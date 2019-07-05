Обзор Fly Life Sky. Недорогой смартфон для повседневных задач

2019-07-05, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Fly Life Sky; [286]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой смартфон от компании Fly, который позволяет выполнять привычные, повседневные задачи: серфить интернет, смотреть видео в YouTube, общаться в социальных сетях и совершать телефонные звонки. Встречайте, перед вами модель Life Sky. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
  • Смартфон
  • Аккумулятор
  • Зарядное устройство
  • USB-кабель
  • Защитная пленка
  • Документация

Особенности

  • Операционная система: Android 8.1
  • Количество SIM-карт: 2 nano SIM
  • Вес: 177 г
  • Размеры (ШxВxТ): 71.2x152.2x9.8 мм
  • Тип экрана: цветной IPS, сенсорный
  • Тип сенсорного экрана: мультитач, емкостный
  • Диагональ: 5.34 дюйм.
  • Размер изображения: 960x480
  • Число пикселей на дюйм (PPI): 201
  • Соотношение сторон: 18:9
  • Разрешение основной (тыловой) камеры: 8 МП
  • Макс. разрешение видео: 1280x720
  • Макс. частота кадров видео: 30 кадров/с
  • Фронтальная камера: 5 МП
  • Аудио: MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио
  • Разъем для наушников: 3.5 мм
  • Стандарт связи: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
  • Поддержка диапазонов LTE: FDD: 800/900/1800/2600 МГц
  • Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, USB
  • GPS, A-GPS
  • Процессор: MediaTek MT6739, 1300 МГц
  • Количество ядер процессора: 4
  • Видеопроцессор: PowerVR GE8100
  • Объем встроенной памяти: 8 Гб
  • Объем оперативной памяти: 1 Гб
  • Слот для карт памяти: до 64 Гб
  • Емкость аккумулятора: 3000 мА⋅ч
  • Время работы в режиме разговора: 10 ч
  • Время работы в режиме ожидания: 200 ч
  • Время работы в режиме прослушивания музыки: 100 ч
  • Сканер отпечатка пальцев

Внешний вид

Перед нами компактный смартфон, получивший под свое управление классическое исполнение. В нашем распоряжении устройство, выполненное в синем цвете.

На лицевой стороне разместился 5.34 дюймовый, цветной, IPS экран с неплохими углами обзора и достаточной цветопередачей. Яркости дисплея хватает, чтобы не бликовать во время солнечной погоды.

Сенсорная составляющая, учитывая стоимость устройства, показывает отличные результаты в работе.

Функциональные кнопки управления вынесены на нижнюю часть экрана.

Сверху разместилась 5 Мп фронтальная камера, датчик и динамик.

На тыльной стороне можно увидеть основную 8 Мп камеру со вспышкой, под которой расположен сканер отпечатка пальцев.

Задняя крышка смартфона открывается, что позволило использовать съемный аккумулятор. Здесь же находятся сразу 2 слота под nano-SIM и слот для карты памяти microSD, позволяющий увеличить объем встроенной памяти.

На правом торце расположена качелька громкости и кнопка вкл/выкл устройства.

На противоположной стороне нет никаких элементов управления.

Разъем microUSB для зарядки сместился на верх. Здесь же можно увидеть аудио разъем для подключения гарнитуры.

Снизу обосновался динамик и микрофон.

Начинка

Устройство работает на базе 4-х ядерного процессора MediaTek MT6739 с тактовой частотой 1300 МГц в одном тандеме с видеопроцессором PowerVR GE8100. На борту 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти, из которых свободно лишь половина. Радует то, что смартфон поддерживает карты памяти microSD.

Да, вы не сможете играть в требовательные игры и выполнять на смартфоне какие-то сложные задачи. Однако начинки более чем достаточно, чтобы совершать повседневные задачи: общаться в чатах, смотреть различные видео в интернете и многое другое.

Связь

Смартфон поддерживает большинство сетей, в том числе и 4G LTE. На наше удивление устройство показывает отличные результаты в работе. Связь остается на хорошем уровне даже в закрытых помещениях за бетонными стенами.

Аккумулятор

Данный смартфон получил под свое управление неплохой аккумулятор, мощностью в 3000 мАч. Полной зарядки с лихвой хватает на полноценный рабочий день в смешанном цикле.

Камера

Основная 8 Мп камера показывает неплохие результаты в работе. Снимки получаются четкими и насыщенными. Фронтальная 5 Мп камера отлично подойдет для видеозвонков и общения при помощи Skype. Далее предлагаем рассмотреть примеры фотографий:

Софт

В смартфоне была предустановлена ОС Android 8.1. Понравилось то, что здесь нет лишних приложений, которые занимают память устройства. Покупатели получают практически чистую систему.

Итоги

Подведем итоги по Fly Life Sky. Перед нами бюджетный смартфон, который идеально подойдет в качестве рабочего телефона. Да, начинка не позволяет играть в требовательные игры, да, фронтальная камера не дает возможность создавать шикарное селфи. Однако не стоит забывать о том, что перед нами недорогое решение, которое больше предназначено для того, чтобы выполнять повседневные задачи: общаться со своими друзьями в социальных сетях, совершать телефонные звонки, смотреть видео, серфить интернет и многое другое. Существенных минусов нам выявить не удалось. В любом случае устройство полностью оправдывает свою стоимость.

Комментарии и отзывы Fly Life Sky
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