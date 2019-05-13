Обзор House Party. Виртуальная вечеринка...

Геймплей

Разработчики действительно потрудились, чтобы House Party была интересной как в плане сюжетной линии, так и в плане игровых механик. Дело в том, что помимо общения с персонажами, которое здесь важнее всего остального, ваш персонаж еще умеет взаимодействовать с объектами. Например, вы можете банально брать себе в инвентарь разного рода предметы. Какие-то из них можно отдать владельцам, какие-то можно использовать для привлечения внимания и так далее. То есть, один и тот же предмет можно задействовать разными путями и результат будет разный, что делает геймплей максимально реиграбельным. Вы можете наиграть десять часов, а потом зайти заново, давать другие ответы и использовать другие предметы, чтобы посмотреть на развитие сюжета под совершенно другим углом. И это круто, ведь проект в итоге не надоедает и постоянно подталкивает к экспериментам.

Общение

Важнейшей составляющей игры является общение между персонажами, ведь вы через это общение получаете важную информацию и налаживаете общение с другими героями. Стоит отметить, что ваши ответы влияют на отношение персонажа и его заинтересованность в вашей персоне. То есть, если вы подходите к девушке и говорите пошлые комплименты, то она, скорее всего, не захочет с вами дальше общаться и будет всячески избегать диалога. Вам нужно стараться понять характер персонажей и отвечать так, чтобы они хотели с вами дальше общаться и разговаривать. Понимаешь это далеко не с первой попытки, но с опытом вы поймете, как правильно общаться с тем или иным персонажем, чтобы выстроить с ним дружбу или отношения. В этом вся фишка игры — она требует от вас коммуникации с незнакомыми людьми. Лично мне такое общение очень понравилось, очень похоже на диалоги на реальных вечеринках.

Вариативность

Также стоит отметить, что ваши ответы и действия влияют на развитие сюжета. К примеру, я сказал пьяному парню, что его очень хочет обнять одна из девушек, хотя она на самом деле его ненавидит. Пьянчужка получил по лицу и больше не хочет со мной дружить, так что и часть квестов будет закрыта автоматически. И таких ситуаций много — можно завести отношения с одной девушкой и тогда другая, ее соперница, с вами общаться уже не станет. Это тоже наталкивает на мысль о нескольких прохождениях. Только так можно будет узнать все сюжетные линии и пообщаться со всеми персонажами.

Слабые места

Правда, без недостатков тоже не обошлось. Например, есть персонаж Фрэнк, который очень любит здоровый образ жизни и ненавидит тех, кто пьет на вечеринках алкоголь. Хотя это, казалось бы, вполне логично. Если вы скажете ему на любом этапе игры, что вы много выпили, то он вас моментально вырубит и игра будет завершена. Сбежать или дать отпор ему не получится. Мне кажется, что этот элемент игры можно было бы чуть лучше проработать. Плюс, конечно, оптимизация у игры хромает на обе ноги — продукт глючит и тормозит на любых настройках графики, хотя вроде ничего невероятного в картинке нет.

Итог

Игра достаточно интересная в плане своего сюжета и геймплейных механик — вы можете почувствовать себя на настоящей вечеринке и насладиться общением с виртуальными персонажами. Конечно, есть здесь странные моменты и весьма необычные ответы в диалогах, но в целом получить удовольствие вполне можно. Особенно если вы большой фанат необычных проектов с разнообразными бытовыми ситуациями. Если же вы надеетесь увидеть в игре что-то пикантное, то не стоит обольщаться — игра распространяется в Steam, а значит цензура тут на максимальном уровне и ничего невероятного вы не увидите.