Обзор Fly Life Sky. Недорогой смартфон для повседневных задач

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой смартфон от компании Fly, который позволяет выполнять привычные, повседневные задачи: серфить интернет, смотреть видео в YouTube, общаться в социальных сетях и совершать телефонные звонки. Встречайте, перед вами модель Life Sky. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
- Смартфон
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- USB-кабель
- Защитная пленка
- Документация
Особенности
- Операционная система: Android 8.1
- Количество SIM-карт: 2 nano SIM
- Вес: 177 г
- Размеры (ШxВxТ): 71.2x152.2x9.8 мм
- Тип экрана: цветной IPS, сенсорный
- Тип сенсорного экрана: мультитач, емкостный
- Диагональ: 5.34 дюйм.
- Размер изображения: 960x480
- Число пикселей на дюйм (PPI): 201
- Соотношение сторон: 18:9
- Разрешение основной (тыловой) камеры: 8 МП
- Макс. разрешение видео: 1280x720
- Макс. частота кадров видео: 30 кадров/с
- Фронтальная камера: 5 МП
- Аудио: MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио
- Разъем для наушников: 3.5 мм
- Стандарт связи: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
- Поддержка диапазонов LTE: FDD: 800/900/1800/2600 МГц
- Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, USB
- GPS, A-GPS
- Процессор: MediaTek MT6739, 1300 МГц
- Количество ядер процессора: 4
- Видеопроцессор: PowerVR GE8100
- Объем встроенной памяти: 8 Гб
- Объем оперативной памяти: 1 Гб
- Слот для карт памяти: до 64 Гб
- Емкость аккумулятора: 3000 мА⋅ч
- Время работы в режиме разговора: 10 ч
- Время работы в режиме ожидания: 200 ч
- Время работы в режиме прослушивания музыки: 100 ч
- Сканер отпечатка пальцев
Внешний видПеред нами компактный смартфон, получивший под свое управление классическое исполнение. В нашем распоряжении устройство, выполненное в синем цвете.
На лицевой стороне разместился 5.34 дюймовый, цветной, IPS экран с неплохими углами обзора и достаточной цветопередачей. Яркости дисплея хватает, чтобы не бликовать во время солнечной погоды.
Сенсорная составляющая, учитывая стоимость устройства, показывает отличные результаты в работе.
Функциональные кнопки управления вынесены на нижнюю часть экрана.
Сверху разместилась 5 Мп фронтальная камера, датчик и динамик.
На тыльной стороне можно увидеть основную 8 Мп камеру со вспышкой, под которой расположен сканер отпечатка пальцев.
Задняя крышка смартфона открывается, что позволило использовать съемный аккумулятор. Здесь же находятся сразу 2 слота под nano-SIM и слот для карты памяти microSD, позволяющий увеличить объем встроенной памяти.
На правом торце расположена качелька громкости и кнопка вкл/выкл устройства.
На противоположной стороне нет никаких элементов управления.
Разъем microUSB для зарядки сместился на верх. Здесь же можно увидеть аудио разъем для подключения гарнитуры.
Снизу обосновался динамик и микрофон.
НачинкаУстройство работает на базе 4-х ядерного процессора MediaTek MT6739 с тактовой частотой 1300 МГц в одном тандеме с видеопроцессором PowerVR GE8100. На борту 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти, из которых свободно лишь половина. Радует то, что смартфон поддерживает карты памяти microSD.
Да, вы не сможете играть в требовательные игры и выполнять на смартфоне какие-то сложные задачи. Однако начинки более чем достаточно, чтобы совершать повседневные задачи: общаться в чатах, смотреть различные видео в интернете и многое другое.
СвязьСмартфон поддерживает большинство сетей, в том числе и 4G LTE. На наше удивление устройство показывает отличные результаты в работе. Связь остается на хорошем уровне даже в закрытых помещениях за бетонными стенами.
АккумуляторДанный смартфон получил под свое управление неплохой аккумулятор, мощностью в 3000 мАч. Полной зарядки с лихвой хватает на полноценный рабочий день в смешанном цикле.
КамераОсновная 8 Мп камера показывает неплохие результаты в работе. Снимки получаются четкими и насыщенными. Фронтальная 5 Мп камера отлично подойдет для видеозвонков и общения при помощи Skype. Далее предлагаем рассмотреть примеры фотографий:
СофтВ смартфоне была предустановлена ОС Android 8.1. Понравилось то, что здесь нет лишних приложений, которые занимают память устройства. Покупатели получают практически чистую систему.