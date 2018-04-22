Обзор HARPER HDRS-788. Радиоприемник для любителей классики

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Вы не можете представить свои выходные без любимых радиостанций? Кажется пришла пора обзавестись компактным, стильным радиоприемником, который будет всегда под рукой. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередное детище компании HARPER, которая не перестает удивлять своих покупателей стильными и интересными решениями. Встречайте, перед вами радиоприемник HARPER HDRS-788. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Радиоприемник HARPER HDRS-788

Кабель для питания

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной, привычной для компании HARPER упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о радиоприемнике. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип: переносной

Настройка частоты: аналоговая

Диапазон частот FM: 88 - 108 МГц (промежуточная частота 10.7 МГц)

Диапазон частот AM: 530,0 - 1600,0 КГц (промежуточная частота 465 КГц)

Динамик: 3.5 дюйма

Мощность звука: 1 Вт

Разъем для наушников

Элементы питания: 3xD

Питание от сети

Размеры (ШхВхГ): 220х150х65 мм

Вес: 0.68 кг

Функционал и дизайн

Устройство выполнено из качественного черного пластика. Аккуратная и качественная сборка на лицо, никаких нареканий у нас не появилось. Радиоприемник компактный и легкий, что позволяет брать устройство в любое удобное для вас место.

Питание осуществляется при помощи кабеля от сети 220В, либо трех батареек типа D.

На лицевой части, под сетчатой решеткой, расположился мощный 3.5-дюймовый динамик, который выдает отличный звук. Диапазона громкости более чем достаточно для тех, кто любит слушать громче. По краям установлена декоративная матовая рамка.

Порадовало то, что все частоты отлично настроены и на выходе мы получаем действительно качественный звук без всяких помех.

Регулятор громкости (вкл/выкл радиоприемника)

Переключение между FM и AM

Переключатель между высоким и низким тоном

Рядом с динамиком обосновались три барабанных регулятора:

Чуть выше обосновалась шкала настройки радиочастот с указателем и индикатор питания, который, при включении, загорается красным цветом. Сразу же хочется отметить, что использованный дизайн позволяет вспомнить старые добрые радиоприемники. Другими словами, был использован классический стиль, который придал устройству свою изюминку.

На верхней грани устройства находится выдвижная ручка.

Рядом можно увидеть выдвижную FM-антенну, которая отлично показывает себя в работе. Даже в закрытых помещениях нам удалось поймать множество радиоканалов. При этом помехи сведены практически к нулю и появляются не всегда. Другими словами, не обязательно, чтобы HARPER HDRS-788 стоял как можно ближе к окну.

Барабанный переключатель диапазона расположился на боковой гране устройства. Следует отметить, что радиоприемник обзавелся аудио разъемом для наушников, что позволяет, при необходимости, не мешать другим.

Лично нам кажется, что HARPER HDRS-788 придется по душе даже самым капризным пользователям. Данный радиоприемник особенно заинтересует более взрослых покупателей, которым есть, что вспомнить. Сам процесс поиска радиочастот позволяет получить массу удовольствия.

Итоги

Подведем итоги по радиоприемнику HARPER HDRS-788. Устройство показало отличные результаты в работе. Качество приема сигналов на высоте. После беглого поиска радиоканалов мы были приятно удивлены. Использование классического дизайна привлечет к себе внимание многих покупателей. Качественная сборка, отличный функционал, громкий и насыщенный звук, доступная цена, все это позволяет задуматься о приобретении HARPER HDRS-788. Что касается минусов, лично нам в глаза ничего не бросилось. Устройство полностью оправдывает свою стоимость и бьет своих конкурентов наповал. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.