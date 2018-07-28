Обзор HARPER PS-020. Лучшая портативная Bluetooth колонка

2018-07-28, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER PS-020; [134]
Портативные беспроводные колонки, за последнее время, быстро набрали большую популярность. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию интересную модель беспроводной колонки от компании HARPER, которую можно носить с собой в любое удобное для вас место и даже отвечать/завершать звонки, что дает возможность не доставать свой смартфон из кармана. Встречайте, перед вами модель PS-020. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной, фирменной упаковке от компании HARPER на которой можно найти всю необходимую информацию о данной беспроводной колонке. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Внутри упаковки находятся:
  • Беспроводная колонка HARPER PS-020
  • Стильный ремешок
  • Кабель USB для зарядки
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Звук: моно
  • Суммарная мощность: 5 Вт
  • Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 18000 Гц
  • Материал корпуса: металл
  • Количество полос AC: 1
  • Широкополосный динамик: 32 мм
  • Аккумулятор: 450 мАч
  • Время работы: 4 ч
  • Время зарядки: 2 ч
  • Интерфейсы: Bluetooth 4.2
  • Встроенный микрофон
  • Размеры (ШxВxГ): 91x47x20 мм
  • Вес: 0.08 кг (с элементами питания)

Внешний вид и функционал

Компактный, привлекательный HARPER PS-020 выполнен из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не возникло.

Вся конструкция закреплена на крепком металлическом корпусе.

На лицевой части девайса расположилась металлическая сетка, под которой спряталось сразу два 32 мм динамика. Здесь же находится микрофон и светодиодный индикатор состояния работы.

На одной из боковых граней находится разъем microUSB для зарядки и единственная кнопка управления, которая отвечает за все действия: вкл/выкл устройства, Play/пауза, ответить/завершить вызов. Это очень удобно, когда все необходимые функции находятся в одном месте. Возможно для кого-то покажется странным отсутствие кнопок увеличения/уменьшения громкости. Однако к этому быстро привыкаешь.

На противоположной грани обосновалось отверстие для шнурка. Сам шнурок достаточной длины, и состоит из двух частей. Однако регулировать шнурок по длине возможности нет.

Разработчики использовали интересный механизм крепления, который придает свою изюминку.

На противоположной стороне от динамиков можно увидеть кожаную вставку в черном цвете.

Благодаря своим компактным габаритам устройство очень удобно переносить с собой в любое место, даже в своем кармане. А благодаря специальному ремешку вы можете держать портативную колонку перед глазами, что позволяет быстро отвечать на входящие звонки и общаться со своими друзьями.

Для подключения используется беспроводная связь Bluetooth 4.2. Связь держится уверенно и не прерывается на расстоянии приблизительно 5-8 метров. Однако при общении со своими друзьями через телефон связь начинает прерываться приблизительно через 2-3 метра, что достаточно странно.

Устройство получило под свое управление несъемный аккумулятор мощностью 450 мАч, чего хватает приблизительно до 4-х часов активного пользования. Для полной зарядки необходимо потратить около 2-х часов. Кажется этого вполне достаточно для того, чтобы брать данный девайс на отдых, либо просто на прогулку.

Качество звука

Теперь поговорим о самом главном составляющем - качестве звука. Суммарная мощность динамиков составляет 5 Вт, чего в принципе достаточно для комфортного прослушивания музыки. На максимальной громкости девайс также отлично показывает себя в работе. Конечно, устраивать дискотеки в кругу своих друзей не получится, однако обратить на себя внимание прохожих вполне реально.

Учитывая стоимость данного устройства и его небольшие размеры, частоты в HARPER PS-020 отлично настроены и не режут уши при прослушивании музыки в различных жанрах. Не много не хватает лишь низких частот, в остальном все хорошо.

Нельзя сказать, что микрофон является главной изюминкой устройства. Для комфортного общения с собеседником необходимо приблизить портативную колонку как можно ближе ко рту. В противном случае ваш голос будет плохо слышен с другой стороны линии. Самого собеседника слышно идеально.

Итоги

Подведем итоги по беспроводной портативной колонке HARPER PS-020. Перед нами современное, многофункциональное решение, которое сумеет привлечь к себе внимание многих. Дизайн устройства придется по душе даже самым капризным пользователям своей минималистичностью и простотой. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, компактные габариты, небольшой вес, отличный звук для прослушивания музыки и конечно же доступная цена. Не понравится может лишь слабый аккумулятор и работа микрофона. В любом случае, устройство полностью оправдывает свою стоимость. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

