Обзор HARPER PSPB-220. Лучшая портативная Bluetooth колонка

2019-04-06, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER PSPB-220; [107]
До теплых летних дней ждать осталось не так долго, кажется, пришло время обзавестись всем необходимым и наслаждаться приятным время провождением вместе со своими любимыми музыкальными композициями. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию портативную Bluetooth колонку от компании HARPER, которая, как нам кажется, сумеет вписаться в любую компанию и наслаждаться отдыхом. Встречайте, перед вами модель PSPB-220. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данной колонке. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости девайса:
  • Беспроводная колонка
  • Кабель USB для зарядки
  • Инструкция по эксплуатации

Особенности

  • Звук: стерео
  • Суммарная мощность: 24 Вт
  • Размер колонки: 48 мм
  • Количество полос AC: 1
  • Интерфейсы: Bluetooth 4.0, USB Type A (для зарядки)
  • Поддержка NFC
  • Встроенный микрофон
  • Влагозащищенный корпус
  • Емкость аккумулятора: 4400 мАч
  • Выходная мощность: 24 Вт
  • Вес: 1050 г
  • Уровень водонепроницаемости: IPX5

Внешний вид и функционал

Компактная, беспроводная колонка HARPER PSPB-220, как нам кажется, придется по душе всем. Корпус устройства выполнен из качественного пластика с матовым покрытием, на котором, не сильно заметно остаются следы от пальцев.

48 мм динамики спрятались под тканевым покрытием, которые выдают отличное стереозвучание. Суммарная мощность составляет 24 Вт. Разработчикам следует отдать должное за качественную настройку звуковой составляющей. Высокие и средние частоты отлично показывают себя в работе и выдают четкий, приятный и насыщенный звук. Диапазона громкости более чем достаточно, чтобы устроить на природе или в любом другом месте небольшой танцпол. Этому способствуют низкие частоты, которые уверенно подчеркивают музыкальную композицию мягкими басами. Кроме того, в устройстве предусмотрен предустановленный эквалайзер, который работает в трех режимах, вы можете сделать акцент на той или иной частоте.

Отдельное внимание следует уделить тому, что на одной из боковых граней спрятался встроенный NFC модуль, который позволяет быстро подключить свое мобильное устройство к беспроводной колонке. К колонке, кроме мобильных устройств, можно подключить даже свой ПК, либо ноутбук. Для этого необходимо использовать кабель USB. Кроме того, благодаря мощному аккумулятору емкостью в 4400 мАч, беспроводную колонку HARPER PSPB-220 можно использовать даже в качестве зарядного устройства. Полной зарядки аккумулятора хватает на полноценный рабочий день.

На нижней гране девайса находится овальный выступ, позволяющий колонке устойчиво стоять на своем месте.

На одной из боковых граней можно найти кнопку вкл/выкл устройства. Здесь же, под защищенной крышкой спрятались два разъема: USB и microUSB. Рядом с ними находится световой индикатор состояния работы.

На противоположной гране обосновались функциональные кнопки управления: Увеличение/Уменьшение громкости, Play, эквалайзер и кнопка Bluetooth. Следует отметить, что все элементы управления получили приятную белую подсветку.

На верхней гране устройства находится специальный кожаный ремешок, позволяющий легко носить колонку с собой в любое удобное для вас место.

Благодаря встроенному микрофону вы можете даже отвечать на телефонные звонки и общаться со своими друзьями, при этом смартфон в это время может находиться в вашем рюкзаке или кармане. Дальность беспроводной связи составляет около 10 метров, чего более чем достаточно. Микрофон отлично показал себя в работе. Собеседник слышал нас отлично даже когда мы разговаривали на расстоянии до 3х метров от устройства. Другими словами, устройство полностью оправдывает свою стоимость.

Итоги

Подведем итоги по беспроводной колонке HARPER PSPB-220. Перед нами отличное решение для повседневной жизни и отдыха. Порадовало то, что данную колонку можно использовать не только в качестве устройства для прослушивания музыки, но и для общения со своими друзьями через телефонные звонки. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, наличие NFC, мощный аккумулятор, качественный звук и конечно же доступная цена. Не понравится может лишь то, что устройство не поддерживает карты памяти, что позволило бы не зависеть от сторонних устройств. В остальном, как нам кажется, беспроводная колонка придется по душе даже самым капризным пользователям.

