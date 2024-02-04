А это точно сережки? Обзор HUAWEI FreeClip…

HUAWEI — одна из немногих компаний, кто может позволить себе эксперименты с дизайном своих продуктов. Пример тому наушники FreeBuds Lipstick с кейсом в виде помады или круглый блок камеры в смартфоне Mate 30 Pro. Теперь наушники FreeClip с креплением на мочке уха — звучит оригинально. Но удобно ли? Разбираемся.

Комплектация

Коробка выполнена в классическом для HUAWEI дизайне. Сверху изображение гарнитуры, сзади технические характеристики. Внутри: кейс с наушниками, кабель USB-C — USB-A и руководство пользователя.

Внешний вид

HUAWEI FreeClip — принципиально новая модель наушников, это видно не только по дизайну, но и по названию. Если раньше вся линейка называлась FreeBuds и дальше шло дополнение, в зависимости от класса гарнитуры¬¬¬ — номер модели, SE, Pro или Studio. Теперь слова Buds нет.

HUAWEI FreeClip состоят из трех частей: шарообразный модуль с динамиком внутри, гибкая штанга с эффектом памяти и сенсором управления, и третья часть в виде кешью, только ее лучше не есть — внутри аккумулятор и прочая электроника.

Внутри заушной части расположены два микрофона, они используются для шумоподавления во время звонка. Внутри шарообразного модуля находится разговорный микрофон и датчик костной проводимости.

Шарообразный модуль с динамиком крепится в ухе, дуга изгибается, обеспечивает надежную и удобную посадку. На первый взгляд может показаться, что крепление спорное и вообще неудобное. На деле же непривычно только первые пять минут после надевания, затем уши привыкают и наличие наушников уже не замечаешь. По принципу крепления напоминают очень деликатную прищепку: мягко держатся за мочку уха, при этом совсем на нее не давят.

Спать в них не получится, «‎кешью» мешается и давит на ухо, если лежать на боку. А вот под шапкой дискомфорт не испытывается. Так как посадка удобная и наушники не выпадают, их можно рассматривать как гарнитуру для занятий спортом, например для бега или тренировок в зале.‎

Кейс выполнен из матового пластика. По габаритам небольшой, из кармана не выпирает.

Наушники представлены в двух цветах, черном, как у нас, и в фиолетовом. Разнообразие небольшое, но выбрать есть из чего.

Первое подключение и мобильное приложение

Наушники подключаются по Bluetooth стандарта 5.3. Если использовать смартфон или планшет HUAWEI на базе последней версии EMUI или HarmonyOS, то гарнитура автоматически начнет подключение к устройству. Если этого не случилась или у вас смартфон от другого бренда, то можно нажать на кнопку на правой грани и подключиться классическим методом. После подключения потребуется приложение AI Life. Можно обойтись и без него, но смысла в этом мало — настроить гарнитуру под себя можно только в нем.На главном экране программы расположена информация об уровне заряда FreeClip — пары наушников и кейса. Ниже расположен центр подключений для управления списком устройств, к которым подключены наушники. Есть двойное подключение: спарили наушники с телефоном и ноутбуком, слушаете музыку на лэптопе, поступил звонок на смартфон — наушники подключились к телефону.

Есть раздел с настройками звука, там четыре пресета, а вот эквалайзера нет. Впрочем, и четырех предустановленных звуковых профилей достаточно для комфортного прослушивания музыки.

Также в приложении можно настроить управление гарнитурой, а управление здесь интересное.

Управление

Управление реализовано прикосновениями двух типов: двойным и тройным. Одинарного — нет, все же конструкция сложная и могли бы быть ложные срабатывания. По умолчание двойное касание включает или ставит музыку на паузу это вызывает когнитивный диссонанс, если у вас уже есть другие наушники HUAWEI, например FreeBuds Pro. В FreeBuds Pro это же действие вызывает переключение музыки.Тройное касание отвечает за перелистывание композиций, вперед или назад, в зависимости от того, какой жест выбрали. Причем неважно по какой части наушника вы будете делать тап: по дуге, «‎кешью» или шарику.

Звук

Так как модель открытого типа, шумоподавления в них нет. Такая конструкция не очень практичная, если вы регулярно ездите в метро, так как окружающий шум создает помехи. К тому же в шумном месте достаточно сложно говорить по телефону, приходится концентрироваться на речи собеседника. А вот дома или в офисе использовать FreeClip удобно. Можно наслаждаться музыкой и при этом слышать, что говорят коллеги.За звук отвечают излучатели размером 10,8 мм с двумя магнитами, по одному в каждом наушнике. Так как конструкция открытая, нет ощущения, что музыка направлена в уши, скорее кажется, что вы находитесь в центре зала и музыканты играют только для вас. Первые дни использования необычно, затем привыкаешь.Качество звука хорошее, но без изысков. Верхние и средние частоты в наличии, причем они достаточно явные — отделить голос от пианино и скрипки получится без проблем.

Время работы

Итоги

Но из‐за открытой конструкции низкие частоты еле уловимы, слышно, что они есть, но сконцентрироваться на них сложно. Такой характер звука может не понравиться любителям рэпа и хип-хопа, где басы не столько приятное дополнение, сколько обязательное условие в треке.В каждом из наушников расположен аккумулятор емкостью 55 мАч, а емкость кейса составляет 510 мАч. Итого, нехитрыми математическими подсчетами выясняем, что кейс способен зарядить наушники 4,6 раз.Если абстрагироваться от этих чисел и поговорить о фактической автономности, то наушники работают от одного заряда около 7 часов на 50% громкости. Заряжаются за 45 минут. В нашем случае полностью заряженного кейса и наушников хватает на рабочую неделю. Что касается скорости зарядки самого кейса, то при проводном подключение она занимает около часа, при беспроводном — 2,5 часа.Забавное наблюдение: при подключении к зарядке воспроизводится звук колокольчика. FreeClip — первые на нашей памяти наушники от HUAWEI со звуковым сопровождением из динамиков гарнитуры.HUAWEI FreeClip это по большей степени имиджевое устройство для тех, кому не нравится заурядный внешний вид. Маловероятно, что вы часто ее встретите у прохожих на улице, и в этом их ценность. Звук хороший, автономность тоже, есть поддержка беспроводной зарядки, удобство использования тоже на высоте. В рамках тестирования явных минусов выявлено не было.