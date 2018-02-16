Обзор Kingdom Come: Deliverance. Бриллиант с изъянами

2018-02-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Kingdom Come: Deliverance; [164]
На протяжении достаточно длительного времени мы слышали много информации об игре Kingdom Come: Deliverance, но хотелось уже поиграть и, тадаааам, нам такую возможность дали. Стоит сразу отметить, что сама по себе игра является чем-то уникальным, так как про средневековье практически ничего сейчас на рынке нет. Да и те игры, которые есть, не могут порадовать своим качеством или интересом к сюжетной линии, исключительно боевые мотивы и все. Здесь же нам дают полноценный виртуальный мир с замками, деревушками, разного рода штурмами и сражениями. Поиграть в такое хотелось и после того, как я провел два дня в этом виртуальном мире (имеется ввиду реальных два дня, а не игровых) можно уже кое-то сказать.

Первое - игрушка немного разочаровала. То есть, я не могу сказать, что она прямо выбила меня из колеи и все такое, ведь обещанные возможности здесь и правда есть, все реализовано как нужно. Но, количество багов, странных механик и вылеты не дают насладиться игрой в полной мере. Так что у пользователя на данный момент есть два варианта - вы можете подождать две недели, пока выпустят патч и может ситуация улучшится, либо забить на все это и просто играть с ощущением некого дискомфорта. Для меня, одскульного игрока, это вообще не проблема.

Сюжетная линия

Я не буду рассказывать вам прямо все детали сюжета, так как это полностью испортит вам впечатление, но могу сказать, что он здесь шикарен. История настолько детально проработана, что её хочется изучать, сравнивать с реальностью, смотреть на ответы персонажей и так далее. Нас вбрасывают в огромный мир, который живет своей жизнью и можно либо бежать по сюжетной линии, дабы пройти игру максимально быстро, либо потихоньку проходить все задания и получать от этого удовольствие, попутно уделяя внимание второстепенным заданиям и общению с персонажами.

Собственно, я вот играл три часа и только добрался до первой крепости. Там сюжета практически нет, буквально пара кат-сцен и одно задание, но я прошелся по всем персонажам, пообщался, потом изучил окрестности и так далее.

В таком ключе проходить игру намного интереснее, ведь разработчики всем деталям уделили внимание и постарались сделать игру более увлекательной, помимо основной линии сюжета. Это важная деталь для меня, ведь игру хочется проходить долго, изучать все направления и возможности. За сюжет ставлю твердую пятерку с плюсом.

Боевая система

Мне лично боевая система напомнила For Honor, только там было более казуально все представлено. Здесь так же есть пять зон для атаки, есть возможность блокировать атаки в определенных направлениях, можно атаковать цепочками ударов, бить врага коленом по лицу и так далее. Уже в самом начале игры нам покажут, насколько сражения могут быть сложными и насколько круто они выглядят. К примеру, в задании с кузнецом вам нужно получить от него долг, но денег у него нет и вы можете либо уйти спокойно, либо набить кузнецу лицо и забрать все его пожитки. Однако, драка на кулаках не так уж проста и победить будет весьма сложно.

Драки на мечах еще интереснее, но они требуют от вас большего внимания и опыта. Мне сражения очень понравились, они выглядят весьма зрелищно и есть ощущение, что ты дерешься в реальном мире. Стрельба из лука вообще огонь, правда нужно постоянно прикидывать полет стрелы, ведь здесь нет даже прицела. В плане боевой системы игра также заслуживает самой высокой оценки.

Второстепенные возможности

Игрушка порадовала громадным ассортиментом второстепенных возможностей. Например, просто зайдите в чужой дом в запрещенную территорию - на вас сразу нападет стражник и придется либо уйти, либо драться. Победили стражника? За вами придут другие и рано или поздно придется пойти в тюрьму. Решили просто так избить торговца? Вам тут же отомстят и покажут, что так делать нельзя.

Помимо этого, есть возможность общаться с женскими персонажами и ходить на свидания. Это не так просто и надеяться на что-то большее здесь не стоит, но сама возможность потренироваться в красноречии и пригласить виртуальную даму на свидание мне очень понравилась.

Итог: 7 из 10

На данный момент в игре есть масса проблемных моментов и скрывать их нет никакого смысла. За время теста игры у меня раз пять вылетал клиент, несколько раз я замечал, что не проходит урон по противнику, хотя я точно попал мечом по его голове. Плюс, во время штурма есть масса лазеек, позволяющих побеждать вовсе без использования тактики и стратегии. Если все эти проблемы исправят, то игра станет настоящим шедевром. Уже сейчас игроки говорят, что если бы в игре было чуть меньше проблем с багами и вылетами, плюс изменить систему сохранений, то ничего лучше в 2018 году уже не будет. Мы лишь надеемся, что разработчики смогут довести игру до ума и через две недели патч исправит все ошибки. Пока что ставим игре 7 из 10 за баги и вылеты.


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