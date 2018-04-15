Обзор M-Horse Pure 3. Это просто космос

Современные мобильные телефоны сильно изменились, хотя этап кардинальных перемен отнял всего год, если не меньше. Буквально в прошлом году LG показала новое соотношение сторон 18:9, все посмеялись, а теперь посмотрите на рынок. Буквально каждый второй смартфон выходит с дисплеем на всю лицевую панель! Дизайнеры остаются без работы, ведь когда на передней панели только дисплей и немного места сверху и снизу, то как проявить свой креатив?

Комплект поставки

Дизайн корпуса

Компания M-Horse, с которой мы уже знакомы, выпустила свой смартфон Pure 3 в свет и показала, что небольшие компании могут делать хорошо и круто. Новинка выглядит очень интересно, лицевая панель и качество картинки меня привели в восторг, при этом гаджет является самым доступным решением на Helio P23. Что же, давайте протестируем его и посмотрим, стоит ли он ваших денег.Комплект поставки оказался весьма добротным. Компания не изменяет своим традициям и поставляет устройство в белой коробке, на которой указаны основные преимущества продукта. Внутри коробки у нас находится смартфон в плотной транспортировочной пленке, а под ним уже весь комплект расположен.В комплект входит кабель зарядки, блок зарядки, чехол силиконовый прозрачный, скрепка для открытия лотка для сим-карты и карты памяти, плюс гарантийный талон и переходник с USB на 3,5-мм. Да, разработчики отказались от использования данного разъема и хотя сейчас многие говорят о негативной стороне данного решения, не только у этой компании, я полностью согласен с разработчикам. Сам пользуюсь беспроводными наушниками и горя не знаю.Комплект заслуженно получает пятерку — чехол и переходник порадовали, остальное на уровне стандарта.Дизайн внешнего вида продукта порадовал, даже очень. Производитель решил пойти по современному пути и выпустил устройство, которое отвечает всем требованиям рынка.

На передней панели у нас расположен дисплей, он занимает громадную часть панели и выглядит это довольно круто. Над дисплеем расположен динамик, там же две камеры и вспышка. Они расположены в один ряд, места занимают совсем немного, смотрится такое решение стильно.

Под дисплеем ничего нет, лишь небольшая площадка чёрного цвета. Клавиши управления перенесены на дисплей, эра сенсорных кнопок под дисплеем прошла. Лицевая панель выглядит нереально круто, особенно если фильмы смотришь или в игры играешь.

Тыльная сторона порадовала логотипом, камерой и сканером отпечатков пальцев. Работает сканер очень бодро, срабатывает в 95% случаев. Благодаря немного выгнутой форме тыльной панели и стеклу 2.5D на передней панели, смартфон в руке лежит невероятно удобно. Серьёзно, это самый удобный смартфон из всех, что я держал за последнее время.

На нижней грани у нас расположен разъем для зарядки и динамик.

На верхней — ничего.На левой грани кнопка блокировки и качелька громкости.

Характеристики

Характеристики Процессор MTK6763, 8 ядер, 2,0 ГГц ОЗУ 4 Гб Память 64 Гб Карта памяти до 256 Гб Экран 5,7 дюймов, 1440х720 Соотношение сторон 18:9 Камера осн. 13 Мп Камера фронт. 8 Мп Батарея 4000 мАч ОС Android 7.1

Производительность

На правой грани установлен лоток для сим-карты и карты памяти.Дизайн гаджета мне очень понравился. Производитель решил выпустить смартфон, который отвечает всем требованиям современного рынка и у него получилось. Если вы посмотрите на другие продукты этого года выпуска, то заметите, что дизайн у них примерно одинаковый. Это тренд и я рад, что M-Horse решили тоже не отставать.Ниже вы можете посмотреть скриншоты из бенчмарков, для многих это является ключевым фактором определения производительности устройства. Лично я не считаю, что лучше всего мерять смартфон по цифрам, лучше всего смотреть на работу в играх и программах. Собственно, давайте обсудим реальные сценарии использования гаджета, а уже потом поговорим про бенчмарк.

Я играл в топовые игры на данный момент — PUBG Mobile и Shadowgun Legends. Это шутеры с крутой графикой и мультиплеером, которые нагружают смартфон очень и очень сильно. Однако, я играл в PUBG без единого глюка или торможения, очень плавно все работает, настойки — средние. На ультра-настройках плавность картинки немного падает, но и игра ещё не оптимизирована. В SL играл на максимальных настройках качества картинки и все работало отлично. Повторюсь — это самые тяжелые шутеры на мобильном рынке, лучше просто нет. И смартфон справился отлично. Остальное можно понять по скриншотам из бенчмарков.