Комментарии:
Обзор плюсов и минусов смартфона Honor 1...
Обзор плюсов и минусов смартфона Honor 1С начала этого года компания Huawei и бренд Honor успели представить на российском рынке несколько смартф...
Сломался ноутбук? К кому обратиться за п...
Сломался ноутбук? К кому обратиться за пСогласитесь, практически у каждого в распоряжении есть свой ноутбук или компьютер, который в самый неподх...
Предварительный обзор Oppo A7n. Стильно ...
Предварительный обзор Oppo A7n. Стильно Если вы следите за рынком смартфонов, то заметили, что китайские компании в последнее время очень поджима...
С RaceRoom каждый сможет почувствовать с...
С RaceRoom каждый сможет почувствовать сЕсли некоторые думают, что компьютерные клубы и игровые автоматы канули в лету, то спешу их огорчить: и п...
Dell выпустила ноутбуки на AMD Ryzen Mob...
Dell выпустила ноутбуки на AMD Ryzen MobКомпания Dell официально представила новое поколение ноутбуков линейки Inspiron 5000 на процессорах AMD R...
Lenovo K6 Enjoy стоит 185 евро...
Lenovo K6 Enjoy стоит 185 евроСостоялся официальный анонс нового смартфона Lenovo K6 Enjoy, который компания относит к среднему классу....
Panasonic Lumix DC-G95 стоит 1200 доллар...
Panasonic Lumix DC-G95 стоит 1200 долларДлительное время камера Panasonic Lumix GH-5 пользовалась невероятным спросом на рынке, так как она позво...
TECNO выпустила CAMON 11S...
TECNO выпустила CAMON 11SСегодня компания TECNO официально выпустила доступный смартфон CAMON 11S. Его главное преимущество заключ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор плюсов и минусов смартфона Honor 10i 128GBОбзор плюсов и минусов смартфона Honor 10i 128GB
Обзор Vizant 740 Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор Vizant 740 Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Trust GXT 170 HERON RGB. Многофункциональная игровая мышь Обзор Trust GXT 170 HERON RGB. Многофункциональная игровая мышь
Обзор TrendVision Tube 2.0. Компактный 2К-видеорегистратор с Wi-FiОбзор TrendVision Tube 2.0. Компактный 2К-видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор BIOSTAR A10N-8800E. Материнская плата под HTPC и офисные ПКОбзор BIOSTAR A10N-8800E. Материнская плата под HTPC и офисные ПК
Предварительный обзор Oppo A7n. Стильно ...
Предварительный обзор Oppo A7n. Стильно Если вы следите за рынком смартфонов, то заметили, что китайские компании в последнее время очень поджима...
С RaceRoom каждый сможет почувствовать с...
С RaceRoom каждый сможет почувствовать сЕсли некоторые думают, что компьютерные клубы и игровые автоматы канули в лету, то спешу их огорчить: и п...
Презентация фотоаппаратов моментальной п...
Презентация фотоаппаратов моментальной пКоманда Instax снова в городе! В Казани 4 апреля в модном баре MORE прошла в неформально...
В России показали Xiaomi Mi 9 и Xiaomi R...
В России показали Xiaomi Mi 9 и Xiaomi R4 апреля в Москве прошла официальная презентация флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 и бюджетной модели Xi...
Обзор CryoFall. Симулятор выживания с из...
Обзор CryoFall. Симулятор выживания с изДовольно редко игры в раннем доступе могут похвастаться действительно достойным качеством «исполнения». Ч...
Обзор Logitech ConferenceCam Rally. Лучш...
Обзор Logitech ConferenceCam Rally. ЛучшВчера в Москве компания Logitech провела презентацию новых решений для организации видеоконференций и при...
Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG3...
Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG3Если вы следите за рынком игровых мониторов, да и в целом любой продукции, которая связана с играми, то в...
Обзор Between the Stars. Лучшая игра про...
Обзор Between the Stars. Лучшая игра проОбычно в начале обзора я стараюсь как-то заинтриговать пользователя, чтобы он дочитал обзор до конца. Но,...
В России представили Huawei P30, P30 Lit...
В России представили Huawei P30, P30 Lit2 апреля в Москве состоялась российская презентация флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые ...
Предварительный обзор LG K12+. Защищенны...
Предварительный обзор LG K12+. ЗащищенныСегодня мы поговорим о достаточно непривычном для нас гаджете под названием LG K12+, который недавно был ...
Обзор Sekiro: Shadows Die Twice. Очень с...
Обзор Sekiro: Shadows Die Twice. Очень сЕсть определенная категория пользователей, которые обожают сложные игры и хотят получать удовольствие не ...
Обзор VICTORINOX RANGERGRIP 61 0.9553.MC...
Обзор VICTORINOX RANGERGRIP 61 0.9553.MCВы ведете активный образ жизни и часто выезжаете загород? Кажется, пришло время обзавестись многофункцион...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor