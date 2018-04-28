Обзор HARPER HDRS-711. Радиоприемник на любой случай жизни

2018-04-28, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER HDRS-711; [255]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактный, стильный, переносной радиоприемник от компании HARPER, который отлично показывает себя в работе, даже в закрытых помещениях. Встречайте, перед вами модель HDRS-711. Устройство может работать, как от сети 220В, так и от трех батареек типа D. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной, привычной для компании HARPER упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о радиоприемнике. В комплект поставки входят:
  • Радиоприемник HARPER HDRS-711
  • Кабель питания переменного тока 220В
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Тип: переносной
  • Настройка частоты: аналоговая
  • Прием: FM, СВ
  • Количество динамиков: 1 (3.5 дюйма, диаметром 6 см)
  • Мощность звука: 1 Вт
  • Разъем для наушников
  • Элементы питания: 3xD
  • Питание от сети
  • Размеры (ШхВхГ): 220х120х60 мм
  • Вес: 0.67 кг
  • Диапазон частот FM: 87.5 - 108 МГц
  • Диапазон частот AM: 530 - 1600 КГц

Внешний вид и функционал

Корпус устройства выполнен из качественного черного пластика. К сборке у нас никаких нареканий не возникло, все закреплено аккуратно и без всяких зазоров. Разработчиками был выбран классический дизайн, который, как нам кажется, придется по душе большинству покупателей.

На лицевой части радиоприемника, под сетчатой металлической решеткой, расположился 3.5 дюймовый динамик мощностью 1 Вт. Для своих размеров устройство выдает отлично настроенный, громкий и четкий звук. Частоты хорошо настроены и не режут уши. Средних и высоких частот более чем достаточно для того, чтобы насладиться своими любимыми музыкальными радиостанциями. Не хватает лишь низов, однако за эту стоимость было бы глупо ожидать от данного устройства мягких и мощных басов.

Рядом с динамиком, под прозрачным окошком, можно увидеть шкалу настройки радиочастот и указатель. Подсветка не предусмотрена. Чуть выше находится светодиодный индикатор состояния работы, а на нижней части расположился переключатель диапазона между FM и AM. Складывается ощущение, что устройство вернулось из прошлого, однако в этом и есть вся изюминка. Разработчики дали возможность забыть о цифровых устройствах и вспомнить то, что когда-то пользовалось невероятной популярностью.

На одной из боковых граней расположился массивный барабан настройки радио частот. Чуть ниже обосновался регулятор громкости, который также предназначен для вкл/выкл устройства, и разъем mini jack для подключения гарнитуры. Да, вы легко сможете слушать радио через наушники и не мешать другим.

На противоположной гране находится разъем для подключения кабеля для питания.

На тыльной стороне находится отсек под три батарейки типа D, что позволяет использовать данный радиоприемник в любом удобном для вас месте, особенно, когда вы выбрались на природу.

На верхней гране девайса есть специальная ручка для переноски, под которой обосновалась стержневая антенна. Следует отметить, что радио отлично ловит даже в закрытых помещениях, что не может не порадовать. В квартире нам удалось поймать около 10-ти радиостанций, и лишь некоторые из них звучали с небольшими помехами. На улице устройство работает идеально, без всяких помех и сбоев.

Итоги

Подведем итоги по радиоприемнику HARPER HDRS-711. Устройство получило под свое управление интересный классический дизайн, который, как нам кажется, понравится даже самым капризным пользователям. HARPER HDRS-711 показал отличные результаты в работе, слушать радио одно удовольствие, звук громкий, чистый и четкий, что не мало важно. Все собрано на высшем уровне, и все это за небольшую стоимость. Данное устройство отлично покажет себя в использовании за пределами города, где нет возможности слушать музыку через Интернет. Существенных минусов нам выявить не удалось, радиоприемник полностью оправдывает свою стоимость. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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