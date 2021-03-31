Обзор Gamedec – Одна из лучших изометрических RPG

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию предварительную версию первой игры по книжной вселенной «Gamedec», которая выполнена в жанре изометрической RPG без боевой системы, где упор был сделан на взаимодействие с окружающим миром. На сегодняшний день Gamedec включает в себя лишь небольшой фрагмент из игры, однако этого вполне достаточно, чтобы понять то, что Вас будет ждать дальше. Напомним, что релиз игры запланирован на 16 сентября 2021-го года.

История

По сценарию ваш герой это женщина – геймдек в аватаре Toywoman. Главный герой, по сюжету, идет на встречу с Эзрой. Однако дело оборачивается совсем другой стороной и вам необходимо выявить, что же произошло с Эзрой и кто несет ответственность за все это.

Данное дело разворачивается в Realium, так называемом реальном мире. То есть вам предстоит методом мышления и отбора логических цепочек выяснить что же произошло на самом деле и распутать это дело.

Геймплей

Вряд ли можно будет оценить весь геймплей на данной стадии. На первый взгляд все кажется весьма легко и просто. Вам практически не надо ничего делать, кроме как нажимать на две кнопки компьютерной мышки. Следует отметить, что в игре пока еще нет поддержки русского языка. Если со знанием английского у вас все очень плохо, то вряд ли получится полноценно поиграть в Gamedec. Так как вся игра построена на диалогах, от выбора которых зависит дальнейшие действия.

От ваших решений, которые будут приняты, полностью зависит то, в какую сторону вы развернете сюжетную линию. Игра Gamedec, как и любая другая классическая настольная RPG позволяет геймерам получить некую свободу действиями и проходить игру не по одному решению. Ведь как именно закончится ваше расследование полностью зависит лишь от принятых решений.

Раскрывать дело вы будете, общаясь с различными НПС и что самое главное, к правде или наоборот, подводить их будете только вы сами.

В игре присутствует несколько основных механик: Аспекты, Профессии, Дедукция и Кодекс. Именно они позволяют развивать вашего персонажа, возможность открыть новые профессии или же объединять все собранные улики в одно целое. Понравилось то, что в данной игре нет никакого плохого или хорошего выбора. Игроки сами будут решать, как закончить то или иное дело. На данной стадии игры для прохождения первого дела уйдет приблизительно час времени.

Графическая составляющая

Что касаемо графической составляющей игры, разработчикам следует отдать должное. Картинка получилась очень даже неплохой для подобного жанра. Кажется, в игре удалось передать всю атмосферу этого фантастического мира будущего.

OS: Windows 7 SP1 64-bit or Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit

Processor: i5-3570 3.4 GHz /AMD FX-6300

Memory: 4 GB RAM

Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 550 or ATI™ Radeon™ HD 6XXX or higher

DirectX: Version 11

Storage: 10 Гбайт свободного пространства на диске

Отличная прорисовка деталей, персонажей. Все это позволяет в действительности наслаждаться процессом игры. А что касаемо системных требований, то они следующие:

Итоги

Подводя итоги по Gamedec, следует отметить, что перед нами действительно может появиться одна из лучших изометрических RPG. Кажется, разработчики не зря потратили свое время на создание подобной игры. Звуковая составляющая неплохо сочетается с общей картиной этого мира и создает отличный тандем, который позволит игрокам практически целиком и полностью погрузиться в Gamedec. На данной стадии игра неплоха. Надеемся на то, что после релиза она станет еще интересней. Нам лишь остается ждать.