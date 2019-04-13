Обзор HARPER HB-418. Беспроводные наушники для активных пользователей

Видео обзор

Согласитесь, проводные наушники начали уступать свои позиции беспроводным решениям, и этому есть свои причины, особенно если вы ведете активный образ жизни, и нуждаетесь в свободе действия. Другими словами, вас ничего не должно отвлекать от любимых занятий, однако в этом время должны присутствовать ваши любимые музыкальные композиции. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами беспроводные Bluetooth наушники HB-418, получившие под свое управление хороший функционал и отличную звуковую составляющую, которая позволит действительно наслаждаться музыкой, а не просто слушать ее. Давайте чуть ближе познакомимся с данным устройством.

Комплект поставки

Беспроводные наушники HARPER HB-418

Кабель AUX

Кабель USB для зарядки

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в привычной для компании HARPER упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора устройство можно было приобрести за 2690 рублей. В комплектацию включено следующее:

Особенности

Bluetooth 4.2

Радиус действия: до 10 метров

Частотный диапазон: 2.402 ГГц – 2.480 ГГц

Емкость аккумулятора: 300 мАч

Время заряда: 2 часа

Время работы: до 6 часов

Воспроизведение с SD- карты (MP3)

Чувствительность: 108 дБ

Диаметр динамика: 40 мм

Система подавления шума

Поддержка карт памяти: microSD до 32 Гб

Внешний вид и функционал

Беспроводные наушники HARPER HB-418 выполнены из качественных материалов. К качеству сборки у нас никаких нареканий не появилось, все выполнено аккуратно и без всяких зазоров. Устройство отлично садится на голову, и, что не мало важно, не давит на нее, даже при длительном ношении.

Металлическое оголовье прикрыто пластиком, и оно отлично гнется. Внутренняя часть, для удобства пользователя, прорезинена.

Высота оголовья регулируется. Кроме того, следует отметить то, что, для удобства транспортировки, вы можете сложить их внутрь.

40 мм динамики прикрыты сменными амбушюрами из кожзаменителя. Если вы будете заниматься интенсивными спортивными занятиями, то от запотевания не избежать.

На правой чашке динамиков нет никаких элементов управления, здесь лишь можно увидеть обозначение стороны.

Все функциональные кнопки управления расположились на левой чашке: кнопка увеличения/уменьшения громкости и вкл/выкл устройства.

Здесь же можно увидеть разъем для подключения зарядки и AUX кабеля, рядом с которой обосновался светодиодный индикатор состояния работы.

Рядом с данными разъемами находится встроенный микрофон, позволяющий отвечать на телефонные звонки и общаться со своими друзьями в различных социальных сетях. Микрофон показал неплохие результаты в работе, а все благодаря встроенной системе шумоподавления.

Чуть выше от микрофона находится слот для карты памяти microSD (до 32 Гб), что позволяет слушать свои любимые музыкальные композиции и без подключения к своему смартфону, либо любому другому источнику воспроизведения музыки.

Теперь о функционале кнопок управления. Следует отметить, что данные наушники могут работать в нескольких режимах: Bluetooth, AUX и FM-радио. Да, помимо всех функций вы можете слушать и любимые радиостанции. В закрытых помещениях нам не удалось поймать не одной радиочастоты. На улице же дело куда лучше. Для переключения в режим радио необходимо включить устройство, после чего коротко, два раза, нажать на кнопку вкл/выкл устройства. Далее вы услышите звуковое оповещение о том, что устройство перешло в соответствующий режим. Если вы подключите к устройству AUX-кабель, наушники автоматически переключатся в соответствующий режим работы.

В данных наушниках есть функция автоматического поиска радиочастот. Для этого необходимо перейти в режим FM, после чего нажать коротко на кнопку Вкл. Далее устройство начнет автоматический поиск. Для переключения между найденными частотами необходимо нажать и удерживать кнопки увеличения/уменьшения громкости, которые также отвечают и за переключение музыкальных треков.

Качество звука

Итоги

Дальность беспроводной связи, по заверению разработчиков, достигает до 10 метров. Однако данную отметку можно увеличить, если между подключенным к наушникам устройством не будет никаких препятствий. Другими словами, HARPER HB-418 можно использовать во время тренировок в спортзале и не переносить с собой смартфон с одно места на другое.Наушники получили под свое управление аккумулятор мощностью в 300 мАч, чего хватает на полноценный рабочий день. Устройство может проработать, на среднем уровне громкости, на протяжении около шести часов. Этого, как нам кажется, более чем достаточно. Для полной зарядки девайса необходимо потратить приблизительно два часа времени.Теперь о самом главном – качестве звука. Порадовало то, что разработчики не забыли позаботиться о звуковой составляющей девайса. Устройство выдает отлично настроенные частоты, что позволяет действительно наслаждаться музыкой. Средние и высокие частоты отлично показывают себя в работе. Частоты не зашкаливают и не режут уши даже на максимальной громкости. Данный тандем дополняют низкие частоты, которые выдают приятные, мягкие и насыщенные басы, что позволяет стать устройству отличным помощником во время тренировок.Подводя итоги по беспроводным наушникам HARPER HB-418, следует отметить, что перед нами отличное решение для прослушивания музыки и общения по телефону. Наушники идеально подойдут для людей, которые ведут активный образ жизни. Благодаря своим компактным размерам и возможности складываться, вы легко сможете переносить устройство в своем рюкзаке. Стильный дизайн, как нам кажется, несомненно, сумеет привлечь внимание прохожих. Кроме того, благодаря возможности устанавливать в HARPER HB-418 карту памяти microSD вы можете слушать музыку, не подключая к наушникам устройства для передачи аудио сигналов. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. В любом случае, устройство полностью оправдывает свою стоимость.