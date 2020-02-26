Обзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичный бюджетный смартфон

Относительно недавно в России стартовали продажи бюджетного смартфона Lenovo K10 Note. Он представляет собой доступный фаблет с FullHD дисплеем на 6,3 дюйма, неплохим процессом Snapdragon 710 c 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней. Также в нем установлены три модуля камеры на 16, 5 и 8 Мпикс.

Комплектация

Lenovo K10 Note поставляется в симпатичной цветной коробке, внутри которой находится сам смартфон, скрепка для лотка, кабель USB Type-C, зарядное устройство 15W, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Смартфон выполнен в простом сдержанном дизайне. Корпус изготовлен полностью из глянцевого пластика с закругленными краями.

K10 Note доступен в двух цветах: черный и синий, как у нас.

На задней крышке расположились тройная камера и сканер отпечатков пальцев, который находится в небольшом углублении.

На правой грани имеется качелька громкости и кнопка разблокировки.

На левой же грани имеется гибридный лоток под две SIM карты и MicroSD карту объемом до 256 Гбайт.

Единственное, что находится на верхней грани так это дополнительный микрофон.

Снизу мы имеем разъем для зарядки и синхронизации USB Type-C, разъем для наушников и динамик.

К качеству сборки нет нареканий, все отлично подогнано. Вес самой модели составляет 164 грамм.

Дисплей

Lenovo K10 Note оснащен дисплеем с IPS матрицей на 6,3 дюйма с разрешением 2340x1080 пикселей. Рамки дисплея достаточно узкие и за счет этого активная зона занимает 83,7% от всех площади передней панели. Уровень запаса яркости более чем достаточный. Засветы на всей площади отсутствуют.

Над дисплеем находится фронтальная камера и узкий разговорный динамик.

Начинка

Lenovo K10 Note работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 710, построенном на 10-нанометровом техпроцессе. Сейчас в продаже доступна одна версия с 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней. Вся система работает на практически чистом Android 9.0. Интерфейс работает стабильно, без зависаний. Модуля NFC для бесконтактной оплаты в нем нет.

Камера

В играх смартфон себя ведет достаточно неплохо. К примеру, в PUBG Mobile система по умолчанию выставляет высокий уровень графики и при этом выдает отличный FPS.Lenovo K10 Note оснащен тремя модулями камеры: основной на 16 Мпикс со светосилой f/1.8, телефото объектив на 8 Мпикс со светосилой f/2.4 и сенсор измерения глубины на 2 Мпикс со светосилой f/2.2. Есть встроенные режимы: ночной, ручной, панорама и боке. Видео можно записывать в разрешении 1080p при 30 кадров в секунду.

Есть возможность снимать объекты в дали при помощи двукратного гибридного зума и физического до x8.

Аккумулятор

Касательно фронтальной камеры, то она обладает разрешением на 16 Мпикс со светосилой на f/2.0. Имеется функция бьютификации и и размытия заднего фона при помощи искусственного интеллекта.Объем батареи в K10 Note составляет 4030 мАч. Благодаря энергоэффективному процессору смартфону способен проработать весь день при смешанном режиме использования. Быстрая зарядка осуществляется при помощи блока питания на 15W и для полного цикла ему достаточно двух часов.

Итоги

Lenovo K10 Note показал себя, как достойный бюджетный смартфон. За относительно невысокую цену покупатель получает модель с приятным внешним видом, производительным процессором Snapdragon 710, ярким дисплеем на 6,3 дюйма, качественной тройной камерой, емким аккумулятором на 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки. К минусам мы отнесли отсутствие модуля NFC.