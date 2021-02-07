Обзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часа

До этого мы в рамках нашей «Лаборатории» проводили тестирование беспроводных наушников JBL Tune 225 TWS. Сейчас же очередь дошла до их собрата — JBL Tune 125 TWS. Если вкратце, то данная модель представляют собой внутриканальные наушники с компактными размерами, неплохим звуком и запасом работы до 32 часов. Обо всем подробнее читайте в нашем обзоре.

Комплектация

JBL Tune 125 TWS поставляются в яркой упаковке в цвет наушников с описанием всех ее основных особенностей. Внутри нее находятся кейс, кабель питания, две дополнительные пары силиконовых насадок и вся необходимая документация.

Внешний вид

JBL Tune 125 TWS пришли на смену Tune 120 TWS. Они выполнены в крайне схожем дизайне. Здесь тот же кейс из матового пластика и наушники с идентичной формой.

Не самые маленькие габариты кейса обуславливаются наличием емкого аккумулятора сразу на 820 мАч. Он выполнен довольно качественно и легко открывается одной рукой. По центру него имеется логотип компании и три светодиодных индикатора, отображающие остаток заряда.

JBL Tune 125 TWS можно приобрести в четырех цветовых решениях: черный, синий, розовый и белый.

Сами наушники выполнены из глянцевого пластика. На каждом из них есть световой индикатор, разговорный микрофон и многофункциональная кнопка круглой формы. Левая отвечает за переключение треков, а правая за паузу.

Касательно посадки, то наушники отлично поместились в ушную раковину, хотя у отдельных людей могут возникнуть трудности. Если вы одни из них, то советуем подобрать более подходящую пару силиконовых насадок. При длительном ношении ощущения дискомфорта не возникло. Со стороны Tune 125 TWS выглядят довольно аккуратно и не кажутся чересчур громоздкими.

Первое подключение

JBL Tune 125 TWS работают по Bluetooth 5.0, который обеспечивает быстрое и качественное соединение радиусом до 10 метров. Для подключения необходимо лишь достать наушники из кейса и выбрать их в списке устройств на смартфоне. Есть возможность подключения к левому и правому наушнику по отдельности, что для кого-то однозначно будет полезным.

Также 125-е поддерживают технологию Fast Pair от Google, которая при открытии кейса сразу уведомляет о наличии рядом наушников. Правда работает она не всеми смартфонами. В нашем случае она сработала только с Google Pixel XL.

Как звучат?

Если говорить о звуке, то JBL Tune 125 TWS оснащены динамиками по 5,8-мм. Заявлена поддержка технологии Pure Bass, которая должна давать глубокий бас, но на деле делает на него лишь небольшой акцент, хотя по сравнению с AirPods это уже впечатляет. Запас громкости приличный и его хватает для всех сценариев прослушивания музыки. С пассивной шумоизоляцией тоже все в порядке. Она заглушает все мелкие посторонние звуки и позволяет остаться с музыкой один на один.

Время работы

Как мы уже говорили, JBL Tune 125 TWS оснащены аккумулятором на 820 мАч. Это обеспечивает запас автономности до 32 часов: 8 часов от самих наушников и еще 24 часа от кейса. Процесс зарядки происходит по разъему USB Type-C и занимает около 2 часов времени.

Итоги

JBL TUNE 125TWS — это неплохие за свою цену беспроводные наушники внутриканального типа. У них приятный дизайн, качественный звук, поддерживается технология быстрого подключения Fast Pair, удобная посадка и феноменальное время работы до 32 часов. Из минусов можно отнести, разве что маркий корпус.
Комментарии и отзывы JBL Tune 125 TWS
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