обзор FAR: Lone Sails. Стимпанк во всей красе

В последнее время я заметил, да и не только я, что современные игровые проекты перестали удивлять, если их создают большие корпорации. Буквально каждая вторая ААА-игра является чем-то скучным и однообразным, стоит громадных денег и не оправдывает ожидания. Сегодня мы поговорим про игру FAR: Lone Sails, которая помимо очевидных преимуществ в плане релаксации и простых игровых механик дает нам возможность поразмыслить о будущем нашей планеты. Здесь вам и стимпанк, и апокалипсис своегобразный, и головоломки интересные. Неплохой вариант провести парочку вечеров, так что если у вас давно было желание что-то такое загрузить и пройти, то обязательно дочитайте обзор до конца — тут есть много интересного, на что стоит обратить внимание. И, конечно, создатели постарались сделать для вас максимально интересный проект с большим миром и тьмой всевозможных событий в дороге.

Геймплей

Игровой процесс сначала поставил меня в ступор, но потом, когда понимаешь как работает весь этот механизм, начинается настоящее приключение. У нас есть самоходный корабль, или как назвать этот механизм, который работает от энергии. Что именно это за энергия я тоже не понял, но нам для получения топлива нужно подбирать разнообразные предметы и бросать их в топку, чтобы получить энергию и двигаться дальше. Теперь, чтобы запустить механизм нужно нажать на кнопку газа и держать ее, иначе она отскакивает со временем и наше транспортное средство начинает тормозить. При этом, нужно контролировать количество газов и периодически выпускать пары, иначе механизм будет перегреваться. Да и топливо нужно периодически подсыпать, иначе наша махина попросту перестанет ехать вовсе. Такие игровые детали заставляют постоянно держать ситуацию под контролем, дабы оставаться на хорошей скорости.

Поиск ресурсов

Можно просто запустить свою машину и двигаться вперед, всматриваясь под ноги. Иногда на полу лежит какая-то стопка мусора, которая может нам пригодиться. Вроде как можно открывать спереди трап и собирать все предметы автоматически, но я так и не научился этого делать. Вручную тоже неплохо получается, правда дольше, зато вы сразу можете выкинуть взрывчатку, которая иногда попадается вместе с мусором. Она уничтожает элементы корабля, так что нужно всегда быть на чеку. С другой стороны, в этом же вся суть проекта — контроль, сбор ресурсов, продвижение вперед.

Головоломки

Игра позволяет вам с большим удовольствием изучать виртуальный мир и наслаждаться его красотами (это сарказм), но иногда нужно решать головоломки. Не стоит думать, что здесь прямо что-то сложное показывают, большинство задач решаются за 30 секунд от силы. Например, вы упираетесь своим кораблем в якорь. Нужно спуститься вниз, нажать на кнопку и конструкция развалится, а вы сможете проехать дальше. Не очень сложно звучит, правда? Зато это позволяет оторваться от нажатия на кнопку и подкидывания мусора в отсек для энергии.

Итог

Игра мне очень понравилась. Она спокойная и не требует от игрока каких-либо активных действий, переживаний или стресса. Вы просто поднимаетесь на помост, раскрываете паруса и мчитесь навстречу приключениям. Иногда случаются загадки, иногда нужно притормозить и собрать ресурсы, но абсолютно всегда получается наслаждаться игровыми механиками, которые так хорошо продумали и реализовали. Это круто, так как разработчики сделали упор на легкость геймплея и понятный игровой мир. Осталось только научиться в этом мире правильно управлять своим танкером, а дальше все пойдет как по маслу.