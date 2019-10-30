Обзор Flotsam. Очень красивая игра

2019-10-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Flotsam; [97]
Очень часто игры от небольших студий приносят больше радости и эмоций, чем проекты от крупных издателей. И игра Flotsam является ярким тому подтверждением — разработчики показали очень крутой игровой процесс, который выделяется на фоне конкурентов по жанру. Осталось только разобраться в том, как же выжить в условиях этого мира.

Графика

Я крайне редко хвалю игры за графическую составляющую, так как у всех разные вкусы и то, что нравится мне, может не нравится большинству читателей. Однако с данной игрой все более понятно — картинка настолько красивая, что даже поклонники жанра будут согласны со мной. Разработчики проработали буквально каждый пиксель, показали очень красивый дизайн локаций и продемонстрировали привлекательный виртуальный мир. Это действительно выглядит очень привлекательно и если вы любите играть в проекты, которые приносят вам удовольствие и радость, то стоит обязательно присмотреться к данному продукту. Мне очень понравилось, как разработчики реализовали водную гладь, виртуальных противников и всего в таком духе. Видно, что дизайнеры знают толк в графике и понимают, как выполнить картинку в одном стиле. Только лишь за это игру уже можно смело похвалить, ведь она выглядит очень круто.

Игровой процесс

Собственно, игра представляет собой симулятор выживания, в котором вам нужно, как бы это банально не звучало, выживать. У вас ограниченное количество ресурсов, а значит нужно тратить массу сил и энергии на то, чтобы продумать расход нужных вам предметов. При этом персонажи все время находятся на грани смерти, ведь ваша база находится в открытом море, она полностью ограждена от суши и любое резкое движение может привести к нападению хищников. То есть, игроку нужно не просто пытаться построить свою базу в довольно сложных условиях, но и думать о том, как бы не угодить в пасть акуле. Иногда это довольно просто — не подумал наперед и вот уже потерял верного товарища. Это все делает игру более привлекательной, необычной, нестандартной. Нужно много думать наперед, анализировать ситуацию, стараться работать более эффективно. Благодаря этому игра действительно приносит удовольствие.

Особенности

Игра лишь на первый взгляд кажется простой и понятно, но на самом деле разработчики придумали много интересных моментов, которые влияют на игровой процесс. Например, здесь есть смена дня и ночи, которая влияет на происходящие в игре события. К примеру, отправляться на рыбалку ночью я бы не советовал — весьма опасное занятие. И таких деталей полно, они вынуждают более глубоко погружаться в виртуальный мир, разбираться в его тонкостях, чтобы постичь какие-то важные моменты и потом с удовольствием покорять бескрайние просторы морских миров. Особенно игра себя раскрывает часа после пятого игрового процесса, когда базовые вещи вы уже выучили и теперь можете заниматься тем делами, которые приносят больше пользы или удовольствия. Такого рода игры мне нравятся и я уверен, что вам они тоже приносят тьму радости в жизни.

Итог

Могу с уверенностью заявить, что Flotsam является моей любимой игрой в этом месяце. Разработчики придумали весьма красочный виртуальный мир с необычным сеттингом, который привлекает внимание и буквально приковывает к монитору. Да, некоторые правила и тонкости игрового мира вам придется выучить, но это не так уж тяжело, да и игра того явно стоит. Копите ресурсы, стройте базы, сражайтесь с разного рода подводными жителями, получайте от этого удовольствие и море положительных эмоций. Именно для этого мы и играем в игры, верно?

Комментарии и отзывы Flotsam
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