Обзор Frostpunk: Console Edition. Теперь и на консолях

Управление

К сожалению, на консолях практически нет стратегий — разработчикам не очень удобно их портировать на данную платформу по вполне понятным причинам. Тем не менее, есть еще разрабочики, которые выпускают крутые проекты в данном жанре на игровые консоли и об ярчайшем представителе мы сегодня и поговорим. Игра крышесносная и точно заслуживает вашего внимания.

Геймплей

Важнейшим моментом, который хотелось выяснить, является удобство управления на геймпаде. Понятное дело, что с мышкой и клавиатурой играть в стратегию достаточно удобно, ведь сам жанр изначально под эти контроллеры и создавался, но вот как быть с классическим контроллером от PS4, например? Оказалось никаких проблем нет и играть очень даже удобно. Разработчики отлично адаптировали игровой интерфейс и управление камерой под геймпад, так что играть достаточно удобно и легко, нет никаких проблем с постройками или возведением чего-либо. Это громадный плюс, так как очень часто разработчики стратегий для консолей не учитывают то, что играть с геймпадом достаточно тяжело и не оптимизируют интерфейс под это дело. В Frostpunk: Console Edition все отлично и только за это игру уже стоит похвалить — она себя очень достойно зарекомендовала. Даже привыкать не пришлось.

Графика

Игровой процесс, если вы вдруг с ним не знакомы, построен на основе тепла и холода. Виртуальный мир покрыт слоем льда и переживает невероятно низкие температуры, в которых люди не могут выжить. Ради выживания выжившие строят небольшие поселения с условной печкой в центре, которая сжигает топливо и расширяет зону тепла вокруг себя. Такое последние достается нам и после этого нужно думать о том, как бы расширить свои владения, как убрать ненужные завалы на локации, как обеспечить своих жителей теплом на длительное время и так далее. То есть, игроку нужно думать о массе мелочей, которые в других играх не играют важной роли и это очень круто на самом деле. Приходится мыслить о ближних кольцах к нашей печке, думать о том, как бы расположить бараки для людей поближе к нему и на ночь оставлять минимальную мощность, дабы расходовать меньше топлива. Это действительно увлекательно.

Итог

Многие геймеры почему-то думают, что графика на консолях будет более простой, чем на ПК, однако на самом деле это не так. Давайте не будем забывать, что здесь нет громадного открытого мира, как в большинстве крупных проектов, а значит процессор и графическое ядро приставки не сильно напрягается рисуя лишь нашу небольшую локацию, снег и персонажей. В целом картинка мне очень понравилась, она достаточно привлекательно смотрится и я специально сравнил с графикой на ПК — особой разницы не заметил. Может если заниматься этим вопросом с лупой, то будет возможность заметить отличия, но без нее это невозможно. И, конечно, на консоли вы будете играть сидя на диване на большом телевизоре — в этом случае картинка смотрится даже более яркой и привлекательной. Если вы переживали за этот момент, то не стоит — все с картинкой хорошо, я бы даже сказал отлично.

На консолях не так много стратегий — их там практически нет. А тех, что смогут конкурировать с этим проектом, нет тем более. Игра очень увлекательная и необычная, есть целый ряд механик, которые здесь показаны впервые, плюс есть классная графика, стильные локации и продвинутая система прокачки. То есть, обязательно стоит присмотреться не только в том случае, если вы фанат стратегий, но и вообще всем тем, кто хочет получать удовольствие от современной крутой игры. Ничего подобного на консоли я уже давно не запускал.