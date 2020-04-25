Обзор Iratus: Lord of the Dead. Думай головой

Пока все сидят дома на карантине самое время рассказать про увлекательную игру, которая не только затянет вас на достаточно длительное время, но и покажет, что тактические игры могут нагружать мозг больше стратегий в реальном времени или головоломок. Берите в руку мышку и блокнот с ручкой — нужно будет не только много думать, но и записывать.

Геймплей

Разработчики изначально сообщают нам о том, что игра довольно трудная и щадить нас никто не будет. Правда, это заявление относится только к трем последним уровням сложности, тогда как на первом уровне одолеть проект вполне себе можно. Хотя, конечно, даже на первом уровне сложности назвать Iratus: Lord of the Dead лёгкой игрой язык у меня не поворачивается, ведь здесь действительно нужно очень много думать и считать. У каждого вашего миньона есть свои преимущества и недостатки — игрок их обязан знать наизусть, иначе победить будет очень тяжело. Также у врагов есть свои сильные и слабые стороны, которые должны влиять на вашу тактику боя. Просто переть вперед, нанося урон по врагу, нет никакого смысла, ведь можно банально проиграть по глупости. Напоминаем, что это — тактическая игра, а значит, думать в ней нужно часто и упорно. Благо, постепенно к этому привыкаешь и получаешь наслаждение.

У каждого персонажа в вашей армии есть свой набор умений и параметров, которые влияют на то, как тот или иной персонаж действует в бою. Некоторые персонажи обладают большим запасом здоровья и больнее бьют, так что их лучше ставить впереди, дабы они принимали на себя основной урон. Есть персонажи, которые могут поджечь врага и тот будет получать периодический урон, а есть те, которые бьют сразу по нескольким противникам. Это достаточно интересно, ведь игрок вынужден выбирать тактики и пробовать что-то новое, дабы побеждать особенно опасных врагов. Также стоит обратить своё внимание на то, что некоторые противники обладают защитой от определенного типа атак, так что их щит может поглотить урон и вы просто потеряете шаг впустую. Настоятельно рекомендую ознакомиться со всеми характеристиками вашего отряда, дабы знать, как правильно себя вести во время нападения и защиты.

Лут и карта

Стоит сказать, что разработчики порадовали нас довольно вариативным прохождением — никто не заставляет вас двигаться по одному пути, достаточно выбрать тот, который вам больше нравится. К примеру, в определенный момент у автора обзора был выбор пойти прямо и напороться на драку, либо же пойти налево, где его ждал сундук с артефактами. Собственно, автор пошел за артефактами, получил крутой меч, после чего пошел дальше воевать уже с дополнительным бонусом. То есть, вам совершенно не обязательно идти по одному шаблону, вы всегда можете выбрать тот вариант развития событий, который вам нравится больше всего. В этом плане игра очень подняла настроение, так как мы думали, что проект будет максимально линейным. И, конечно, это лишь часть тех сюрпризов, которые ждут вас на поворотах. Иногда вместо подарков там ждут коварные враги.

Итог

Без всякого сомнения можно сказать, что игра годная и точно стоит потраченного на нее времени и внимания. Разработчики смогли реализовать весьма увлекательный игровой процесс, сложные сражения, систему артефактов и крафта, подарили игрокам море положительных эмоций и переживаний. Если вы большой фанат тактических боев и хотите получить от этого море удовольствия, то самое время брать и загружать данный проект, ведь он вполне способен уделать потенциальных конкурентов в пух и прах. Настоятельно рекомендуем присмотреться.
Комментарии и отзывы Iratus: Lord of the Dead
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