Обзор HARPER PS-043 - Лучшая беспроводная портативная колонка

Вы ведете активный образ жизни и часто выезжаете на природу? Кажется пришло время обзавестись надежным другом, который сумеет поддержать вашу компанию качественной музыкой. Сегодня мы бы хотели представить беспроводную портативную колонку от компании HARPER. Встречайте, перед вами модель PS-043. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в привычной для компании HARPER упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. Внутри коробки находится все самое необходимое:
- Портативная беспроводная колонка
- Кабель USB для зарядки
- Кабель AUX
- Крепление карабин
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Особенности
- Цвет: черный
- Звук: стерео
- Мощность колонок: 2x3 Вт
- Радиотюнер
- Количество полос AC: 1
- Емкость аккумулятора: 1200 мАч
- Время работы от аккумулятора: 5 ч
- Интерфейсы: Bluetooth 4.2
- Радиус действия: 10 м
- Поддержка карт памяти: microSD
- Встроенный микрофон
- Размеры (ШxВxГ): 177x70x40 мм
- Вес: 0.22 кг
Внешний вид и функционалПеред нами портативная колонка, которая подойдет для любителей экстремальных видов спорта. Корпус девайса прорезинен и не боится падений с небольшой высоты. В нашем распоряжении колонка выполненная в черном цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Все детали закреплены аккуратно и надежно.
Благодаря креплению карабин устройство легко можно закрепить на поясе, при преодолении очередной высоты и при этом наслаждаться музыкой. Кроме того, благодаря возможности беспроводной связи Bluetooth вы можете подключить к колонке свой смартфон и отвечать на звонки не доставая его из рюкзака. Беспроводная связь уверенно держится на расстоянии до 10 метров.
Лицевая и тыльная части устройства прикрыты металлической сеткой. Здесь же спрятались динамики, которые выдают отлично настроенный звук, что позволяет наслаждаться своими любимыми музыкальными композициями или даже устроить дискотеку для небольшой компании. К качеству звука у нас никаких нареканий не появилось. Диапазона громкости более чем достаточно. Все частоты, учитывая стоимость девайса, отлично настроены. Тут же находится и встроенный микрофон, позволяющий общаться при помощи голосовых вызовов. Микрофон неплохо справляется со своей задачей, собеседник слышал нас нормально, как и мы его.
На правом верхнем углу обосновался небольшой ремешок на который цепляется карабин.
На верхней гране девайса расположились функциональные кнопки управления: Play, уменьшение/увеличение громкости, вкл/выкл устройства.
Здесь же, под защищенной резиновой крышкой, находятся: разъем для зарядки microUSB, слот для карты памяти microSD и AUX. Другими словами, в данном устройстве есть все, для полноценной работы и отдыха.
Вы можете использовать HARPER PS-043 в различных целях: общаться по телефону, слушать музыку, либо радио. Для переключения между режимами необходимо использовать функциональную кнопку Mode (вкл/выкл). Не сказать, что в режиме радио устройство показывает отличные результаты, однако популярные музыкальные радиостанции поймать все же удалось.
HARPER PS-043 получил под свое управление встроенный аккумулятор мощностью 1200 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно на 5 часов работы при активном пользовании. При желании аккумулятор может прожить и полноценный рабочий день, при умеренном пользовании.