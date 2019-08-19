Обзор HP Spectre x360

HP Spectre x360 — новый ноутбук-трансформер с процессором Intel i7 ULV-серии и ёмким аккумулятором.
Строгие линии, прохладный алюминий, аккуратная фрезеровка, минимализм и характерное лого — HP линии Spectre выглядит достойно. Подсветка клавиатуры настраивается, есть лишь два положения: включена и выключена. Клавиши серебристые.
Дисплей слепнет при ярком освещении: солнце легко даёт блики. В темноте можно получить комфортный уровень яркости.
15-ваттному процессору в тонком корпусе пассивного радиатора недостаточно, поэтому его принудительно обдувает маленькая турбинка. В стандартных режимах работы ноутбук беззвучен, но под нагрузкой в нём периодически слышен высокочастотный свист крыльчатки и шум потока воздуха.
Отличная работа динамиков — их настраивали специалисты из Bang & Olufsen.
15 Ватт не даст двухъядернику i7 и встроенной Intel HD 520 долго работать в режиме максимальной нагрузки, но в ряде случаев эта связка показывает чудеса. От стоковых 1,7 ГГц камень разгоняется до 3,5 ГГц.Ноутбук не предназначен для гейминга, а вот на повседневные задачи или офисную рутину производительности HP Spectre хватит с лихвой: просмотреть документы, набросать презентацию, открыть браузер с полсотней вкладок, кое-что исправить в коде, оперативно обработать фотографию или порезать видео.
HP Spectre x360 вполне способен проработать восемь часов в «обычном» режиме. Браузер, мессенджеры, редактирование документов, прокрастинация в соцсетях, базовая работа с изображениями — с этим никаких проблем.
- Тип: ноутбук-трансформер
- Корпус: пластик, алюминий
- Экран: IPS-матрица,13,3", 1920х1080, глянцевый, сенсорный, ёмкостный
- Процессор: Intel Core i7–7500U, 1,7–3,5 ГГц
- Видеокарта: Intel HD 520
- Оперативная память: 8 ГБ, DDR3–1600
- Накопитель: SSD 512 ГБ , M.2
- Интерфейсы: USB 3.0, 2х USB 3.1 (Type C), совмещённый с Thunderbolt, аудио 3,5 мм
- Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2
- Мультимедиа: микрофон, колонки Bang&Olufsen, веб-камера HD
- Операционная система: Windows 10
- Аккумулятор: 56 Вт·ч, встроенный
- Габариты: 325x218x16 мм
- Вес: 1,45 кг