Обзор Kingdom Come: Deliverance. Бриллиант с изъянами

На протяжении достаточно длительного времени мы слышали много информации об игре Kingdom Come: Deliverance, но хотелось уже поиграть и, тадаааам, нам такую возможность дали. Стоит сразу отметить, что сама по себе игра является чем-то уникальным, так как про средневековье практически ничего сейчас на рынке нет. Да и те игры, которые есть, не могут порадовать своим качеством или интересом к сюжетной линии, исключительно боевые мотивы и все. Здесь же нам дают полноценный виртуальный мир с замками, деревушками, разного рода штурмами и сражениями. Поиграть в такое хотелось и после того, как я провел два дня в этом виртуальном мире (имеется ввиду реальных два дня, а не игровых) можно уже кое-то сказать.

Сюжетная линия

Первое - игрушка немного разочаровала. То есть, я не могу сказать, что она прямо выбила меня из колеи и все такое, ведь обещанные возможности здесь и правда есть, все реализовано как нужно. Но, количество багов, странных механик и вылеты не дают насладиться игрой в полной мере. Так что у пользователя на данный момент есть два варианта - вы можете подождать две недели, пока выпустят патч и может ситуация улучшится, либо забить на все это и просто играть с ощущением некого дискомфорта. Для меня, одскульного игрока, это вообще не проблема.Я не буду рассказывать вам прямо все детали сюжета, так как это полностью испортит вам впечатление, но могу сказать, что он здесь шикарен. История настолько детально проработана, что её хочется изучать, сравнивать с реальностью, смотреть на ответы персонажей и так далее. Нас вбрасывают в огромный мир, который живет своей жизнью и можно либо бежать по сюжетной линии, дабы пройти игру максимально быстро, либо потихоньку проходить все задания и получать от этого удовольствие, попутно уделяя внимание второстепенным заданиям и общению с персонажами.

Собственно, я вот играл три часа и только добрался до первой крепости. Там сюжета практически нет, буквально пара кат-сцен и одно задание, но я прошелся по всем персонажам, пообщался, потом изучил окрестности и так далее.

Боевая система

В таком ключе проходить игру намного интереснее, ведь разработчики всем деталям уделили внимание и постарались сделать игру более увлекательной, помимо основной линии сюжета. Это важная деталь для меня, ведь игру хочется проходить долго, изучать все направления и возможности. За сюжет ставлю твердую пятерку с плюсом.Мне лично боевая система напомнила For Honor, только там было более казуально все представлено. Здесь так же есть пять зон для атаки, есть возможность блокировать атаки в определенных направлениях, можно атаковать цепочками ударов, бить врага коленом по лицу и так далее. Уже в самом начале игры нам покажут, насколько сражения могут быть сложными и насколько круто они выглядят. К примеру, в задании с кузнецом вам нужно получить от него долг, но денег у него нет и вы можете либо уйти спокойно, либо набить кузнецу лицо и забрать все его пожитки. Однако, драка на кулаках не так уж проста и победить будет весьма сложно.

Второстепенные возможности

Драки на мечах еще интереснее, но они требуют от вас большего внимания и опыта. Мне сражения очень понравились, они выглядят весьма зрелищно и есть ощущение, что ты дерешься в реальном мире. Стрельба из лука вообще огонь, правда нужно постоянно прикидывать полет стрелы, ведь здесь нет даже прицела. В плане боевой системы игра также заслуживает самой высокой оценки.Игрушка порадовала громадным ассортиментом второстепенных возможностей. Например, просто зайдите в чужой дом в запрещенную территорию - на вас сразу нападет стражник и придется либо уйти, либо драться. Победили стражника? За вами придут другие и рано или поздно придется пойти в тюрьму. Решили просто так избить торговца? Вам тут же отомстят и покажут, что так делать нельзя.

Итог: 7 из 10

Помимо этого, есть возможность общаться с женскими персонажами и ходить на свидания. Это не так просто и надеяться на что-то большее здесь не стоит, но сама возможность потренироваться в красноречии и пригласить виртуальную даму на свидание мне очень понравилась.На данный момент в игре есть масса проблемных моментов и скрывать их нет никакого смысла. За время теста игры у меня раз пять вылетал клиент, несколько раз я замечал, что не проходит урон по противнику, хотя я точно попал мечом по его голове. Плюс, во время штурма есть масса лазеек, позволяющих побеждать вовсе без использования тактики и стратегии. Если все эти проблемы исправят, то игра станет настоящим шедевром. Уже сейчас игроки говорят, что если бы в игре было чуть меньше проблем с багами и вылетами, плюс изменить систему сохранений, то ничего лучше в 2018 году уже не будет. Мы лишь надеемся, что разработчики смогут довести игру до ума и через две недели патч исправит все ошибки. Пока что ставим игре 7 из 10 за баги и вылеты.