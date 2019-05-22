Обзор Lenovo Ideapad 330-15ARR. Ноутбук на все случаи жизни

Согласитесь, большинство людей, выбирая между ПК или ноутбуком, останавливают свой выбор на последнем. Однако, когда речь заходит о приобретении, всегда появляется один и тот же вопрос – а какую модель купить? Сегодня у нас на тестах ноутбук Lenovo Ideapad 330-15ARR, работающий в одном тандеме с процессором AMD Ryzen™ 7 и видеокартой AMD Radeon™ RX Vega 10, что позволяет использовать данное устройство в большинстве повседневных задач. Список актуальных предложений собран в таблице чуть ниже, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиПоставляется ноутбук в коробке из неокрашенного картона с логотипом производителя. В комплектации с устройством, помимо самого ноутбука, покупатель получает набор документации и внешний блок питания.
Характеристики
- Покрытие экрана: Антибликовое
- Диагональ дисплея: 15.6" LED
- Разрешение дисплея:1920x1080 FHD
- Тип матрицы экрана: TFT TN
- Серия процессора: 2700U
- Частота процессора: 2200 MHz
- Процессор: AMD Ryzen™ 7
- Количество ядер процессора: 4
- Частота процессора (режим Turbo): 3800 MHz
- Кэш-память: 4 Mb
- Тип видеокарты: Встроенная
- Видеокарта: AMD Radeon RX 540X
- Тип оперативной памяти: DDR4
- Оперативная память: 8 Gb
- Частота: 2400 MHz
- Кол-во слотов памяти:1
- Макс. поддерживаемая память: 16 Gb
- Компоновка памяти: 4 Гб + 4 Гб (распаяно)
- Емкость жесткого диска: 1 Тб
Внешний видНоутбук Lenovo Ideapad 330-15ARR выполнен в классическом форм-факторе и получил под свое управление отличный дизайн, который придется по душе всем. Корпус устройства выполнен из прочного пластика. К сборке и качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось.
Все края заострены. Механизм открытия крышки не требует особых усилий для открытия. Понравилось то, что крышка открывается максимально и при этом не перевешивает.
Рамки вокруг экрана средние. На верхней части установлен объектив камеры и микрофон. Да, не сказать, что Lenovo Ideapad 330-15ARR получил лучшую камеру. Однако для того, чтобы общаться со своими друзьями и знакомыми при помощи видеозвонков более чем достаточно. Микрофон показывает неплохие результаты в работе.
Все имеющиеся порты разместились на левом торце:
- Разъем для зарядки
- LAN
- HDMI
- 2 слота под USB
- USB Type-C
- Аудио выход
- Разъем для подключения карт памяти и светодиодные индикаторы состояния работы
Справа находится слот для размещения привода для дисков и замок Kensington. Учитывая компактность ноутбука, следует отметить, что набор разъемом хороший и этого более чем достаточно для полноценной работы.
Рабочая зона устройства выполнена из матовой пластиковой вставки, на которой практически не видны следы от пальцев.
Низкопрофильные клавиши имеют средний ход, но не получили подсветку. Не сказать, что это большой минус, ведь света от дисплея более чем достаточно, чтобы работать за ноутбуком в темноте. Работают клавиши практически бесшумно.
Кнопка включения совмещена с основными кнопками и расположена в правом верхнем углу. Понравилось то, что в данном ноутбуке полноценная клавиатура с дополнительными мультимедийными функциями. Page Down и Page Up совмещены стрелками. Не понравится может лишь размеры клавиш стрелок вверх/вниз, однако к этому быстро привыкаешь.
По центру размещен тачпад, совмещенный с двумя кнопками (правый/левый клик мышки). Чувствительность тачпада на высоте, имеется поддержка жестов. Кроме того, остается место и под запястья, что позволяет не уставать рукам даже при длительных сессиях.
На нижней части устройства находится пара динамиков, громкость которых приемлемая и они выдают неплохое звучание. Здесь же можно увидеть несколько резиновых ножек позволяющие ноутбуку уверенно стоять на рабочей зоне.
Благодаря своим компактным габаритам устройство удобно будет переносить с собой в любое удобное для вас место в своем рюкзаке, либо специальной сумке.
НачинкаНоутбук Lenovo Ideapad 330-15ARR работает на базе процессора AMD Ryzen™ 7 2700U с тактовой частотой от 2200 до 3800 МГц (в режиме Turbo). Использована дискретная графика AMD Radeon RX 540X.
Данного тандема более чем достаточно для воспроизведения мультимедийного контента, рабочих задач и даже для того, чтобы свободно играть в не самые требовательные игры. К примеру, Resident Evil 7 устройство потянет на низких настройках графики, а для любителей таких игр, как Call of Duty Infinite Warfare и вовсе не стоит переживать.
Под операционную систему и для хранения данных выделен жесткий диск объемом 1 Тб.
На борту сразу 8 Гбайт оперативной памяти. Поддерживается до 16 Гбайт.
ЭкранНоутбук получил под свое управление 15.6 дюймовый LED дисплей с антибликовым покрытием (Full HD разрешение). Была использована матрица TFT TN, которая, на сегодняшний день, является достаточно распространенной. Однако здесь есть свои недостатки, среди которых следует отметить следующее:
- Низкая цветопередача
- Малая контрастность
- Не самые лучшие углы обзора
АккумуляторВстроенного аккумулятора Lenovo Ideapad 330-15ARR хватает приблизительно до 6 часов непрерывной работы. В режиме игр данный показатель уменьшается приблизительно до 3-4 часов. Для полного восстановления заряда аккумулятора необходимо потратить чуть больше 2 часов.