Камера

Давайте поговорим о качестве камеры, как фронтальной, так и тыльной.Основная камера снимает неплохие яркие фотографии при дневном освещении. Если вы часто путешествуете и хотите делать фото с места событий, либо же не хотите тащить на отдых зеркальный фотоаппарат, то новинка с этим вполне справляется.

Особенно меня удивило качество в сравнении с конкурентами — у меня в арсенале есть пара смартфонов среднего класса и все они снимают фото хуже, чем этот продукт, хотя стоят они дороже. Плюс, есть двухкратный зум за счет второй камеры в системе, работает отменно.

Фронтальные камеры снимают немного хуже, что вполне логично, но у них есть своя фишка — широкий угол обзора. Частенько когда снимаешь селфи, несколько друзей в компании не помещаются и приходится доставать монопод или стараться как-то сгруппироваться. Вторая камера имеет широкий угол обзора и захватывает больше пространства вокруг вас, исправляя эту проблему.

Аккумулятор

На удивление, я остался доволен камерами этого смартфона. Это не лучшая камера на рынке, но в своей категории — одна из лучших точно. Ниже вы можете перейти в папку Яндекс.Диска и посмотреть оригиналы фотографий.Аккумулятор заявлен производителем на 4000 мАч. Я мог бы провести какие-то синтетические тесты, но, опять же, я больше люблю реальные сценарии использования. Мне нужно в течении дня проверять почту, общаться в мессенджерах, фотографировать, общаться в социальных сетях, следить за новостями в интернете. Иногда я еще играю, для написания обзоров в категорию мобильных игр, иногда тестирую программы разного рода.

Дисплей

Учитывая такое вот активное использование, смартфон с утра до вечера доживает с запасом в 20-30%. Как по мне, для современного смартфона, который буквально не выпускают из рук в течении дня, это отличный показатель. Требовать от устройства большего я бы не стал. Плюс, если не играть в игры, то получается пользоваться устройством двое суток, а только потом ставить на зарядку.Больше всего в смартфоне мне понравился именно дисплей. Он вытянутый, соотношение сторон 18:9, из-за чего картинка очень классно располагается у вас перед глазами. В фильмах черные полосы либо вообще не видны, либо их практически нет. В играх все отлично, разработчики современных проектов уже оптимизировали картинку под такой формат дисплеев, ведь это самый свежий тренд мобильного рынка.

Итог

Отдельно стоит похвалить удобство использования такого дисплея в мессенджерах, социальных сетях и интернете. На одном экране помещается больше информации, так что работать с ним намного приятнее. Да, разрешение составляет 1440 на 720 точек, это не эталонное значение, но и смартфон, согласитесь, стоит совершенно смешных денег. И, если мы уж об этом заговорили, при таком разрешении пользоваться устройством более чем комфортно. Я много читаю с экрана M-Horse Pure 3 и могу с уверенностью сказать, что он достойный.Я мог бы достаточно долго говорить о преимуществах данного устройства. Мне очень понравился дисплей, корпус идеально ложится в руку, грани очень мягко переходят, материалы корпуса довольно качественные. Но, я решил вместо этого провести параллельное сравнение между этим гаджетом и теми смартфонами, которые конкурируют с ним по цене.

Стоимость M-Horse Pure 3 составляет 127 долларов, это 7000 рублей. За эти же деньги вы можете купить смартфон Sony Xperia E5, который «порадует» вас 5-дюймовым дисплеем с HD разрешением, 16 Гб встроенной памяти и батареей на 2300 мАч. Смешно даже их сравнивать. Можете купить смартфон Samsung Galaxy Core 2 с диагональю 5 дюймов и разрешением 800 на 480 точек. 800 на 480, Карл! И это ровно за ту же сумму в 6990 рублей. Среди топовых брендов в этой категории цен смотреть вообще не на что. Среди более-менее адекватных аналогов могу назвать только Xiaomi Redmi 5, но и у него за ту же суму вы получите вдвое меньше ОЗУ и вдвое меньше встроенной памяти, плюс объективно более слабый процессор.

Исходя из этого, комментировать конкурентов Pure 3 просто не могу — они не выдерживают адекватной критики. Вы можете купить смартфон Samsung за 130 долларов и играть там от силы в «Косынку», либо взять новинку от M-Horse и играть в топовые шутеры по сети. Стоит ли платить за более известный бренд, теряя массу возможностей? Нет, не стоит совершенно.