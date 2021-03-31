Обзор Gamedec – Одна из лучших изометрических RPG

ИсторияПо сценарию ваш герой это женщина – геймдек в аватаре Toywoman. Главный герой, по сюжету, идет на встречу с Эзрой. Однако дело оборачивается совсем другой стороной и вам необходимо выявить, что же произошло с Эзрой и кто несет ответственность за все это.
Данное дело разворачивается в Realium, так называемом реальном мире. То есть вам предстоит методом мышления и отбора логических цепочек выяснить что же произошло на самом деле и распутать это дело.
ГеймплейВряд ли можно будет оценить весь геймплей на данной стадии. На первый взгляд все кажется весьма легко и просто. Вам практически не надо ничего делать, кроме как нажимать на две кнопки компьютерной мышки. Следует отметить, что в игре пока еще нет поддержки русского языка. Если со знанием английского у вас все очень плохо, то вряд ли получится полноценно поиграть в Gamedec. Так как вся игра построена на диалогах, от выбора которых зависит дальнейшие действия.
От ваших решений, которые будут приняты, полностью зависит то, в какую сторону вы развернете сюжетную линию. Игра Gamedec, как и любая другая классическая настольная RPG позволяет геймерам получить некую свободу действиями и проходить игру не по одному решению. Ведь как именно закончится ваше расследование полностью зависит лишь от принятых решений.
Раскрывать дело вы будете, общаясь с различными НПС и что самое главное, к правде или наоборот, подводить их будете только вы сами.
В игре присутствует несколько основных механик: Аспекты, Профессии, Дедукция и Кодекс. Именно они позволяют развивать вашего персонажа, возможность открыть новые профессии или же объединять все собранные улики в одно целое. Понравилось то, что в данной игре нет никакого плохого или хорошего выбора. Игроки сами будут решать, как закончить то или иное дело. На данной стадии игры для прохождения первого дела уйдет приблизительно час времени.
Графическая составляющаяЧто касаемо графической составляющей игры, разработчикам следует отдать должное. Картинка получилась очень даже неплохой для подобного жанра. Кажется, в игре удалось передать всю атмосферу этого фантастического мира будущего.
Отличная прорисовка деталей, персонажей. Все это позволяет в действительности наслаждаться процессом игры. А что касаемо системных требований, то они следующие:
- OS: Windows 7 SP1 64-bit or Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit
- Processor: i5-3570 3.4 GHz /AMD FX-6300
- Memory: 4 GB RAM
- Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 550 or ATI™ Radeon™ HD 6XXX or higher
- DirectX: Version 11
- Storage: 10 Гбайт свободного пространства на диске