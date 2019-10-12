Обзор Gigabyte Aero 17 HDR XA

Aero 17 HDR XA был представлен еще в июне, но появился на рынке только недавно. Ноутбук имеет несколько конфигураций. Все оснащены мощными компонентами.

В зависимости от конфигурации, есть два процессора Intel Core i7-9750H и Intel Core i9-9980HK. Что касается графического процессора предлагается выбор от NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti и до GeForce RTX 2080 Max-Q.

17,3 дюймовый дисплей с разрешением Full-HD 144 ГЦ. Монитор сертифицирован X-Rite-Pantone, откалиброван с завода и поддерживает функцию HDR.

Компания Gigabyte выпустила продукт который составит конкуренции на рынке таким брендам как Asus, Razer и MSI.