Комментарии:
Новинка от Nokia ...
Новинка от Nokia Компания Nokia выпустила смартфон с хорошими характерсистиками. В сердце девайса лежит 8-ядерный (2 ГГц)...
Новый смартфон Blackview A30...
Новый смартфон Blackview A30Тыльная камера смартфона состоит из двух оптических модулей, основной блок имеет разрешение 8 МП и поддер...
Недорогой смартфон Highscreen Expanse...
Недорогой смартфон Highscreen ExpanseКомпания Highscreen выпустила смартфон бюджетного варианта. В наличии 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ, камеры с 8- и...
Новинка Pocophone F1...
Новинка Pocophone F1Компания Xiaomi выпустила новинку в этом году бюджетного варианта. Рабочей средой для софта выступит акт...
Новый модный смартфон Mi A2Lite ...
Новый модный смартфон Mi A2Lite В сердце гаджета лежит 8-ядерный чипсет Snapdragon 625 от Qualcomm. Предусмотрены камеры на 12 + 5 Мп на ...
Обзор BBK OE3073DC. Электрическая печь д...
Обзор BBK OE3073DC. Электрическая печь дЧто-что, а вкусно покушать любят все. Однако некоторым проще перекусить в ресторане или кафе, чем искать ...
Новинка смартфона Honor Note 10 ...
Новинка смартфона Honor Note 10 Компания Honor выпустила в этом году флагманский смартфон. В наличии 8 Гб ОЗУ и флэш-накопитель на 512 Г...
Мощный смартфон Vivo XPlay 7...
Мощный смартфон Vivo XPlay 7Флагманского центрального процессора тут не будет. Разработчик решил ограничиться однокристальной системо...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор BBK OE3073DC. Электрическая печь для современных пользователейОбзор BBK OE3073DC. Электрическая печь для современных пользователей
Обзор игровой мышки Razer Mamba HyperFlux и коврика FireFly HyperFlux с беспроводной зарядкойОбзор игровой мышки Razer Mamba HyperFlux и коврика FireFly HyperFlux с беспроводной зарядкой
Обзор памяти T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4 (TLRD416G2666HC18FDC-S01). Апгрейд ноутбука Alienware 17 R4Обзор памяти T-FORCE VULCAN SO-DIMM DDR4 (TLRD416G2666HC18FDC-S01). Апгрейд ноутбука Alienware 17 R4
Обзор Philips GC557/30 ComfortTouch. Отпариватель с плавающей подошвой соплаОбзор Philips GC557/30 ComfortTouch. Отпариватель с плавающей подошвой сопла
Обзор DELL UltraSharp U2518D. 25-дюймовый IPS-монитор с WQHDОбзор DELL UltraSharp U2518D. 25-дюймовый IPS-монитор с WQHD
Предварительный обзор Xiaomi Mi Max 3. З...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Max 3. ЗДумаю, вы заметили постоянный рост диагонали дисплеев на современных смартфонах. Буквально два-три года н...
Предварительный обзор Alcatel 5V. Неплох...
Предварительный обзор Alcatel 5V. НеплохЕсли посмотреть на современный рынок смартфонов, то становится понятно — разработчики не очень стремятся ...
Обзор LazyMonster. Качаем пресс...
Обзор LazyMonster. Качаем прессДостаточно часто пользователи задаются вопросом похудения или просто хотят держать себя в форме. Ходить д...
Предварительный обзор Nokia X5. Шикарная...
Предварительный обзор Nokia X5. ШикарнаяВ последнее время производители мобильных телефонов стали весьма активно работать в направлении нового ди...
Обзор Magic Wand’s Journey. Убиваем врем...
Обзор Magic Wand’s Journey. Убиваем времВ последнее время появилось много интересных проектов для уничтожения личного времени. Это идеальный вари...
Asphalt 9: Legends теперь можно установи...
Asphalt 9: Legends теперь можно установи25 июля 2018 года игра Asphalt 9: Legends стала доступна для установки на смартфоны и планшеты, работающи...
Предварительный обзор Emporio Armani Con...
Предварительный обзор Emporio Armani ConВ последнее время умные часы становятся неким элементом дизайна — пользователи перестали смотреть на данн...
Обзор Camly. Дорогой фоторедактор...
Обзор Camly. Дорогой фоторедакторФоторедакторы всегда пользуются популярностью — пользователи ищут что-то новое и интересное, чтобы делать...
Предварительный обзор ViewSonic VX3211-4...
Предварительный обзор ViewSonic VX3211-4В последнее время пользователи стали все больше времени уделять мониторам с 4К разрешением по вполне адек...
Обзор Dungeon Escape. Вперед на войну в ...
Обзор Dungeon Escape. Вперед на войну в Достаточно часто нам на глаза попадаются игры с хорошей идеей, но плохой реализацией. Это очень распростр...
Предварительный обзор LG 32GK850F-B. Нов...
Предварительный обзор LG 32GK850F-B. НовИгровых мониторов очень много — в последнее время буквально каждый второй производитель выпускает свою мо...
Обзор Tower Fortress. Рогалик для смартф...
Обзор Tower Fortress. Рогалик для смартфЧаще всего игры жанра roguelike попадают на ПК-платформу. Фишка жанра в том, что каждый ваш заход в вирту...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor