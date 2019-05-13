Обзор House Party. Виртуальная вечеринка

2019-05-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - House Party; [152]

Геймплей

Разработчики действительно потрудились, чтобы House Party была интересной как в плане сюжетной линии, так и в плане игровых механик. Дело в том, что помимо общения с персонажами, которое здесь важнее всего остального, ваш персонаж еще умеет взаимодействовать с объектами. Например, вы можете банально брать себе в инвентарь разного рода предметы. Какие-то из них можно отдать владельцам, какие-то можно использовать для привлечения внимания и так далее. То есть, один и тот же предмет можно задействовать разными путями и результат будет разный, что делает геймплей максимально реиграбельным. Вы можете наиграть десять часов, а потом зайти заново, давать другие ответы и использовать другие предметы, чтобы посмотреть на развитие сюжета под совершенно другим углом. И это круто, ведь проект в итоге не надоедает и постоянно подталкивает к экспериментам.

Общение

Важнейшей составляющей игры является общение между персонажами, ведь вы через это общение получаете важную информацию и налаживаете общение с другими героями. Стоит отметить, что ваши ответы влияют на отношение персонажа и его заинтересованность в вашей персоне. То есть, если вы подходите к девушке и говорите пошлые комплименты, то она, скорее всего, не захочет с вами дальше общаться и будет всячески избегать диалога. Вам нужно стараться понять характер персонажей и отвечать так, чтобы они хотели с вами дальше общаться и разговаривать. Понимаешь это далеко не с первой попытки, но с опытом вы поймете, как правильно общаться с тем или иным персонажем, чтобы выстроить с ним дружбу или отношения. В этом вся фишка игры — она требует от вас коммуникации с незнакомыми людьми. Лично мне такое общение очень понравилось, очень похоже на диалоги на реальных вечеринках.

Вариативность

Также стоит отметить, что ваши ответы и действия влияют на развитие сюжета. К примеру, я сказал пьяному парню, что его очень хочет обнять одна из девушек, хотя она на самом деле его ненавидит. Пьянчужка получил по лицу и больше не хочет со мной дружить, так что и часть квестов будет закрыта автоматически. И таких ситуаций много — можно завести отношения с одной девушкой и тогда другая, ее соперница, с вами общаться уже не станет. Это тоже наталкивает на мысль о нескольких прохождениях. Только так можно будет узнать все сюжетные линии и пообщаться со всеми персонажами.

Слабые места

Правда, без недостатков тоже не обошлось. Например, есть персонаж Фрэнк, который очень любит здоровый образ жизни и ненавидит тех, кто пьет на вечеринках алкоголь. Хотя это, казалось бы, вполне логично. Если вы скажете ему на любом этапе игры, что вы много выпили, то он вас моментально вырубит и игра будет завершена. Сбежать или дать отпор ему не получится. Мне кажется, что этот элемент игры можно было бы чуть лучше проработать. Плюс, конечно, оптимизация у игры хромает на обе ноги — продукт глючит и тормозит на любых настройках графики, хотя вроде ничего невероятного в картинке нет.

Итог

Игра достаточно интересная в плане своего сюжета и геймплейных механик — вы можете почувствовать себя на настоящей вечеринке и насладиться общением с виртуальными персонажами. Конечно, есть здесь странные моменты и весьма необычные ответы в диалогах, но в целом получить удовольствие вполне можно. Особенно если вы большой фанат необычных проектов с разнообразными бытовыми ситуациями. Если же вы надеетесь увидеть в игре что-то пикантное, то не стоит обольщаться — игра распространяется в Steam, а значит цензура тут на максимальном уровне и ничего невероятного вы не увидите.

