Обзор HARPER PSPB-200. Лучшая портативная колонка в своем ценовом сегменте

2018-08-04, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER PSPB-200; [158]
Портативные акустические колонки все чаще встречается среди пользователей смартфонов и мобильных устройств, особенно в летний период времени. Согласитесь, ведь это удобно, когда в вашем распоряжении небольшое устройство, которое может придать атмосферу в любую компанию при помощи музыки. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактную модель беспроводной колонки, которую легко можно носить у себя в рюкзаке или сумке. Встречайте, перед вами HARPER PSPB-200. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в фирменной упаковке от HARPER на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:
  • Беспроводная колонка
  • Кабель USB для питания
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Звук: стерео
  • Мощность колонок: 2x5 Вт
  • Диапазон воспроизводимых частот: 180 - 18000 Гц
  • Количество полос AC: 1
  • Емкость аккумулятора: 2500 мАч
  • Время работы: 12 ч
  • Интерфейсы: Bluetooth, USB Type A (для зарядки)
  • Поддержка карт памяти: microSD до 32 Гб
  • Встроенный микрофон
  • Размеры (ШxВxГ): 145x68x26 мм
  • Вес: 0.22 кг

Функционал и дизайн

В нашем распоряжении HARPER PSPB-200 выполненная в белом цвете. По своим габаритам устройство напоминает небольшой Power Bank. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все выполнено аккуратно и без всяких зазоров.

Металлический корпус девайса придает устройству стильный и современный дизайн, который придется по душе даже самым капризным пользователям.

Передняя панель беспроводной колонки прикрыта металлической сеткой на которой можно увидеть логотип компании HARPER. Под ней спрятался микрофон и светодиодный индикатор состояния работы. Наличие микрофона позволяет использовать данное устройство в качестве гарнитуры для общения по телефону или, к примеру, по Skype со своими друзьями. Для этого необходимо подключить свой смартфон или планшет к HARPER PSPB-200 при помощи Bluetooth. Для ответа на вызов необходимо коротко нажать на кнопку Play.

На противоположной стороне можно увидеть вставку из белой кожи.

На верхней гране устройства расположились три кнопки управления:
  • Уменьшение громкости
Короткое нажатие позволяет уменьшить громкость. Длительное нажатие дает возможность переключиться на следующий трек.
  • Вкл/выкл
Для включения устройства необходимо нажать и удерживать данную кнопку. В режиме воспроизведения музыки данная кнопка управления позволяет запустить, либо остановить музыкальную композицию. Данная функциональная кнопка позволяет ответить/завершить вызов.
  • Увеличение громкости
Короткое нажатие позволяет увеличить громкость, а при длительном нажатии переключается на следующую музыкальную композицию.

На одной из боковых граней расположились три защищенных разъема: USB, слот для microSD и microUSB.

Порадовало то, что данную колонку не обязательно использовать в паре с мобильным устройством, чтобы слушать свои любимые музыкальные композиции, достаточно просто установить в нее microSD карту. Особое внимание следует уделить тому, что HARPER PSPB-200 получил под свое управления аккумулятор мощностью в 2500 мАч, и может работать как POWER BANK. Для зарядки используется USB-разъем. Если же использовать заряд аккумулятора лишь для прослушивания музыки и общения по телефону, то зарядки спокойно хватает на полноценный рабочий день и на несколько часов для использования в вечернее время.

Данный девайс отлично подойдет для повседневного пользования, а благодаря своей простоте, разобраться в работе можно интуитивно. Компактные габариты позволяют носить беспроводную колонку в любое удобное для вас место, особенно на прогулках, либо при походе в лес.

Качество звука

Теперь о самом главном - качестве звука. Устройство выдает хорошее, качественно настроенное звучание. Средние и высокие частоты приятно радуют для своего ценового сегмента. Возможно для кого-то не хватит низких частот, однако нам показалось, что данного уровня достаточно. Диапазона громкости хватает для комфортного прослушивания и общения со своими друзьями через голосовые вызовы.

Встроенный микрофон показывает неплохие результаты в работе. Собеседник слышал нас хорошо, как и мы его. Небольшие помехи при передачи голоса иногда проявляются, но это не критично. Свободно можно общаться на расстоянии до одного метра. Если же устройство находится дальше, то собеседник не будет слышать вас отчетливо.

Итоги

Подведем итоги по портативной беспроводной колонке HARPER PSPB-200. Устройство получило интересный дизайн, который не останется без внимания прохожих. Благодаря своим компактным габаритам вы легко сможете носить данный девайс с собой в любое удобно для вас место. Кроме того, отлично настроенный звук всегда позволит поддержать ваш отдых музыкой. При необходимости вы можете использовать HARPER PSPB-200 даже в качестве POWER BANK и подзарядить, к примеру, свой смартфон или MP3-плеер. Существенных минусов нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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