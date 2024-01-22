Сбалансированный планшет для работы и развлечений. Обзор Huawei MatePad Air версии PapperMatte

Слоган планшета Huawei MatePad Air версии PapperMatte — «Продуктивность на профессиональном уровне»‎, а значит в теории он должен показывать высокую мощность, плавность и удобство в работе. Проверяем насколько слоган соответствует реальности.

Комплектация

Планшет поставляется в белой картонной упаковке, габаритами чуть больше самого устройства. Внутри помимо самого планшета: руководство пользователя, тряпочка из микрофибры для протирки экрана, а также блок зарядного устройства на 40 Вт и кабель USB-A — USB-C. К нам на обзор помимо планшета приехал чехол-клавиатура, в розничных магазинах она продается в комплекте с устройством.

Внешний вид

Huawei MatePad Air PapperMatte — почти полная копия обычного Huawei MatePad Air. Благодаря тонкому корпусу 6,4 мм и небольшим симметричным рамкам вокруг дисплея устройство выглядит впечатляюще. По габаритам он напоминает 10-дюймовый планшет, хотя на деле диагональ дисплея 11,5 дюймов.

Так как корпус из металла, а тыльная сторона из стекловолокна белого цвета, удалось получить небольшой вес — 508 граммов. Само собой «‎небольшой» в разрезе конкурентов, которые весят минимум на 50 граммов больше.‎

Дизайн минималистичный, но с небольшими изысками — сзади матовая поверхность с блестками, она интересно бликует под солнечными лучами. Отпечатки не собирает, что плюс для устройства, которое будет в руках почти на постоянной основе.

Камера одинарная, также есть вспышка и микрофон.

Что касается портов, то он здесь один — Type-C на правой грани, а на нижней — магнитный трехпиновый коннектор для зарядки клавиатуры.

За звук отвечают четыре динамика — по два слева и справа. Звук достойный, выше среднего. Он объемный и если слушать музыку в комнате размером 15–20 квадратных метров, то ощущается, что он заполняет собой все пространство. Характер звучания сбалансированный: верхние и средние частоты не завышены, а вот басов мало. Хотелось бы больше, чтобы глубина и детализация воспринимались лучше.

Дисплей

Матовое покрытие экрана — отличительная особенность Huawei MatePad Air PapperMatte не только в линейке компании, но среди конкурентов. Оно реализовано посредством химического травления и дает антибликовый эффект. Это положительно сказывается на удобстве использования.

Матовое покрытие можно назвать спорным решением, не всем такое понравится. Однако один из главных плюсов в пользу матовой поверхности, а не глянцевой — отсутствие усталости глаз спустя 8 часов работы. К тому же при перелистывании книг создается ощущение прикосновения к бумаге — то, что нужно для любителей почитать перед сном или в общественном транспорте.

В качестве матрицы используется IPS-панель с диагональю 11,5 дюймов и разрешением 2800 × 1840 или в простонародье 2,8К. IPS — удачное решение, так как от OLED могут болеть глаза.

Плотность пикселей высокая — 291 PPI, даже выше, чем у Huawei MatePad Pro 13,2, а вот соотношение сторон может показаться непривычным — 3:2. Хотя на деле быстро привыкаешь, единственное, что есть небольшие полосы сверху и снизу при просмотре фильмов и видео.

Частота обновления до 144 Гц. Она может меняться: 30 Гц, 60 Гц, 120 Гц или 144 Гц, если включить адаптивный режим, который экономит батарею. Также доступно принудительное включение вышеуказанных частот.

В общем и целом, к дисплею нет нареканий, он достаточно яркий — до 500 нит, не рекордный показатель, но его хватает для использования дома и на улице.

Проверяем чехол-клавиатуру

Комплектный чехол-клавиатура помимо защиты устройства выполняет еще одну не менее важную функцию — улучшает удобство работы. Если рассматривать Huawei MatePad Air PapperMatte как рабочее устройство взамен ноутбука, то наличие клавиатуры может стать весомым аргументом в сторону покупки.