Комментарии:
Обзор Hisense U30. Смартфон с 20 Мп каме...
Обзор Hisense U30. Смартфон с 20 Мп камеНе так давно компания Hisense представила в России линейку своих смартфонов, один из которых попал в наше...
Покупатели Sony Xperia 1 получат наушник...
Покупатели Sony Xperia 1 получат наушникАвторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился подробностями о релизе смартфона Sony Xperia 1, кото...
На Twitch забанили стримера CS:GO, котор...
На Twitch забанили стримера CS:GO, которСтример Tom Black похвастался читами во время трансляции на Twitch — он показал зрителям в чате, что може...
SG e‑sports прошла в закрытую квалификац...
SG e‑sports прошла в закрытую квалификацSG e-sports обыграла NicCage в решающем матче вторых открытых отборочных для Южной Америки на EPICENTER M...
Бывший программист Rockstar упомянул о р...
Бывший программист Rockstar упомянул о рБывший программист Rockstar Toronto Нан Ма написал в резюме, что занимался разработкой версии Red Dead Re...
Стали известны участники трех закрытых к...
Стали известны участники трех закрытых кОрганизаторы StarLadder Berlin Major 2019 по CS:GO выдали приглашения в закрытые отборочные для Юго-Восто...
Shroud не в восторге от нового персонажа...
Shroud не в восторге от нового персонажаКанадский стример Майк shroud Гржесик признался зрителям на трансляции, что ему не понравился персонаж Wa...
Системная плата Biostar Racing X570GT8 п...
Системная плата Biostar Racing X570GT8 пАссортимент материнских плат компании Biostar пополнился новой материнской платой Racing X570GT8, которая...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор HIPER HPB-650FM. Недорогой блок питания с модульными кабелямиОбзор HIPER HPB-650FM. Недорогой блок питания с модульными кабелями
Обзор Defender Venom GM-640L. Игровая мышка за лучшую цену Обзор Defender Venom GM-640L. Игровая мышка за лучшую цену
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A40. Компакт с двойной камеройОбзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A40. Компакт с двойной камерой
Обзор Digma FreeDrive 600-GW DUAL 4K. Лучший видеорегистратор Обзор Digma FreeDrive 600-GW DUAL 4K. Лучший видеорегистратор
Обзор OPPO A5s. Недорогой смартфон с «замашками» флагманаОбзор OPPO A5s. Недорогой смартфон с «замашками» флагмана
Предварительный обзор Acer Nitro EI491CR...
Предварительный обзор Acer Nitro EI491CRСегодня мы поговорим о достаточно необычном мониторе, который смотрится достаточно стильно и дорого, но м...
Обзор House Party. Виртуальная вечеринка...
Обзор House Party. Виртуальная вечеринкаГеймплей Разработчики действительно потрудились, чтобы House Party была интересной как в плане ...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad T4...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad T4Довольно длительное время пользователи считали, что современные ноутбуки могут быть исключительно на проц...
Предварительный обзор Huawei P smart Z. ...
Предварительный обзор Huawei P smart Z. Длительное время крупные производители смартфонов думали о том, как бы им реализовать смартфон с большим ...
Dell представила игровые компьютеры ново...
Dell представила игровые компьютеры новоКомпания Dell представила в России новые игровые ноутбуки: продвинутые Alienware m15 и m17, бюджетные G5 ...
Предварительный обзор Master & Dynamic M...
Предварительный обзор Master & Dynamic MДля начала стоит отметить, что для настоящего меломана не так важно, сколько стоят наушники для прослушив...
Обзор Pandemic Express - Zombie Escape. ...
Обзор Pandemic Express - Zombie Escape. Довольно часто случаются ситуации, когда разработчики из небольших студий создают классную игру с интерес...
Предварительный обзор ZTE Blade A7. Недо...
Предварительный обзор ZTE Blade A7. НедоКрупные производители смартфонов приучили нас к тому, что любой смартфон среднего или флагманского уровня...
Обзор Fell Seal: Arbiter's Mark. Стимпан...
Обзор Fell Seal: Arbiter's Mark. СтимпанДовольно часто инди-игры предлагают игроку даже больше возможностей и интересных идей, чем крупные проект...
Обзор UBOAT. Игра про немецкую подлодку...
Обзор UBOAT. Игра про немецкую подлодкуРазработчики проекта UBOAT выбрали не совсем привычный для нас сеттинг, который позволил привлечь дополни...
Предварительный обзор Aerocool SI-5200 R...
Предварительный обзор Aerocool SI-5200 RСегодня мы с вами посмотрим на достаточно интересный корпус для вашего компьютера, который обладает целым...
Обзор Smashing Rush. Необычный раннер...
Обзор Smashing Rush. Необычный раннерСтоит отметить, что жанр раннеров давно считается устаревшим — геймеры радовались данным играм лет пять н...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor