Обзор HARPER PS-030. Многофункциональная Bluetooth колонка

2019-02-23, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER PS-030; [311]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую портативную Bluetooth колонку, которая выполняет еще и функции часов и будильника. Встречайте, перед вами HARPER PS-030. Колонка получила под свое управление отличный функционал, стильный и современный дизайн, и, кроме того, привлекательную стоимость. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в фирменной упаковке от компании HARPER на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:
  • Портативная Bluetooth колонка HAREPR PS-030
  • Кабель для зарядки
  • Кабель AUX
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Звук: стерео
  • Суммарная мощность: 5 Вт
  • Диапазон воспроизводимых частот: 175 - 20000 Гц
  • Широкополосный динамик: 45 мм
  • Емкость аккумулятора: 2000 мАч
  • Время работы: 10 ч
  • Разъем mini jack
  • Bluetooth 5.0
  • Радиус действия: 10 м
  • Динамики: 45 мм
  • Поддержка карт памяти: microSD
  • Встроенный микрофон
  • Размеры (ШxВxГ): 140x65x44 мм
  • Вес: 0.26 кг

Внешний вид и функционал

Устройство получило под свое управление компактные габариты и стильный дизайн, позволяющий вписаться колонке в интерьер любой комнаты. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло, если не считать прорезиненный матовый корпус, на котором, к сожалению, остаются следы от пальцев. Девайс выполнен в черном цвете.

На лицевой части колонки разместился информационный дисплей, который также можно использовать в качестве зеркала.

Боковые грани закруглены и здесь нет никаких элементов управления.

Все функциональные кнопки управления вынесены на верхней гране колонки:
  • Mode
  • Включение
  • Следующий/Предыдущий трек
  • Кнопка управления подсветкой
  • Кнопка настройки часов и будильника
  • Кнопки изменения значения часов и будильника («+» и «-»)

На тыльной стороне устройства можно увидеть слот для карты памяти microSD, разъем для зарядки microUSB и AUX. Здесь же находится кнопка Reset и спрятаны два 45 мм динамика, которые выдают отличное стереозвучание. Разработчикам необходимо поставить большой плюс в плане настройки звучания колонок. Средние и высокие частоты отлично показывают себя в работе и не режут уши даже на максимальной громкости, которой более чем достаточно для комфортного прослушивания музыки в различных жанрах. Низкие частоты мягкие и насыщенные. Они отлично дополняют общее качество звука. Мы, если честно, были сильно удивлены звучанием данного устройства. Как нам кажется, HARPER PS-030 полностью оправдывает свою стоимость и бьет многих конкурентов на повал.

На нижней гране девайса находится краткая техническая информация и две резиновые ножки, позволяющие устойчиво стоять колонке практически на любой поверхности.

Что касается настройки, понравилось то, что разобраться во всем можно интуитивно. Для включения девайса необходимо нажать и удерживать кнопку On. После чего вы можете выбрать, при помощи кнопки mode, соответствующий режим работы: Bluetooth, microSD карта, либо AUX.

Кроме того, вы можете регулировать яркость подсветки, при помощи соответствующей кнопки, однако, в целях экономии заряда аккумулятора, по истечению определенного количества времени, устройство автоматически притушит яркость дисплея. Порадовало то, что в устройстве предустановлено сразу два будильника. Для их активации достаточно нажимать кнопку SET, после чего можно видеть на дисплее «Будильник 1», «Будильник 2». Вы можете одновременно активировать оба будильника, либо один из них. Для настройки времени необходимо нажать и удерживать кнопку SET.

Отдельное внимание следует уделить тому, что в устройстве есть встроенный микрофон, позволяющий отвечать на телефонные звонки, если ваш смартфон подключен к HARPER PS-030 при помощи Bluetooth. Для ответа достаточно нажать на кнопку «ON». Микрофон показывает отличные результаты в работе, собеседник слышал нас отчетливо на расстоянии приблизительно 1-2 метра от устройства. Данное решение, позволяет не искать свой телефон по утрам, если вам кто-нибудь позвонил. Достаточно просто нажать на кнопку в HARPER PS-030. Согласитесь, очень удобно.

Кроме того, устройство получило под свое управление достаточно емкий аккумулятор мощностью в 2000 мАч, что позволяет проработать HARPER PS-030 приблизительно 10 часов на среднем уровне громкости. Для максимальной зарядки устройства необходимо потратить чуть меньше 5 часов.

Удобно то, что при подключении к HARPER PS-030 своего смартфона, вы можете полностью управлять своим медиаплеером через колонку, что позволяет вообще не вытаскивать свой смартфон из кармана либо рюкзака.

Итоги

Подведем итоги по портативной Bluetooth колонке HARPER PS-030. Перед нами недорогое, и в то же время многофункциональное устройство, которое позволяет не только наслаждаться своими любимыми музыкальными композициями, но и отвечать на телефонные звонки. Кроме того, вы можете оставить девайс в своей спальне и использовать его в качестве часов и будильника. Для прослушивания музыки не обязательно подключать к HARPER PS-030 свой смартфон, достаточно установить в колонку карту памяти с музыкой и все. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. HARPER PS-030 полностью оправдывает свою стоимость.

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