Чехол-клавиатура состоит из двух независимых частей, собственно, чехла и клавиатуры. Крепление реализовано посредством надежных магнитов. Двухсоставная конструкция показала себя удачным решением, так как клавиатуру можно отсоединить, а планшет наклонить, чтобы, к примеру, порисовать при помощи M-Pencil 2-го поколения — продается отдельно.

Есть и минус: чехол не закрывает грани планшета и по факту является накладкой. Впрочем, главное, что дисплей под защитой, а царапины на гранях можно пережить в разы менее болезненно, чем разбитый экран.

Угол наклона можно регулировать в диапазоне от 120 до 160 градусов. Это удобно не только для работы, но при просмотре видео в кровати — наклонил, как удобно и смотришь любимый сериал.

Клавиатура приятная, ход клавиш небольшой и нажимаются мягко — то, что нужно для печати текстов. Но есть нюансы: во-первых, чтобы сменить язык ввода нужно, нажать на аналог клавиши Windows + пробел. Поначалу это непривычно, если на Windows вы переключаетесь с помощью Alt + Shift. Во-вторых, нет тачпада, это решается подключением Bluetooth мышки.

Клавиатура оставила приятные впечатления: задержку ввода не заметили, печатать удобно.

Железо и тестирование

В качестве процессора в Huawei MatePad Air PapperMatte используется довольно старый Snapdragon 888 — восьмиядерный чип, выпущенный в декабре 2020 года. Работает в паре с 12 ГБ ОЗУ и внутренним накопителем на 256 ГБ.

В тестах он не показывает рекордные значения, к тому же имеет троттлинг на уровне 22–24,5% за 15–20 минут тестов. Это достаточно много, однако при использовании падение производительности не ощущается.

В PUBG на высоких настроках геймплей стабильный, FPS не падает. Со Standoff 2 и WoT Blitz тоже нареканий нет. К работе в мультиоконном режиме с открытыми Word, браузером и одновременным созвоне в Zoom нареканий нет — не тормозит, между вкладками Chrome переключается быстро.

Планшет работает на операционной системе HarmonyOS 3.1. Она приятная, анимация отрисованы красиво, а интерфейс интуитивный. Топовая фишка — интеграция с другими продуктами Huawei. В частности, с ноутбуками — можно включить трансляцию экрана и использовать планшет как второй монитор.

Сервисов Google нет, но большинство приложений можно установить через фирменный магазин AppGallery или эмулятор Play Market под названием GBox.

Камера

Камера — не главное в планшете, а потому основной модуль здесь один — на 13 МП с апертурой f/1.8. Снимаете достаточно детализировано, как в помещении с искусственным освещением, так на днем на улице. Ночью хуже, что ожидаемо.

Фронтальная камера 8 МП с углом обзора 105° и функцией FollowCam — отслеживает пользователя в кадре и удерживает его в центре экрана. По умолчанию отключена, да и работает не во всех приложениях.

Также есть поддержка записи видео в разрешении 4К. Фильм на нее не снять, а вот домашних котиков — вполне себе.

Батарея

Планшет питается от аккумулятора емкостью 8 300 мАч. Несмотря на относительно невысокую емкость при таком большом экране, батареи хватает на 11 часов экранного времени при активном использовании соцсетей, периодических игровых сессиях, серфинге в браузере и просмотре видео на YouTube. Все это при выставленной яркости на уровне 60%.

На зарядку от 0 до 100% при помощи комплектной зарядки на 40 Вт уходит 1 час 40 минут — не быстро, но более чем приемлемо.

Итоги

Huawei MatePad Air версии PapperMatte — это оптимизированный и сбалансированный планшет с матовым экраном, которым приятно пользоваться. Он подойдет, в первую очередь, тем, кто хочет получить практичный планшет для работы с качественным экраном, удобной клавиатурой, хорошим запасом автономности и достойным звуком. Да, процессор несвежий, но его производительность по-прежнему находится высоком уровне. К явным минусам можно отнести отсутствие LTE.
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