Обзор Gamedec – Одна из лучших изометрических RPG

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию предварительную версию первой игры по книжной вселенной «Gamedec», которая выполнена в жанре изометрической RPG без боевой системы, где упор был сделан на взаимодействие с окружающим миром. На сегодняшний день Gamedec включает в себя лишь небольшой фрагмент из игры, однако этого вполне достаточно, чтобы понять то, что Вас будет ждать дальше. Напомним, что релиз игры запланирован на 16 сентября 2021-го года.

История

По сценарию ваш герой это женщина – геймдек в аватаре Toywoman. Главный герой, по сюжету, идет на встречу с Эзрой. Однако дело оборачивается совсем другой стороной и вам необходимо выявить, что же произошло с Эзрой и кто несет ответственность за все это.

Данное дело разворачивается в Realium, так называемом реальном мире. То есть вам предстоит методом мышления и отбора логических цепочек выяснить что же произошло на самом деле и распутать это дело.

Геймплей

Вряд ли можно будет оценить весь геймплей на данной стадии. На первый взгляд все кажется весьма легко и просто. Вам практически не надо ничего делать, кроме как нажимать на две кнопки компьютерной мышки. Следует отметить, что в игре пока еще нет поддержки русского языка. Если со знанием английского у вас все очень плохо, то вряд ли получится полноценно поиграть в Gamedec. Так как вся игра построена на диалогах, от выбора которых зависит дальнейшие действия.

От ваших решений, которые будут приняты, полностью зависит то, в какую сторону вы развернете сюжетную линию. Игра Gamedec, как и любая другая классическая настольная RPG позволяет геймерам получить некую свободу действиями и проходить игру не по одному решению. Ведь как именно закончится ваше расследование полностью зависит лишь от принятых решений.

Раскрывать дело вы будете, общаясь с различными НПС и что самое главное, к правде или наоборот, подводить их будете только вы сами.

В игре присутствует несколько основных механик: Аспекты, Профессии, Дедукция и Кодекс. Именно они позволяют развивать вашего персонажа, возможность открыть новые профессии или же объединять все собранные улики в одно целое. Понравилось то, что в данной игре нет никакого плохого или хорошего выбора. Игроки сами будут решать, как закончить то или иное дело. На данной стадии игры для прохождения первого дела уйдет приблизительно час времени.

Графическая составляющая

Что касаемо графической составляющей игры, разработчикам следует отдать должное. Картинка получилась очень даже неплохой для подобного жанра. Кажется, в игре удалось передать всю атмосферу этого фантастического мира будущего.

Отличная прорисовка деталей, персонажей. Все это позволяет в действительности наслаждаться процессом игры. А что касаемо системных требований, то они следующие:
  • OS: Windows 7 SP1 64-bit or Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit
  • Processor: i5-3570 3.4 GHz /AMD FX-6300
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 550 or ATI™ Radeon™ HD 6XXX or higher
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 10 Гбайт свободного пространства на диске

Итоги

Подводя итоги по Gamedec, следует отметить, что перед нами действительно может появиться одна из лучших изометрических RPG. Кажется, разработчики не зря потратили свое время на создание подобной игры. Звуковая составляющая неплохо сочетается с общей картиной этого мира и создает отличный тандем, который позволит игрокам практически целиком и полностью погрузиться в Gamedec. На данной стадии игра неплоха. Надеемся на то, что после релиза она станет еще интересней. Нам лишь остается ждать.
Комментарии и отзывы
Обзоры:
Обзор XIII. Необычный шутерОбзор XIII. Необычный шутер
Обзор The Dark Eye: Chains of Satinav. Незыблемая классикаОбзор The Dark Eye: Chains of Satinav. Незыблемая классика
Обзор Infernal Radiation. Самая странная игра 2020 годаОбзор Infernal Radiation. Самая странная игра 2020 года
Новости:
Pile Up! Box by Box. Лучший кооперативный 3D-платформер для всей семьи

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию кооперативный 3D-платформер от HandyGames. Встречайте, п...
Обзор Lust from Beyond. Хоррор для взрослых – чего ждать от игры?

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию долгожданную новинку разработчиков из студии Movie Games...
Обзор Gamedec – Одна из лучших изометрических RPG

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию предварительную версию первой игры по книжной вселенной ...
Обзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системыОбзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системы
Обзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графикиОбзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графики
Обзор GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. Тесты материнской платы, разгон Intel Core i5-11600KОбзор GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. Тесты материнской платы, разгон Intel Core i5-11600K
Обзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептовОбзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептов
Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?
Обзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая ...
Обзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации электрической бритвы Polaris PMR 0307RC. Оснащена 5D системой по...
Samsung может прекратить выпуск серии Ga...
Samsung может прекратить выпуск серии GaДо недавнего времени серия Note была флагманом Samsung и единственным телефоном Samsung с функцией S Pen....
Обновленный ноутбук ASUS VivoBook S14 (S...
Обновленный ноутбук ASUS VivoBook S14 (SКомпания ASUS представила на выставке CES 2021 обновленный ноутбук VivoBook S14 (S435). Как и предыдущее ...
Флагман Meizu 18 оснастили компактным 2K...
Флагман Meizu 18 оснастили компактным 2KКомпания Meizu пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Meizu 18, главной особенностью которо...
Европейские Xiaomi Mi 10T обновили до An...
Европейские Xiaomi Mi 10T обновили до AnКомпания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 на базе Android 11 для европейских...
Лучшая бензопила. Hyundai Х370 1500 Вт/2...
Лучшая бензопила. Hyundai Х370 1500 Вт/2Достаточно часто пользователи задаются вопросом о выборе не только электроники, но и, например, каких-то ...
ASRock Z590 Taichi поддерживает память D...
ASRock Z590 Taichi поддерживает память DASRock представила материнскую плату Z590 Taichi. ...
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 N...
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NНа рынке очень много различных смартфонов различного уровня, но компания Xiaomi достаточно легко захватил...
Motorola One Macro получил обновление An...
Motorola One Macro получил обновление AnВ 2019 году компания Motorola выпустила бюджетный смартфон с именем One Macro. Теперь, это устройство пол...
ASUS ROG Swift PG32UQ первый в мире 32-д...
ASUS ROG Swift PG32UQ первый в мире 32-дНа выставке CES 2021 компания ASUS анонсировала ROG Swift PG32UQ как первый в мире 32-дюймовый игровой мо...
Постер подтвердил огромную камеру Xiaomi...
Постер подтвердил огромную камеру XiaomiВ сети засветился постер топового смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra, официальная презентация которого состоитс...
Office Lens теперь называется Microsoft ...
Office Lens теперь называется Microsoft С последним обновлением приложения Lens, получает новое имя Microsoft Lens, логотип и функцию. ...
Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и МарусейОбзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и Марусей
Обзор Hisense 100L5F 100Обзор Hisense 100L5F 100" (2020). Настоящий домашний кинотеатр у вас дома.
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатураОбзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатура
Обзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусомОбзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусом
Обзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесосОбзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесос
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor