Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей

Если на рынке смартфонов существует огромное множество ультрабюджетных решений, то среди ноутбуков происходит противоположная ситуация. К нам в руки попал Haier A1400EM, который обладает компактным корпусом, пассивной системой охлаждения, дисплеем на 14,1 дюйма и неплохой автономностью. В рамках данного обзора мы выясним стоит ли приобретать данную модель.

Комплектация

Haier A1400EM поставляется в небольшой картонной коробке. Внутри нее находятся сам ноутбук, зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Haier A1400EM представляет собой ноутбук базового уровня с пассивной системой охлаждения. Корпус выполнен из приятного на ощупь пластика в серебряной расцветке. По своему форм-фактору данная модель сильно напоминает MacBook Air 13 1-го поколения.

Вес ноутбука составляет всего 1,2 кг, поэтому его легко схватить одной рукой и можно без напряжения носить с собой в рюкзаке в течение дня. Его толщина тоже вполне себе небольшая — 8 мм в самом тонком месте и 20 мм в самом толстом.

При открытии ноутбука нас встречает клавиатура островного типа, находящаяся в небольшом углублении. У нее четкий ход, так что можно с комфортом набирать большое количество текста. Раздражает здесь только клавиша включения, которая расположена совсем близко к «Backspace». Это может провоцировать ложные нажатия по ней и вследствие переходы в режим сна.

Тачпад в ноутбуке небольшой, но куда важнее качество его исполнения. Работает он достаточно точно и без рывков.

Из разъемов на левой грани имеюся USB 3.0 и MiniHDMI, а не полноценный HDMI. По этой причине для подключения монитора придется докупать специальный переходник.

На правой же стороне имеются USB 2.0, аудиоразъем и вход для MicroSD карт.

На тыльной стороне ноутбука предусмотрена ниша под дополнительный SSD формата 2,5".

Дисплей

Ноутбук оснастили дисплеем с узкими рамками на 14,1 дюйма. Его разрешение составляет 1366 x 768 и это минимальное значение, которого хватает, чтобы иметь более или менее приличное не зернистое изображение (75 ppi). Тип матрицы TN дает приемлемые для данного класса устройства цветопередачу. Да, углы обзора не самые лучшие, но все решается выставлением правильного угла крышки ноутбука.

Над дисплеем находится веб-камера на 0.3 Мпикс, которая снимает при HD разрешении. Присутствует два микрофона для записи звука.

Тестирование

Haier A1400EM работает на двухъядерном процессоре Intel Celeron N3350 при частоте 1.1 ГГц – 2.4 ГГц. Он энергоэффективен и лишен активной системы охлаждения с каким-либо кулером. По этой причине ноутбук работает бесшумно при любых сценариях использования.

В системе установлен флеш накопитель типа eMMC объемом на 64 Гбайт. У него не самая плохая скорость записи и чтения. Благодаря нему Windows 10 способна запуститься за 19,7 секунд, а Word открывается за 5,6 секунд. При желании объем памяти можно расширить MicroSD картой или установкой SSD накопителя.

Оперативная память на 4 Гбайт типа LPDDR4 работает на частоте 1600 МГц. Возможность ее расширения отсутствует.

За графику отвечает интегрированная видеокарта Intel HD Graphics 500.

Время работы

Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью в 5000 мАч. Это немного, но с учетом непрожорливого процессора и дисплея с HD разрешением его хватает для длительной работы с документами, использования почты, серфинга в интернете и просмотра видео. У нас Haier A1400EM при смешанном режиме использования с установленной яркостью дисплея на 60% проработал около 7 часов. Полный цикл зарядки происходит приблизительно за 3 часа.

Итоги

Haier A1400EM — это сбалансированный бюджетный ноутбук, который годится для работы с основными офисными программами, облачными сервисами и просмотра видео. У него компактный и легкий корпус, неплохой дисплей, тихая работа, удобная клавиатура, есть возможность установки SSD 2.5”, хороший запас автономности и, самое главное, низкая стоимость. Из минусов же мы выделили отсутствие полноценного HDMI и подсветки клавиатуры. В совокупности у данной модели положительных черт больше, чем недостатков, так что ее можно рекомендовать к приобретению.
Комментарии и отзывы Haier A1400EM
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