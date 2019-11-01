Обзор Hyundai H-MS200. Недорогая микросистема для вашего дома

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Hyundai, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами недорогая микросистема с DVD, модель H-MS200.

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Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Музыкальный центр Hyundai H-MS200

FM-антенна

AM-антенна

Пульт ДУ

Композитный кабель

Документация

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю информацию. В комплект поставки включено все необходимое для полноценной работы. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Микросистема H-MS200 состоит из основного блока и пары колонок. Другими словами, устройство не займет у вас много места и сумеет вписаться в интерьер любой комнаты.

Основной блок выполнен в форме параллелепипеда. Если не считать передний блок управления, корпус выполнен из металла с отверстиями для вентиляции.

На фронтальной панели выведены функциональные кнопки управления и барабан регулировки громкости, позволяющие управлять основными функциями устройства. Здесь же находится слот для карты памяти и USB. Кроме того, разработчики добавили разъем для подключения микрофона, что позволяет использовать данную систему для караоке.

Здесь же находится лоток для DVD дисков и информативный LED-дисплей.

Сзади можно увидеть порт для подключения FM-антенны, компонентный выход, коаксиальный аудиовыход и видеовыход. Колонки фиксируются подпружиненным механизмом и длины кабеля у комплектных колонок, как нам кажется, достаточно для полноценного пользования.

На нижней части центрального блока и колонок размещены ножки для предотвращения от скольжения.

Пользователям понравится то, что Hyundai H-MS200 поддерживает несколько источников звука: USB, DVD, карту памяти FM/AM радио. Поддерживаются большинство популярных форматов, в том числе и mp3. Суммарная мощность системы составляет 30 Вт. Диапазона громкости достаточно. Частоты неплохо настроены и выдают приятный звук. Средние и высокие частоты неплохо показывают себя в работе. Как нам показалось чуть-чуть не хватает низких частот. В целом звуковая составляющая, учитывая стоимость устройства, показывает неплохие результаты в работе.

Итоги

Особенности

Тип: микросистема

Оптический привод: DVD

Полная выходная мощность (RMS): 30 Вт

Декодеры: Dolby Digital

Лоток на 1 диск

Поддерживаемые носители: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW

FM

Входы: микрофон

Выходы: композитный, компонентный, наушники, аудио стерео, аудио коаксиальный

Интерфейсы: USB Type A

Поддерживаемые форматы: DivX, MPEG4, MP3

Поддерживаемые типы карт памяти: Secure Digital, MultiMediaCard, Memory Stick

Подводя итоги по микросистеме Hyundai H-MS200, следует отметить, что перед нами отличное решение для прослушивания музыки в домашних условиях. Стильный дизайн и невысокая цена устройства, как нам кажется, сумеют привлечь внимание покупателей. Как и в любом устройстве, без минусов не обошлось. Кажется, век DVD дисков уже давно в прошлом и хотелось бы видеть в данном решении возможность беспроводного подключения. К сожалению, Bluetooth здесь отсутствует. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, возможность подключить микрофон, поддержка карт памяти, USB, FM-радио и неплохая звуковая составляющая.