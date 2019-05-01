Обзор Huawei P30 Pro. Снова лучший камерафон?

2019-05-01, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - HUAWEI P30 Pro; [259]
Еще только полгода назад мы проводили тестирование смартфона Huawei Mate 20 Pro, который получил три камеры Leica и на тот момент являлся лучшим камерафоном. Относительно недавно Huawei P30 Pro, который уже получил четыре камерных модуля от Leica с более продвинутыми фотовозможностями. Смогла ли Huawei вновь перепрыгнуть саму себя и привнести что-то новое в мир мобильной фоторафии, расскажем в этом обзоре.

Внешний вид

Для начала поговорим о дизайне устройства. Преемственность в дизайне между Huawei P30 Pro и Huawei Mate 20 Pro видна на лицо. Здесь используется та же металлическая рамка со скошенными краями, с теми же закругленные краями. Собственно, в этом нет ничего плохого, ведь смартфон в таком форм-факторе отлично лежит в руке.

В этот раз на российском рынке смартфон доступен в двух очень необычных цветах: северное сияние и светло-голубой.

На правой стороне корпуса расположилась качелька громкости и клавиша разблокировки экрана.

Снизу находится разъем USB Type-C, слот под Nano-SIM и Nano-SD карты, а также решетка под динамики. Сразу скажем, что звук стал намного лучше по сравнению с Mate 20 Pro.

Сверху находится микрофон и ИК-порт, с помощью которого можно осуществлять управление бытовой техникой дома.

Задняя крышка выполнена из стекла. В этот раз модули камеры расположились в верхнем левом углу.

Дисплей

Экран в Нuawei P30 Pro действительно большой — целых 6,5 дюймов. Здесь установлена Super AMOLED матрица с отличной цветовой передачей и высокой контрастностью. Разрешение дисплея составляет FullHD Plus (2340х1080 пикселей) и этого более чем хватает для комфортной работы и при желании можно даже снизить в настройках. Сканер отпечатка пальцев встроен прямо в экран и он работает достаточно шустро, а также умеет распознавать даже мокрые пальцы.

Привычную «челку» сверху заменил каплевидный вырез под фронтальную камеру. Кстати вам не удастся найти привычный динамик так как он интегрирован прямо в дисплей. Данная технология не нова и первый раз массовым тиражом использовалась в Xiaomi Mi Mix 1, поэтому никаких подводных камней ожидать не стоит.

Камера

Самые интересные изменения коснулись именно камеры. Теперь здесь установлено четыре модуля. Основная на 40 мегапикселей f/1.6, широкоугольный модуль на 20 мегапикселей f/2.2, телеобъектив на 8 мегапикселей f/3,4, а также TOF модуль. Самый последний из них является датчиком измерение глубины. Проще говоря, он помогает лучше фокусироваться объектах и это очень полезное нововведение. В Mate 20 Pro получались отличные снимки, но многие из них были в расфокусе и порой приходилось на несколько секунд замирать со смарфтоном в руках, чтобы сделать удачный снимок.

Фронтальная камера также претерпела изменения. В этот раз здесь установлена камера на 32 мегапикселя f/2.0, которая не мылит фотографии. Снизу представлены примеры фотографий на различные модули камеры, а также при ночном режиме:
Основной объектив

Широкоугольный модуль:

Телеобъектив имеет оптический зум х5 и цифровой аж до х50, нам даже удалось попробовать сфотографировать на него Луну.

Ночная съемка:

Железо и производительность

Смартфон получил выскопроизводительный процессор HiSilicon Kirin 980, который еще, как минимум год будет держаться на лидирующих позициях во всех бенчмарках. P30 Pro продается в одной конфигурации с 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт внутренней. Вся система работает Android 9.0 с установленной поверх оболочкой EMUI 9.1. В играх P30 Pro себя показывает отлично. За все время трехнедельного тестирования ни разу не было такого, чтобы телефон не то чтобы залагал, а даже ощутимо нагрелся во время.

Результаты в синтетических тестах предсказуемо высоки:

Аккумулятор

Аккумулятор на 4200 мАч это еще одно достоинство Huawei P30 Pro, за которое его нельзя не любить. Даже при активном использовании, его с небольшим запасом хватает на весь день работы.
В то время, как Apple до сих пор комплектует свои смартфоны блоками питания на 1А, Huawei кладет к своим флагманским моделям зарядку с поддержкой технологии Huawei SuperCharge, способная зарядить смартфон с нуля до ста почти за один час. Это ли не фантастика?

Итоги

Huawei P30 Pro — это однозначно удачная модель. Сразу можно сказать, что смартфон является одним из лучших флагманов текущего года. В мире мобильной фотографии Huawei и вовсе чуть ли не борется с самим с собой, внедряя все более изощренные технологии, к примеру, такие как зум х50. В список остальных заслуженных преимуществ можно вписать приятный дизайн, большой 6,5-дюймовый дисплей с Super AMOLED матрицей, мощный процессор Kirin 980, быстрый сканер отпечатка пальцев и емкий аккумулятор на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Из минусов стоит отметить отсутсвие стереодинамиков и возможности записи видео в 4K 60 кадров/сек.

