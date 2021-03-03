Обзор JBL Bar 9.1. Практичный саундбар на 820 Вт с Dolby Atmos

Сколько бы сотен тысяч рублей не стоял телевизор, звук в нем все равно будет на довольно посредственном уровне. Для тех, кто не хочет возиться со сборкой полноценного домашнего кинотеатра, которая включает в себя настройку ресивера, прокладку проводов и другие щепетильные моменты, существует готовый вариант в виде саундбара JBL Bar 9.1. Он поддерживает передачу по Bluetooth, Wi-Fi, а также обладает разъёмами Ethernet, HDMI с каналом eARC. На что он действительно способен — выясним в этом обзоре.

Комплектация

JBL Bar 9.1 поставляется в цветной транспортировочной коробке, которая внешне сильно напоминает стул. Внутри нее находятся саундбар, два съемных сателлита, сабвуфер, пульт ДУ, кабель питания, HDMI, магнитные заглушки, комплект креплений на стену и весь набор необходимой документации.

Внешний вид

На первый взгляд, JBL Bar 9.1 представляет собой самый обыкновенный саундбар с сабвуфером, но это далеко не так. С двух его торцов имеются две отдельные беспроводные колонки, именуемыми, как сателлиты. Они крепятся на магнитах, причем с разными полюсами, поэтому правый динамик не выйдет поставить в левую нишу или наоборот. Вся суть данных сателлитов заключается в том, что они сильно способствуют созданию объемной звуковой картины, когда во время просмотра фильма буквально ощущаешь, как передвигаются объекты в кино.

Процесс зарядки может происходить от самого саундбара или по разъёму Micro-USB, что будет кстати, если вы решили разместить данные колонки на стену с помощью комплектного набора креплений.

В комплекте предусмотрен набор из четырех заглушек, которые позволяют сохранить эстетический вид конструкции при снятых сателлитов.

Теперь поговорим о самом саундбаре. Он выполнен полностью из металла, покрашенного в темно-серый цвет. Выглядит все крайне стильно и минималистично. Со сборкой здесь тоже полный порядок. Все идеально подогнано на образцовом уровне.

На верхней части ровно по центру находится небольшое углубление, в котором разместились четыре клавиши управления: включение, уменьшение и увеличение громкости, а также смена источника звука.

В этой же области расположилась пара микрофонов. Они отвечают за калибровку звука тех самых двух съемных динамиков. При запуске данного процесса, система подает звук из сателлитов и измеряет их расстояние до саундбара. Таким образом, выявляются наиболее оптимальные настройки.

Управление саундбаром осуществляется миниатюрным пультом ДУ. В нем нет огромной россыпи бесполезной кнопок и каждая находится по делу.

При корректировке настроек системы через пульт ДУ на небольшом экране, находящемся за фронтальной решеткой будут отображаться изменяемые вами параметры.

На задней стороне из разъемов имеются вход питания, инженерный USB, оптический выход, RJ45, HDMI In и HDMI Out.

Теперь пара слов о сабвуфере. Он изготовлен полностью из матового пластика под цвет самого саундбара. Все установлено на четыре вибропоглощающие резиновые ножки.

Внушающих размеров 10-дюймовый динамик направлен вниз.

Если повернуть всю конструкцию, то сзади мы увидим большой фазоинвертор, в который можно чуть ли не засунуть руку, но делать этого, конечно же, не стоит. Здесь есть разъем питания и кнопка сопряжения.

Играет на все деньги

Основной фишкой данного саундбара является поддержка технологии Dolby Atmos. На простом языке это означает, что звук играет еще и над головой, и во время просмотра фильма будут буквально слышно, как пролетает самолет над вами. В данном случае это реализовано с помощью 4 динамиков, которые размещены под углом для отражения звука об потолок. Сейчас контента, поддерживающий Dolby Atmos не так много, как хотелось, но это лишь вопрос времени.

Суммарная мощность JBL Bar 9.1 составляет 820 Вт: 400 Вт от саундбара, 300 Вт от сабвуфер и по 60 Вт от сателлитов. Много ли это? Да, и даже если вы захотите посмотреть фильм с выкрученным уровнем громкости, заполоняющая собой все вокруг, как в кинотеатре, то не будете выставлять ее свыше 60%, ведь и без этого все играет крайне насыщенно и пронзительно. И как раз так тот самых эффект погружения создается по большей части благодаря съемным сателлитам.

К качеству звука у нас нет никаких вопросов. Он насыщенный, плотный и буквально обволакивает все пространство. Ему под силу справиться с любыми музыкальные жанры, будь то House, Techno, Hardstyle, Rap или динамический Rock.

JBL Bar 9.1 поддерживает подключение по Bluetooth 4.2. Также можно настроить соединение по Wi-Fi 2.4 или 5 ГГц через Google Chromecast или AirPlay. В первом случае процесс спаривания к Google Home происходит за считанные секунды. После чего внутри приложения можно более точечно настраивать уровень громкости и в будущем получать обновления системы.

Разъем HDMI OUT поддерживает протокол eARC. Это значит, что при подключении к телевизору можно будет регулировать громкость саундбара и через пульт ДУ от самого ТВ.

Отдельного упоминания заслуживает, то насколько сильно возрастает уровень получаемого удовольствия от игр. Во время теста мы подключили к саундбару PlayStation 5, которая тоже поддерживает технологию Dolby Atmos. После этого эффект погружения сильно возрос, особенно это чувствовалось в таких проектах, как «Человек-Паук: Miles Morales» и «Demon’s Souls».Во всех случаях у нас не возникало проблем с выводом звука. Все срабатывало быстро и моментально переключалось между источниками звука.

Итоги

JBL Bar 9.1 — это тот саундбар, которого за глаза хватит большинству потребителям. Он стильно выглядит, не занимает много места, легок в использовании, имеет беспроводное подключение сателлитов, поддерживает всевозможные типы соединений, обладает качественным звучанием и впечатляющим запасом мощности. Из минусов же можно отметить наличие только двух HDMI и разъемов Micro-USB вместо USB Type-C у беспроводных колонок. С учетом стоимости на модель на данный момент она является одним из самых оптимальных вариантов для приобретения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".