Обзор FIFA 20. Погружаемся в мир футбола

Volta

Я поиграл некоторое время в FIFA 20 и могу с уверенностью сказать, что EA держит марку и остается издателем лучшего спортивного симулятора на рынке. Да, некоторые моменты улучшили лишь немного, но игра и так хорошая — зачем в ней что-то кардинально менять? Давайте поговорим, почему новая FIFA достойна вашего внимания.

Геймплей

Новый режим уличного футбола Volta оказался настолько шикарным, что какое-то время я вовсе не заходил в обычные режимы. Это как второе дыхание для франшизы, которая длительное время не могла показать чего-то яркого и необычного. Теперь у нас есть уличные состязания, где очень важен ваш личный уровень умений. Если в классическом футболе одиночка никак не победит, то в Volta вы можете легко обойти всех врагов, показать классные финты и забивать такие голы, что просто башню сносит. Есть возможность играть в несколько типов Volta — 2 на 2, 3 на 3 и так далее, плюс вы можете играть как с ИИ, так и с реальными людьми из интернета или даже со своими друзьями. На текущий момент только за режим Volta новую FIFA можно смело хвалить по всем фронтам и радоваться тому, что разработчики решили добавить данный режим. Он шикарно реализован и отлично справляется с поставленными задачами.

Ultimate Team

Никаких кардинальных изменений в плане физики или управления нет — FIFA 20 ощущается как FIFA 19, только с небольшим набором корректировок. К примеру, немного иначе ощущаются навесы и точные пасы, они теперь зависят от положения корпуса спортсмена. То есть, если ваш футболист смотрит вперед, а вам нужно дать пас по диагонали, то шансы на точный пас есть, а вот если спортсмену бить неудобно, то пас будет менее точным. Также немного переработали систему ударов (time-finishing) по воротам, добавили больше уникальных стилей для популярных футболистов и так далее. Никаких кардинальных изменений нет, просто разработчики немного подняли уровень реалистичности и внести определенные правки в геймплей. Это и хорошо, ведь вам не нужно будет привыкать и переучиваться заново, и плохо, ведь хочется чего-то нового, необычного. Хотя, франшиза выглядит шикарно и зачем что-то менять?

Итог: 8/10

Собственно, заядлые фанаты покупают новую часть футбольного симулятора FIFA ради возможности играть в онлайн, то есть в Ultimate Team. И с этим тоже ничего кардинально нового — разработчики внесли некие правки, которые позволят на выходных играть не 24 часа в сутки, плюс выпадать карточки с достойными футболистами теперь вроде как будут чаще. Конечно, «чаще» не значит «постоянно» и вкладывать приличные суммы в футбольный симулятор все же придется. С другой стороны, играть можно и со стандартными игроками, постепенно прокачивая свой состав, покупая игроков на бирже. Да, собрать какой-то невероятно звездный состав будет тяжело, но зато не нужно будет вкладывать деньги ради этого. В целом, Ultimate Team продолжает идти по тому же пути — режим делают более удобным и комфортным, чтобы вы могли сражаться и наслаждаться этим процессом.

Многие фанаты раскритиковали новую часть FIFA за карьеру, графику и некоторые мелочи, которые вообще тяжело заметить. Я могу с уверенностью сказать, что это очень субъективно. Лично мне карьера понравилась — она немного иная, чем в предыдущих трех частях и делает упор на конференции и общение с игроками, но это не плохо, а очень даже хорошо. Также к графике нет вопросов — я играл на большом экране и не заметил каких-либо серьезных недоработок. Конечно, всегда хочется чего-то яркого и нового, но спортивные симуляторы никогда не были в этом сильны.