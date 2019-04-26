Обзор INTERPOINT. Очень странная игра

2019-04-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - INTERPOINT; [69]
Сегодня мы поговорим об игре, которая являет собой весьма странную комбинацию sci-fi, хоррора и головоломки. Разработчики решили предоставить нам интересную сюжетную линию, потрясающую графику и очень атмосферный геймплей, от которого действительно кожа покрывается мурашками. Для игроков, которые устали от скучных и сырых проектов, INTERPOINT будет настоящей отдушиной со своим самобытным миром и историей. Давайте же посмотрим, что это такое и с чем его едят.

Сюжетная линия

За последнее время INTERPOINT можно смело назвать единственной игрой, которая смогла увлечь и заинтересовать меня своей историей. Возможно, все дело в нестандартном подходе к повествованию и сеттинге, который просто нельзя не любить. В основе истории лежит лаборатория Delta Laboratories, которая достигла невиданных высот в развитии технологий и представила миру Устройство Квантовой Запутанности. Это устройство позволяет открывать порталы в иные миры и свободно по ним перемещаться. Только представьте себе — множество параллельных вселенных, которые открыты для путешествий и новых открытий! А наш главный герой, Гарри Герман, является участником проекта, который тоже приложил руку к созданию устройства. Однако, сам Гарри потерялся в параллельном мире и теперь хочет всеми силами вернуться обратно, в свой мир. А мы будем ему в этом отчаянно помогать.

Геймплей

Основным геймплейным элементом является фотонная пушка, которая умеет поглощать энергию от объектов вашего окружения и потом трансформировать эту энергию в нечто иное. Собственно, это важнейший элемент игрового процесса, который не только позволяет вам выживать в параллельных мирах, но и открывает безграничные просторы для фантазии. Все уровни можно проходить разными способами — вы можете пойти по самому очевидному или пофантазировать и найти другой проход или способ. Нужно научиться использовать возможности пушки по максимуму, иначе большая часть контента от вас просто ускользнёт. И, конечно же, при наличии разных концовок и множества путей прохождения, проходить игру вы можете множество раз и постоянно натыкаться на что-то новое. Мне кажется, что лишь этого комплимента игре хватит, чтобы увлечь аудиторию фанатов со всего мира.

Графика

Я предпочитаю не говорить о графике в играх, так как это очень субъективная позиция и то, что нравится мне, может не понравится аудитории читателей. С другой стороны, если картинка очень реалистичная, то как об этом промолчать? У INTERPOINT очень реалистично реализована работа со светом — лампочки светятся очень круто, огонь колышется на ветру и создаёт интересные блики от окружающих объектов. Некоторые блестящие предметы отражают свет Луны и прямо светятся в темноте. И таких вот красивых элементы здесь достаточно много — виртуальный мир выглядит шикарно. Сразу видно, что авторы проекта решили брать нас не количеством, а качеством и насыщенностью. И мне, если честно, такой подход очень нравится.

Итог

Мне игра понравилась как сюжетом, так и реализацией игрового процесса. Обычно в подобных проектах получается скучный геймплей, где игрок просто бегает и ничего не ощущает. Здесь же атмосфера постоянно нагнетена до предела — звуки, игра света, общая картина мира вынуждают игрока напрягаться и вслушиваться в каждый шорох. А ведь нам нужно не только следить за безопасностью героя, но и пробираться дальше, разгадывая разнообразные загадки и головоломки. Если вы фанат хорроров и любите игры со сложным геймплеем, то этот проект вам точно понравится и принесет массу эмоций.

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