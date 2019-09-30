Обзор GetLux Nanopods. Лучшие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0

2019-09-30, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - GetLux Nanopods; [129]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию, как нам кажется, одного из лучших представителей беспроводных наушников, с поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.0, позволяющие не только наслаждаться качественным звуком, переключая треки и управляя громкостью, но и отвечать на телефонные звонки и даже вызвать голосового помощника Siri. Встречайте, перед вами GetLux Nanopods.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки включено следующее:
  • Беспроводные наушники
  • Портативный зарядный кейс
  • Сменные амбушюры
  • Кабель USB
  • Документация

Внешний вид и функционал

Перед нами беспроводные наушники Getlux Nanopods. Они идеально подойдут для пользователей, которые ведут активный образ жизни. Данное устройство очень удобны в ношении, а все благодаря анатомическому строению наушников, что позволяет надежно держаться им в ухе даже при резких движениях. Корпус выполнен из пластика в черном цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Благодаря наличию комплекту сменных амбушюр пользователи сумеют подобрать для себя необходимый размер для ношения.

В качестве элемента управления здесь выступает сенсорная панель, которая реагирует на касания пальцем. Она расположена на боковой подсвечиваемой области, где разместился микрофон с шумоподавлением и эффектная надпись Getlux.

На противоположной стороне расположен динамик и разъем для зарядки.

Зарядка наушников осуществляется при помощи портативного кейса с емкостью аккумулятора на 500 мАч. Лично нам кажется, что мощность аккумулятора зарядной станции можно было бы увеличить в разы.

Емкость аккумулятора каждого наушника составляет 60 мАч, что в сумме равно 120 мАч. Другими словами, при полной разрядке вы можете восстановить зарядку устройства до 4х раз.

Зарядный кейс также служит и в качестве надежного места для хранения наушников, где они отлично защищены от различных повреждений. Металлический корпус кейса легко сумеет выдержать падение с небольшой высоты.

Кейс заряжается при помощи кабеля USB-microUSB и для удобства имеет индикаторы состояния заряда аккумулятора, что позволяет своевременно предупредить пользователя о том, что необходимо пополнить запас аккумулятора.

Пользователям понравится то, что устройство поддерживает работу с голосовым ассистентом. То есть, для совершения телефонного звонка, вам достаточно будет коротко, 3 раза, нажать на сенсорную панель наушника и при помощи голосовых команд вызвать тот или иной контакт с вашей телефонной книги.

Однако главной фишкой данного устройства является поддержка беспроводной связи Bluetooth 5.0, что позволило существенно увеличить передачу сигнала до 15 метров и обеспечить пользователей действительно качественной передачей звука. Наушники можно использовать, как в паре, так и по отдельности. То есть если вы будете использовать Getlux Nanopods в качестве инструмента для общения по телефону, то достаточно будет использовать лишь правый, либо левый наушник и оставить один из гарнитур в зарядном кейсе.

Микрофон показывает отличные результаты в работе. Благодаря наличию системы шумоподавления ваши собеседники не будут слышать множество посторонних шумов. Звук четкий и без всяких помех. Собеседники слышали нас отчетливо, как и мы их.

Getlux Nanopods идеально подойдут для тех пользователей, которые постоянно находятся в движении и любят слушать музыку. Разработчикам удалось идеально настроить качество звука. Средние и высокие частоты отлично гармонируют друг с другом и не режут уши даже на максимальном уровне громкости. Мягкие и насыщенные низкие частоты выдают шикарные басы, которые, как нам кажется, сумеют удивить большинство пользователей.

Итоги

Подводя итоги по беспроводным наушникам GetLux Nanopods следует отметить, что перед нами действительно достойное решение на все случаи жизни. Устройство сумеет привлечь внимание даже самых капризных пользователей. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, удобство в эксплуатации, отличный функционал, качественный звук, поддержка Bluetooth 5.0 и конечно же доступная цена. Из минусов может не понравиться лишь емкость аккумулятора зарядного кейса. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.

Особенности

  • Тип устройства: Bluetooth-наушники с микрофоном
  • Вид: вставные (затычки)
  • Тип: динамические
  • Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц
  • Чувствительность: 95 дБ
  • Импеданс: 32 Ом
  • Беспроводная связь: Bluetooth 5.0
  • Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, Hands free, Headset
  • Радиус действия: 15 м
  • Емкость аккумулятора: 120 мА⋅ч
  • Время работы: 6 ч
  • Время ожидания: 600 ч
  • Функции: ответить/закончить разговор
  • Кейс-батарея: 500 мАч

Комментарии и отзывы GetLux Nanopods
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