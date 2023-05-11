Обзор HUAWEI FreeBuds 5. TWS-наушники с шумоподавлением нового формата

Форм-фактор TWS-наушников уже успел сильно стандартизироваться, от этого складывается впечатление, что ни одна модель уже не в состоянии чем-то удивить. HUAWEI решили создать нечто принципиально новое, выпустив на свет FreeBuds 5, получившие свежий дизайн, высокое качество звучания, комфортную посадку, поддержку активного шумоподавления и быстрой зарядки. Как все это работает на деле — рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

HUAWEI FreeBuds 5 поставляются в небольшой белой коробке. Внутри нее находятся сам кейс с наушниками, кабель для зарядки USB Type-C, две пары амбушюр, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Дизайн HUAWEI FreeBuds 5 был сильно переработан и не имеет практически ничего общего с предыдущим поколением. Кажется, что HUAWEI при их разработке рендерами автомобилей из будущего и другими обтекаемыми объектами. Если говорить более просто, то наушники выглядят крайне нетипично и футуристично.

Магнитная крышка кейса открывается интересным образом под углом. Наушники внутри сидят крайне надежно, поэтому ситуация, при которой они могут из него вывалиться буквально невозможна. Главной причиной этого являются сильные магниты. Покрытие кейса матовое, а значит на нем с трудом будут собираться какие-либо загрязнения.

Всего наушники представлены в трех расцветках: мерцающий серебристый, оранжевый коралл и керамический белый.

Наушники имеют конструкцию открытого типа. Для многих это плюс, ведь в отличие от вакуумных наушников, они сидят в ушах более комфортно, и даже после продолжительного использования не вызывают усталости.

Ножка наушников получила нестандартную каплевидную форму. Плюсов от такого решения целая россыпь. Во-первых, таким образом наушники глубже сидят в ушном канале. Во-вторых, это позволило разместить более мощный динамик с глубокими низкими частотами. В-третьих, благодаря этому во внутренней конструкции нашлось место для модуля быстрой зарядки, которого обычно нет в наушниках. И в в-четвертых, подобные наушники просто стильно выглядят со стороны.

На каждом из наушников имеются по три микрофона, два из которых нацелены на распознавание окружающих шумов и еще один определяет любые другие шумы внутри ушного канала. Еще на каждом из наушников есть датчик движения.

Управление

На каждом из наушников есть сенсорная панель, которая умеет отличать три типа касаний. По умолчанию при двойном нажатии музыка будет ставиться на паузу или возобновляться, а при удержании отключаться или активироваться шумоподавление. Также если провести пальцев по панели вверх/вниз, то можно поменять уровень громкости. Внутри приложения есть возможность переназначить типы действий на все касания. Об этом мы еще поговорим.

Первое подключение и мобильное приложение

Подключение наушников к устройству происходит понятным образом и не занимает много времени. Если у вас смартфон от HUAWEI, то при открытии кейса наушников на экране сразу же всплывёт окно с предложением осуществить сопряжение. Для смартфонов других брендов после открытия кейса необходимо еще зажать боковую кнопку и в настройках в разделе Bluetooth выбрать модель «HUAWEI FreeBuds 5».

Чтобы пользоваться всеми возможностями наушников, нужно скачать приложение Ai Life, которое доступно в App Gallery, Google Play и App Store. При первом его открытии, приложение само предложит обновить наушники до самой актуально версии ПО. Здесь можно посмотреть оставшийся уровень зарядки, включить или отключить шумоподавление и выбрать аудиоэффект. Так HUAWEI называет готовые настройки эквалайзера, среди которых есть усиление низких частот, усиление высоких частот и голоса. Также при желании можно создать свои варианты, отрегулировав 10-полосную дорожку. Еще в этом же разделе можно поменять приоритет работы наушников с качества соединения на звук.

Еще в приложении, как мы уже сказали, можно переназначить типы действий на касание. Например, для большего удобства на один из наушников стоит выставить переключение трека при двойном касании.

Звук и шумоподавление

HUAWEI FreeBuds 5 оснастили динамическим излучателем сразу c двумя кольцевыми магнитами и 11-мм диафрагмой, которые обеспечивают высокое качество звучания. Звук у FreeBuds 5 довольно мягкий и ровный, в нем нет сильного акцента на высокие, средние или низкие частоты. Но в любой момент с его стилистикой можно поиграться с помощью того же эквалайзера в приложении Ai Life. К примеру, если вы любитель басов, то внутри приложения можно активировать пресет «Усиление низких частот». В таком случае уже можно будет прочувствовать мощный гул от низов. В целом, при прослушивании всех треков ощущается, как звук буквально из одной формы перетекает в другую, что говорит о его высокой степени детализации.

Еще стоит отметить поддержку технологии беспроводного протокола HWA Audio Wireless. Она позволяет по Bluetooth соединению сохранять высокую степень качества звучания и избежать каких-либо помех и искажений. Еще данная модель может похвастаться поддержкой скорости передачи звука до 960–990 кбит/с и задержкой всего 2.5 мс при переключении между битрейтами.Теперь поговорим о шумоподавлении. Несмотря на то, что это наушники открытого типа, они имеют полноценную систему активного шумоподавления. Для этого, как мы уже упомянули, на каждом наушнике есть по три микрофона, которые улавливают посторонние шумы и отсеивают их. Благодаря этому можно с комфортом работать в офисе, передвигаться на метро или любом другом транспорте, не отвлекаясь на посторонние звуки.HUAWEI FreeBuds 5 имеет три режима шумоподавления: динамический (авто), комфорт (низкий уровень шума) и обычный (высокий уровень шума). Режим прозрачности, при котором усиливается слышимость звуков из окружающей среды в них не предусмотрен. Подытоживая, хочется сказать, что той степени уровня шумоподавления, что обеспечивает FreeBuds 5 более чем хватает, чтобы всегда иметь возможность забыть об обстановке вокруг и остаться наедине со своими мыслями.

Время работы

Запас автономности от одного заряда HUAWEI FreeBuds 5 с включенным ANC составляет до 3.5 часов. Показатель не рекордный, но и не самый маленький. Плюс с учетом подзарядки от кейса время работы может составлять до 20 часов.Одной из самых значимых киллер-фич данных наушников является наличие поддержки быстрой зарядки. Благодаря этому, чтобы полностью зарядить их понадобится не больше 40 минут. А вот поддержки беспроводной зарядки у FreeBuds 5 нет.

Итоги

HUAWEI FreeBuds 5 поразили собой с первых минут знакомства. Они имеют незаурядный футуристичный дизайн, удобную посадку и высокое качество изготовления. Среди прочих плюсов еще стоит отметить чистый звук, корректно работающая система активного шумоподавления, удобное приложение, неплохой запас автономности и поддержка быстрой зарядки. Весь этот послужной список делает данную модель одной из лучших среди TWS-наушников открытого типа. Из минусом мы выделили отсутствие режима прозрачности