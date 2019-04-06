Обзор HARPER PSPB-220. Лучшая портативная Bluetooth колонка

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До теплых летних дней ждать осталось не так долго, кажется, пришло время обзавестись всем необходимым и наслаждаться приятным время провождением вместе со своими любимыми музыкальными композициями. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию портативную Bluetooth колонку от компании HARPER, которая, как нам кажется, сумеет вписаться в любую компанию и наслаждаться отдыхом. Встречайте, перед вами модель PSPB-220. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводная колонка

Кабель USB для зарядки

Инструкция по эксплуатации

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данной колонке. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости девайса:

Особенности

Звук: стерео

Суммарная мощность: 24 Вт

Размер колонки: 48 мм

Количество полос AC: 1

Интерфейсы: Bluetooth 4.0, USB Type A (для зарядки)

Поддержка NFC

Встроенный микрофон

Влагозащищенный корпус

Емкость аккумулятора: 4400 мАч

Выходная мощность: 24 Вт

Вес: 1050 г

Уровень водонепроницаемости: IPX5

Внешний вид и функционал

Компактная, беспроводная колонка HARPER PSPB-220, как нам кажется, придется по душе всем. Корпус устройства выполнен из качественного пластика с матовым покрытием, на котором, не сильно заметно остаются следы от пальцев.

48 мм динамики спрятались под тканевым покрытием, которые выдают отличное стереозвучание. Суммарная мощность составляет 24 Вт. Разработчикам следует отдать должное за качественную настройку звуковой составляющей. Высокие и средние частоты отлично показывают себя в работе и выдают четкий, приятный и насыщенный звук. Диапазона громкости более чем достаточно, чтобы устроить на природе или в любом другом месте небольшой танцпол. Этому способствуют низкие частоты, которые уверенно подчеркивают музыкальную композицию мягкими басами. Кроме того, в устройстве предусмотрен предустановленный эквалайзер, который работает в трех режимах, вы можете сделать акцент на той или иной частоте.

Отдельное внимание следует уделить тому, что на одной из боковых граней спрятался встроенный NFC модуль, который позволяет быстро подключить свое мобильное устройство к беспроводной колонке. К колонке, кроме мобильных устройств, можно подключить даже свой ПК, либо ноутбук. Для этого необходимо использовать кабель USB. Кроме того, благодаря мощному аккумулятору емкостью в 4400 мАч, беспроводную колонку HARPER PSPB-220 можно использовать даже в качестве зарядного устройства. Полной зарядки аккумулятора хватает на полноценный рабочий день.

На нижней гране девайса находится овальный выступ, позволяющий колонке устойчиво стоять на своем месте.

На одной из боковых граней можно найти кнопку вкл/выкл устройства. Здесь же, под защищенной крышкой спрятались два разъема: USB и microUSB. Рядом с ними находится световой индикатор состояния работы.

На противоположной гране обосновались функциональные кнопки управления: Увеличение/Уменьшение громкости, Play, эквалайзер и кнопка Bluetooth. Следует отметить, что все элементы управления получили приятную белую подсветку.

На верхней гране устройства находится специальный кожаный ремешок, позволяющий легко носить колонку с собой в любое удобное для вас место.

Благодаря встроенному микрофону вы можете даже отвечать на телефонные звонки и общаться со своими друзьями, при этом смартфон в это время может находиться в вашем рюкзаке или кармане. Дальность беспроводной связи составляет около 10 метров, чего более чем достаточно. Микрофон отлично показал себя в работе. Собеседник слышал нас отлично даже когда мы разговаривали на расстоянии до 3х метров от устройства. Другими словами, устройство полностью оправдывает свою стоимость.

Итоги

Подведем итоги по беспроводной колонке HARPER PSPB-220. Перед нами отличное решение для повседневной жизни и отдыха. Порадовало то, что данную колонку можно использовать не только в качестве устройства для прослушивания музыки, но и для общения со своими друзьями через телефонные звонки. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, наличие NFC, мощный аккумулятор, качественный звук и конечно же доступная цена. Не понравится может лишь то, что устройство не поддерживает карты памяти, что позволило бы не зависеть от сторонних устройств. В остальном, как нам кажется, беспроводная колонка придется по душе даже самым капризным пользователям.