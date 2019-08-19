Обзор HP Spectre x360

2019-08-19, Автор - Ramil; Продукт - HP; [60]
HP Spectre x360 — новый ноутбук-трансформер с процессором Intel i7 ULV-серии и ёмким аккумулятором.

Строгие линии, прохладный алюминий, аккуратная фрезеровка, минимализм и характерное лого — HP линии Spectre выглядит достойно. Подсветка клавиатуры настраивается, есть лишь два положения: включена и выключена. Клавиши серебристые.

Дисплей слепнет при ярком освещении: солнце легко даёт блики. В темноте можно получить комфортный уровень яркости.

15-ваттному процессору в тонком корпусе пассивного радиатора недостаточно, поэтому его принудительно обдувает маленькая турбинка. В стандартных режимах работы ноутбук беззвучен, но под нагрузкой в нём периодически слышен высокочастотный свист крыльчатки и шум потока воздуха.

Отличная работа динамиков — их настраивали специалисты из Bang & Olufsen.

15 Ватт не даст двухъядернику i7 и встроенной Intel HD 520 долго работать в режиме максимальной нагрузки, но в ряде случаев эта связка показывает чудеса. От стоковых 1,7 ГГц камень разгоняется до 3,5 ГГц.

Ноутбук не предназначен для гейминга, а вот на повседневные задачи или офисную рутину производительности HP Spectre хватит с лихвой: просмотреть документы, набросать презентацию, открыть браузер с полсотней вкладок, кое-что исправить в коде, оперативно обработать фотографию или порезать видео.

HP Spectre x360 вполне способен проработать восемь часов в «обычном» режиме. Браузер, мессенджеры, редактирование документов, прокрастинация в соцсетях, базовая работа с изображениями — с этим никаких проблем.

    Характеристики HP Spectre x360

  • Тип: ноутбук-трансформер
  • Корпус: пластик, алюминий
  • Экран: IPS-матрица,13,3", 1920х1080, глянцевый, сенсорный, ёмкостный
  • Процессор: Intel Core i7–7500U, 1,7–3,5 ГГц
  • Видеокарта: Intel HD 520
  • Оперативная память: 8 ГБ, DDR3–1600
  • Накопитель: SSD 512 ГБ , M.2
  • Интерфейсы: USB 3.0, 2х USB 3.1 (Type C), совмещённый с Thunderbolt, аудио 3,5 мм
  • Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2
  • Мультимедиа: микрофон, колонки Bang&Olufsen, веб-камера HD
  • Операционная система: Windows 10
  • Аккумулятор: 56 Вт·ч, встроенный
  • Габариты: 325x218x16 мм
  • Вес: 1,45 кг

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