Комментарии:
Slightly Mad Studios не выпустит Mad Box...
Slightly Mad Studios не выпустит Mad BoxНекоторое время назад компания Slightly Mad Studios, которая ранее создавала две весьма известные гоночны...
Samsung Galaxy S10 5G загорелся...
Samsung Galaxy S10 5G загорелсяКогда-то давно, если вы еще помните, у компании Samsung возникли серьезные проблемы со смартфоном, которы...
Роботов Anki больше не будет...
Роботов Anki больше не будетНекоторое время назад стартап Anki начал выпускать роботов на основе ИИ, которые вроде как пользовались с...
Vivo Z3x официально представили...
Vivo Z3x официально представилиОфициально представлен смартфон Vivo Z3x, который является ярким представителем среднего или даже начальн...
Valve Index стоит 999 долларов...
Valve Index стоит 999 долларовНекоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что компания Valve планирует запуст...
Dell Precision 3540 создан для работы...
Dell Precision 3540 создан для работыМногие пользователи считают, что на рынке есть всего один достойный ноутбук для работы и это MacBook. Пра...
Прочный смартфон Blackview BV5500 Pro за...
Прочный смартфон Blackview BV5500 Pro заКомпания Blackview запустила в продажу прочный смартфон BV5500 Pro за $ 90. Неубиваемые телефоны компани...
Огромный планшет Galaxy View 2 с подстав...
Огромный планшет Galaxy View 2 с подставSamsung представила преемника 18,4-дюймового планшета Galaxy View. Он имеет меньший 17,3-дюймовый дисплей...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Huawei P30 Pro. Снова лучший камерафон?Обзор Huawei P30 Pro. Снова лучший камерафон?
Обзор плюсов и минусов смартфона HUAWEI P30 Lite. Стильный середняк с тройной камеройОбзор плюсов и минусов смартфона HUAWEI P30 Lite. Стильный середняк с тройной камерой
Обзор EnGenius ENS620EXT. Двухдиапазонный уличный роутерОбзор EnGenius ENS620EXT. Двухдиапазонный уличный роутер
Обзор Ginzzu A200 Black. Корпус под недорогие и офисные системыОбзор Ginzzu A200 Black. Корпус под недорогие и офисные системы
Обзор TP-LINK Deco M4. Домашняя Mesh Wi-Fi системаОбзор TP-LINK Deco M4. Домашняя Mesh Wi-Fi система
Предварительный обзор Corsair IronClaw R...
Предварительный обзор Corsair IronClaw RБуквально недавно мы критиковали игровую мышку от компании Corsair за то, что она стоит 70 долларов, хотя...
Обзор Steamcraft. Строим машины смерти...
Обзор Steamcraft. Строим машины смертиИгровые проекты от крупных студий достаточно быстро надоедают по одной простой причине — в них нет возмож...
Предварительный обзор Corsair Glaive RGB...
Предварительный обзор Corsair Glaive RGBИгровая периферия довольно сильно изменилась буквально за пару лет. Еще в 2017 году мы радовались красиво...
Обзор Fade to Silence. Выживаем в снегах...
Обзор Fade to Silence. Выживаем в снегахИгры про выживание с каждым годом становятся все интереснее и интереснее. Разрабочики научились лучше пер...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Vie...
Предварительный обзор Samsung Galaxy VieМногие пользователи считают, что на рынке планшетных компьютеров сейчас серьезный застой. И с этим мнение...
Обзор OLL.TV. Телевизор в твоем смартфон...
Обзор OLL.TV. Телевизор в твоем смартфонВ последнее время мы перестали тратит свое время на просмотр телевизора, так как кабельное телевидение оч...
Предварительный обзор GIGABYTE Aero 15 C...
Предварительный обзор GIGABYTE Aero 15 CТехнологии не стоят на месте и постепенно продвигаются вперед, предоставляя пользователям гораздо больше ...
Dell представила игровые ноутбуки и ПК н...
Dell представила игровые ноутбуки и ПК н25 апреля в Москве прошла презентами новых игровых ноутбуков Dell G5 15 (5590) и G7 17 (7790), стационарн...
Предварительный обзор Acer DM431Kbmiiipx...
Предварительный обзор Acer DM431KbmiiipxВ последнее время на рынок вышло очень много игровых мониторов, которые создавались специально для заядлы...
HP представила 65-дюймовый монитор за 29...
HP представила 65-дюймовый монитор за 29Индустрия игр не стоит на месте и пользователи хотят иметь все более продвинутые устройства. 24 апреля в ...
Canon привезла новые продукты в Россию. ...
Canon привезла новые продукты в Россию. 22 апреля в Москве прошла презентация весенней коллекции Canon, в рамках которой были показаны все новые ...
Предварительный обзор Realme C2. Лучший ...
Предварительный обзор Realme C2. Лучший Большинство современных бюджетных смартфонов выглядят довольно страшно и грустно — крупные компании стара...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor