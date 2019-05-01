Обзор Huawei P30 Pro. Снова лучший камерафон?

Еще только полгода назад мы проводили тестирование смартфона Huawei Mate 20 Pro, который получил три камеры Leica и на тот момент являлся лучшим камерафоном. Относительно недавно Huawei P30 Pro, который уже получил четыре камерных модуля от Leica с более продвинутыми фотовозможностями. Смогла ли Huawei вновь перепрыгнуть саму себя и привнести что-то новое в мир мобильной фоторафии, расскажем в этом обзоре.

Внешний вид

Для начала поговорим о дизайне устройства. Преемственность в дизайне между Huawei P30 Pro и Huawei Mate 20 Pro видна на лицо. Здесь используется та же металлическая рамка со скошенными краями, с теми же закругленные краями. Собственно, в этом нет ничего плохого, ведь смартфон в таком форм-факторе отлично лежит в руке.

В этот раз на российском рынке смартфон доступен в двух очень необычных цветах: северное сияние и светло-голубой.

На правой стороне корпуса расположилась качелька громкости и клавиша разблокировки экрана.

Снизу находится разъем USB Type-C, слот под Nano-SIM и Nano-SD карты, а также решетка под динамики. Сразу скажем, что звук стал намного лучше по сравнению с Mate 20 Pro.

Сверху находится микрофон и ИК-порт, с помощью которого можно осуществлять управление бытовой техникой дома.

Задняя крышка выполнена из стекла. В этот раз модули камеры расположились в верхнем левом углу.

Дисплей

Экран в Нuawei P30 Pro действительно большой — целых 6,5 дюймов. Здесь установлена Super AMOLED матрица с отличной цветовой передачей и высокой контрастностью. Разрешение дисплея составляет FullHD Plus (2340х1080 пикселей) и этого более чем хватает для комфортной работы и при желании можно даже снизить в настройках. Сканер отпечатка пальцев встроен прямо в экран и он работает достаточно шустро, а также умеет распознавать даже мокрые пальцы.

Привычную «челку» сверху заменил каплевидный вырез под фронтальную камеру. Кстати вам не удастся найти привычный динамик так как он интегрирован прямо в дисплей. Данная технология не нова и первый раз массовым тиражом использовалась в Xiaomi Mi Mix 1, поэтому никаких подводных камней ожидать не стоит.

Камера

Самые интересные изменения коснулись именно камеры. Теперь здесь установлено четыре модуля. Основная на 40 мегапикселей f/1.6, широкоугольный модуль на 20 мегапикселей f/2.2, телеобъектив на 8 мегапикселей f/3,4, а также TOF модуль. Самый последний из них является датчиком измерение глубины. Проще говоря, он помогает лучше фокусироваться объектах и это очень полезное нововведение. В Mate 20 Pro получались отличные снимки, но многие из них были в расфокусе и порой приходилось на несколько секунд замирать со смарфтоном в руках, чтобы сделать удачный снимок.

Фронтальная камера также претерпела изменения. В этот раз здесь установлена камера на 32 мегапикселя f/2.0, которая не мылит фотографии. Снизу представлены примеры фотографий на различные модули камеры, а также при ночном режиме:Основной объектив

Широкоугольный модуль:

Телеобъектив имеет оптический зум х5 и цифровой аж до х50, нам даже удалось попробовать сфотографировать на него Луну.

Ночная съемка:

Железо и производительность

Смартфон получил выскопроизводительный процессор HiSilicon Kirin 980, который еще, как минимум год будет держаться на лидирующих позициях во всех бенчмарках. P30 Pro продается в одной конфигурации с 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт внутренней. Вся система работает Android 9.0 с установленной поверх оболочкой EMUI 9.1. В играх P30 Pro себя показывает отлично. За все время трехнедельного тестирования ни разу не было такого, чтобы телефон не то чтобы залагал, а даже ощутимо нагрелся во время.

Результаты в синтетических тестах предсказуемо высоки:

Аккумулятор

Итоги

Аккумулятор на 4200 мАч это еще одно достоинство Huawei P30 Pro, за которое его нельзя не любить. Даже при активном использовании, его с небольшим запасом хватает на весь день работы.В то время, как Apple до сих пор комплектует свои смартфоны блоками питания на 1А, Huawei кладет к своим флагманским моделям зарядку с поддержкой технологии Huawei SuperCharge, способная зарядить смартфон с нуля до ста почти за один час. Это ли не фантастика?Huawei P30 Pro — это однозначно удачная модель. Сразу можно сказать, что смартфон является одним из лучших флагманов текущего года. В мире мобильной фотографии Huawei и вовсе чуть ли не борется с самим с собой, внедряя все более изощренные технологии, к примеру, такие как зум х50. В список остальных заслуженных преимуществ можно вписать приятный дизайн, большой 6,5-дюймовый дисплей с Super AMOLED матрицей, мощный процессор Kirin 980, быстрый сканер отпечатка пальцев и емкий аккумулятор на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Из минусов стоит отметить отсутсвие стереодинамиков и возможности записи видео в 4K 60 кадров/сек.