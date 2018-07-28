Обзор HARPER PS-020. Лучшая портативная Bluetooth колонка

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Портативные беспроводные колонки, за последнее время, быстро набрали большую популярность. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию интересную модель беспроводной колонки от компании HARPER, которую можно носить с собой в любое удобное для вас место и даже отвечать/завершать звонки, что дает возможность не доставать свой смартфон из кармана. Встречайте, перед вами модель PS-020. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводная колонка HARPER PS-020

Стильный ремешок

Кабель USB для зарядки

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной, фирменной упаковке от компании HARPER на которой можно найти всю необходимую информацию о данной беспроводной колонке. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Внутри упаковки находятся:

Особенности

Звук: моно

Суммарная мощность: 5 Вт

Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 18000 Гц

Материал корпуса: металл

Количество полос AC: 1

Широкополосный динамик: 32 мм

Аккумулятор: 450 мАч

Время работы: 4 ч

Время зарядки: 2 ч

Интерфейсы: Bluetooth 4.2

Встроенный микрофон

Размеры (ШxВxГ): 91x47x20 мм

Вес: 0.08 кг (с элементами питания)

Внешний вид и функционал

Компактный, привлекательный HARPER PS-020 выполнен из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не возникло.

Вся конструкция закреплена на крепком металлическом корпусе.

На лицевой части девайса расположилась металлическая сетка, под которой спряталось сразу два 32 мм динамика. Здесь же находится микрофон и светодиодный индикатор состояния работы.

На одной из боковых граней находится разъем microUSB для зарядки и единственная кнопка управления, которая отвечает за все действия: вкл/выкл устройства, Play/пауза, ответить/завершить вызов. Это очень удобно, когда все необходимые функции находятся в одном месте. Возможно для кого-то покажется странным отсутствие кнопок увеличения/уменьшения громкости. Однако к этому быстро привыкаешь.

На противоположной грани обосновалось отверстие для шнурка. Сам шнурок достаточной длины, и состоит из двух частей. Однако регулировать шнурок по длине возможности нет.

Разработчики использовали интересный механизм крепления, который придает свою изюминку.

На противоположной стороне от динамиков можно увидеть кожаную вставку в черном цвете.

Благодаря своим компактным габаритам устройство очень удобно переносить с собой в любое место, даже в своем кармане. А благодаря специальному ремешку вы можете держать портативную колонку перед глазами, что позволяет быстро отвечать на входящие звонки и общаться со своими друзьями.

Для подключения используется беспроводная связь Bluetooth 4.2. Связь держится уверенно и не прерывается на расстоянии приблизительно 5-8 метров. Однако при общении со своими друзьями через телефон связь начинает прерываться приблизительно через 2-3 метра, что достаточно странно.

Устройство получило под свое управление несъемный аккумулятор мощностью 450 мАч, чего хватает приблизительно до 4-х часов активного пользования. Для полной зарядки необходимо потратить около 2-х часов. Кажется этого вполне достаточно для того, чтобы брать данный девайс на отдых, либо просто на прогулку.

Качество звука

Теперь поговорим о самом главном составляющем - качестве звука. Суммарная мощность динамиков составляет 5 Вт, чего в принципе достаточно для комфортного прослушивания музыки. На максимальной громкости девайс также отлично показывает себя в работе. Конечно, устраивать дискотеки в кругу своих друзей не получится, однако обратить на себя внимание прохожих вполне реально.

Учитывая стоимость данного устройства и его небольшие размеры, частоты в HARPER PS-020 отлично настроены и не режут уши при прослушивании музыки в различных жанрах. Не много не хватает лишь низких частот, в остальном все хорошо.

Итоги

Нельзя сказать, что микрофон является главной изюминкой устройства. Для комфортного общения с собеседником необходимо приблизить портативную колонку как можно ближе ко рту. В противном случае ваш голос будет плохо слышен с другой стороны линии. Самого собеседника слышно идеально.Подведем итоги по беспроводной портативной колонке HARPER PS-020. Перед нами современное, многофункциональное решение, которое сумеет привлечь к себе внимание многих. Дизайн устройства придется по душе даже самым капризным пользователям своей минималистичностью и простотой. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, компактные габариты, небольшой вес, отличный звук для прослушивания музыки и конечно же доступная цена. Не понравится может лишь слабый аккумулятор и работа микрофона. В любом случае, устройство полностью оправдывает свою стоимость. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.