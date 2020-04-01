Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей

Относительно недавно в России начал продаваться доступный смартфон Lenovo A6 Note. Новинка получила HD+ дисплей на 6,09 дюйма, восьмиядерный процессор Mediatek MT 6762 с 3 Гбайт, двойную камеру, аккумулятор на 4000 мАч и другие прелести совершенных смартфонов. В этом обзоре, как модель себя ведет в жизни.

Комплектация

Lenovo A6 Note поставляется в синей коробке в цвет смартфона. Внутри нее находится сам смартфон, силиконовый чехол, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Lenovo A6 Note выполнен в утилитарном дизайне. Он получил пластиковый корпус из глянцевого пластика. Края смартфона ощутимо закруглены. Для дополнительной защиты можно воспользоваться комплектным силиконовым чехлом.

В России данная модель продается в двух цветовых решениях: черный и синий.

На задней крышке смартфона расположился двойной модуль камеры со вспышкой и сканер, который достаточно быстро справляется с распознаванием отпечатков пальцев.

На правой грани имеется качелька громкости и кнопка блокировки.

На левой грани сосредоточился слот под две SIM-карты и MicroSD объемом до 256 Гбайт.

На нижнем торце имеется Micro USB-разъем и основной динамик, расположенный слева. Правая же выполняет лишь декоративную функцию.

Лицевая часть смартфона выглядит свежо за счет безрамочного дисплея. Сверху него расположилась фронтальная камера и широкий разговорный динамик.

В руках смартфон ощущается приятно и не пытается выскользнуть в самое неподходящее для этого время. Вес смартфона составляет 172 г.

Дисплей

В Lenovo A6 Note установлен IPS-дисплей на 6.09 дюйма с HD+ разрешением (1560×720 пикселей). Плотность пикселей составляет 282 ppi, а соотношение сторон равно 19.5:9. Касательно уровня яркости, то он здесь действительно неплохой. Цветовой баланс смещен в холодные оттенки.В целом, учитывая ценовую категорию модели, экран смартфона вызывает положительные эмоции.

Начинка

Lenovo A6 Note работает на восьмиядерном процессоре Mediatek MT 6762 с 3 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт внутренней. Здесь используется графический ускоритель в виде PowerVR 8320. Вся система работает на чистом Android 9.0. К быстродействию системы у нас вопросов нет, все работает на приемлемом уровне.

Важно помнить, что смартфон относится к бюджетным моделям, поэтому в играх многого от него ожидать не стоит. Мы скачали на данную модель требовательную игру PUBG Mobile. По умолчанию она запустилась на низком уровне графике. Частота кадров не невысокая, но вполне играбельная.

Камера

В Lenovo A6 Note используется двойной модуль камеры. Основной имеет разрешение в 13 Мпикс и светосилу f/2.0. Дополнительный же модуль обладает разрешением в 2 Мпикс, светосилу /2.4 и служит для измерения глубины картины.

Среди встроенных фишек имеются режимы съемок «Красота» (улучшение внешности) «Боке» (размытие заднего фона) и ручной режим.

Аккумулятор

Касательно видео, то смартфон умеет снимать при FullHD разрешении с частотой кадров 30 FPS.Lenovo A6 Note оснащен емким аккумулятором на 4 000 мАч. Такого объема хватает, чтобы весь пользоваться смартфоном, ни в чем себе не отказывая. Модель поддерживает быструю зарядку 10W, которой для полного цикла необходимо около 2 часов.

Итоги

Lenovo A6 Note показал себя, как сбалансированный бюджетный смартфон с неплохими техническими характеристиками. К его плюсам мы отнесли: контрастный дисплей, высокий уровень автономности, хорошее качество фото и достаточный запас производельности. К его минусам мы отнесли отсутствие разъема USB Type-C.