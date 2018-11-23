Обзор Gym Simulator. Худшая игра во вселенной

Обычно я отказываюсь от обзоров тех игр, которые прямо очень плохие. Это объясняет тот факт, что у нас обзоры практически всегда позитивные — плохие продукты мы отбрасываем сразу и просто о них не пишем. Какой смысл рекламировать ужасную игру, если она не достойна внимания наших читателей в принципе? Однако, про Gym Simulator я просто обязан рассказать. Такой скучной и неинтересной игры я не видел еще никогда в своей жизни. Она сырая, некрасивая и проходится за десять минут. Хотите вы потратить на это чуть больше доллара? Думаю, что нет. А если сомневаетесь — почитайте дальше.

Геймплей

Игра предлагает вам довольно простой геймплей, который еще и не всегда работает. Например, у меня только с шестого раза в игре появились надписи и в меню можно было посмотреть настройки клавиатуры, все остальное время в игре просто не было никаких надписей и интерфейса. Далее, вы заходите в тренажерный зал и обнаруживаете, что 90% всего инвентаря просто декорации. Использовать вы можете только гантели, гирю и беговую дорожку. Однако, как именно пользоваться гирей я так и не понял — ее получается просто поднять в воздух и все. Зато гантелями можно делать три типа упражнений, а на беговой дорожке мы можем бегать. Помимо этого, персонаж умеет приседать, качать пресс и отжиматься. Именно этим вам и нужно заниматься — делать какое-то упражнение много раз, пока не заполнится шкала привлекательности (красная). После этого можно отправляться на завершение сюжетной линии.

Сюжет

Самого сюжета в игре нет, это я так решил назвать процесс развития персонажа. Сначала, как только мы пришли в зал, мы подходим к персонажам и можем с ними поговорить. Правда, парень на беговой дорожке говорить не хочет. Зато нас отшивает девушка, которая говорит, что у нее есть парень, а здоровенный громила с гантелей предлагает набить нам лицо. Только в более нецензурной форме. Дальше мы качаемся и персонаж становится более широким, руки вырастают и так далее. После этого вы можете подойти к девушке и предложить ей кое-что очень неприличное. Она согласится, ведь наш персонаж уже довольно привлекательный и здоровый. Далее нам показывают сцену в туалете (все неприличное скрыто) и можно считать, что игру вы прошли. Да-да, вот такой сюжет у нас получился, не очень замысловатый и сложный. Но, стоит отдать должное, у сценариста была определенная затея и он ее реализовал, пусть и в довольно грубой форме.

Графика

Здесь всего одна локация — тренажерный зал. Внутри стоит несколько стоек со штангами и блинами к ним, есть парочка шкафчиков и все. То есть, графическая составляющая довольно простая и трудится здесь практически не над чем. Тем не менее, разработчики сумели представить самую неприглядную и самую ужасную графику из всего, что я только видел. Зеркала не работают, ве предметы и персонажи какие-то странные, с выступами и неровностями. наш персонаж после прокачки вовсе выглядит каким-то несуразным. То есть, никакого эмоционального наслаждения от созерцания этого вы точно не получите.

Итог

Я понимаю, что создавал эту игру один разработчик, у которого не было средств на то, чтобы сделать проект более высокого уровня. Но может же хотя бы сделать интерфейс понятный, добавить больше возможностей в локацию, а не только три упражнения и гантели. На текущий момент игра является отличной идеей с ужасной реализацией. Я прошел ее минут за 10 при том, что тупо нажимал на одну кнопку действия и больше вообще ничего не делал. Порекомендовать этот продукт хоть кому-то не могу, игра просто не стоит потраченных денег и внимания.