Обзор Jabra Engage 75 Stereo. Лучшая профессиональная беспроводная гарнитура

Видео обзор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию профессиональную беспроводную гарнитуру от компании Jabra, которая не перестает радовать своих покупателей качественными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель Jabra Engage 75 Stereo. Устройство отлично подойдет для офисных сотрудников, которым постоянно необходимо быть на связи. Главной изюминкой данной гарнитуры является инновационный микрофон с функцией шумоподавления, что дает возможность комфортно работать даже в шумных офисах и передавать только свой голос. Однако об этом чуть позже. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 24 000 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводная гарнитура

База для гарнитуры

Адаптер для питания

Кабель USB

Телефонный кабель

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в фирменной упаковке компании производителя из плотного картона. В комплектации с девайсом есть все необходимое для того, чтобы сразу же начать работать. Внутри коробки находятся:

Особенности

Конструкция: беспроводная

Радиус действия - до 150 метров

Поддержка софтфонов

Поддержка настольных телефонов

Поддержка мобильных устройств по Bluetooth

Цифровой сенсорный дисплей

Широкополосное звучание

Фильтрация человеческого голоса

Оптимизация для прослушивания музыки

Встроенное шумоподавление микрофона

Функция отключения звука

Автономность: до 13 часов в режиме разговора

Поддержка быстрой зарядки: 40% за 30 минут

Внешний вид

Компактный, стильный Jabra Engage 75 отлично впишется в интерьер любого рабочего места. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось, все собрано аккуратно и надежно.

Корпус нижнего блока выполнен из качественного пластика. Она также работает в качестве зарядной док станции для гарнитуры при помощи microUSB порта.

Очень простой механизм крепления позволяет быстро, при необходимости, установить гарнитуру на данную площадку.

Слоты для подключения кабеля настольного телефона

AUX

Два разъема microUSB

Разъем для подключения питания

На тыльной стороне блока управления расположились следующие разъемы:

На лицевой части блока расположился сенсорный дисплей на котором отображается вся необходимая информация о подключенных к Jabra Engage 75 устройствах, время работы от аккумулятора и элементы управления вызовами.

На нижней части базы спрятался динамик и специальное покрытие для предотвращения скольжения по поверхности.

Беспроводная гарнитура также выполнена из качественного пластика на котором практически не остаются следы от пальцев.

Устройство отлично садится на голову и не жмет, что позволяет использовать гарнитуру длительное время и при этом не уставать, что существенно будет сказываться на работоспособности ваших сотрудников.

Благодаря металлическому оголовью с пластиковой вставкой гарнитура отлично гнется. Ее также можно настроить по высоте.

Поворотные динамики прикрыты мягкими амбушюрами, которые обеспечивают комфорт и удобство в течение всего дня, что не мало важно.

На одном из динамиков обосновался поворотный по вертикале микрофон. Порадовало то, что микрофон можно настроить в двух положениях, для правши, либо левши.

Здесь же расположилась специальная кнопка для отключения звука во время разговора. Очень удобная и полезная функция.

На динамике также расположились три дополнительные кнопки управления: ответ/завершение вызова, увеличение/уменьшение громкости. Здесь же находится световой индикатор занятости.

Если говорить в целом, разработчикам удалось добиться стильного дизайна и в то же время минималистичности, что в разы упрощает работу с устройством, и позволяет разобраться во всех тонкостях, даже самым неопытным пользователям.

Функционал и настройка

Согласитесь, когда в одном помещении большое количество гарнитур качество звука существенно снижается. Однако Jabra Engage 75 получила под свое управление расширенные кодеки для более оптимального сжатия данных в беспроводных частотах. Все это позволяет передавать и получать больше радиосигналов и подключать в несколько раз больше пользователей к сети, и при этом не испортить качество звучания.

Отдельное внимание следует уделить тому, что к Jabra Engage 75 одновременно можно подключить сразу пять устройств: настольный телефон, софтфон, аналоговый телефон, смартфон и планшет. Если настольные телефоны подключаются при помощи кабеля, то для смартфонов и планшетов предусмотрено беспроводное подключение при помощи Bluetooth. Для удобства подключения здесь есть NFC модуль. Кроме того, устройство позволяет организовать даже конференцзвонки между 4 беспроводными гарнитурами.

Поражает радиус действия беспроводной гарнитуры, который достигает до 150 метров, что позволяет охватить даже самые большие офисные помещения. Теперь нет необходимости стоять рядом с базой и бояться за то, что вы пропустите важный звонок.

Другими словами, если вы хотите существенно увеличить работоспособность ваших сотрудников, то Jabra Engage 75 Stereo является идеальным решением для обеспечения профессионального взаимодействия с клиентами.

Автономность

Качество звука

Встроенный аккумулятор беспроводной гарнитуры позволяет проработать в режиме разговора до 13 часов, что является отличным показателем, а благодаря функции быстрой зарядки вы всегда, при необходимости, сможете за минимальное количество времени подзарядить устройство. Достаточно потратить 30 минут времени, чтобы зарядить гарнитуру на 40 процентов. Для полной зарядки необходимо потратить приблизительно полтора часа времени. Удобно то, что уровень зарядки гарнитуры можно контролировать через экран базы.Теперь о самом главном - качестве звука. Начнем с работы динамиков, которые получили под свое управление широкополосные амлитидно-частотные характеристики и технологию регулировки громкости нового поколения. Как это работает? Все очень просто, шум отделяется от человеческого голоса в реальном времени и тем самым обеспечивает кристально чистое звучание без сторонних звуков. Настраивать громкость звука можно прямо с динамика, при помощи соответствующей кнопки, что позволяет найти для себя комфортный уровень работы.

Понравилось то, как настроены воспроизводимые частоты. Разработчикам удалось добиться отличного баланса. Низкие частоты мягкие и насыщенные. Умеренная середина и высокие частоты также отлично показывают себя в работе, даже при прослушивании музыкальных композиций.

Итоги

Главной изюминкой беспроводной гарнитуры является инновационный микрофон с функцией шумоподавления. Это позволяет передавать ваш голос собеседнику без всяких шумов, посторонних звуков и помех. На практике все оказалось еще лучше, микрофон действительно оправдывает себя. Вы легко сможете общаться даже рядом с шумной компанией и при этом их голоса не попадут на другую сторону линии. Голос на видео обзор был записан с микрофона Jabra Engage 75 без всякой обработки.Подведем итоги по профессиональной беспроводной гарнитуре Jabra Engage 75 Stereo. Если вы хотите существенно повысить качество работы ваших сотрудников в офисе, то Jabra Engage 75 Stereo является идеальным решением. Стильный дизайн и компактные габариты позволяют вписаться устройству в любое удобное место и при этом не мешаться под рукой. Саму базу можно вовсе оставить на отдельном столе и в течении всего рабочего дня пользоваться лишь беспроводной гарнитурой, аккумулятор устройства при этом не сядет даже при активном пользовании, а дальности связи будет достаточно даже для того, чтобы отвечать на звонки в соседнем здании. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, стильный дизайн, интуитивно понятное меню, отличная работа микрофона, качественный звук, возможность одновременно подключать до 5-ти устройств. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. Обычных покупателей может спугнуть лишь цена, однако нам кажется, что Jabra Engage 75 Stereo полностью оправдывает свою стоимость. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.