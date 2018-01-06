Обзор MARVO H8312. Бюджетная игровая гарнитура

2018-01-06, Автор - Айдар Габдулхаков; [136]
Миллионы геймеров все время пытаются найти для себя удобное и многофункциональное устройство, позволяющее улучшить ощущения, играя в свою любимую игру, и в первую очередь необходимо позаботиться о качественном звуке. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию бюджетную игровую гарнитуру, которая отлично подойдет для начинающих геймеров, которые еще не определились с выбором, и не хотят тратить много средств на приобретение девайса. Встречайте, перед вами MARVO H8312. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной, привычной для компании MARVO упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о MARVO H8312. На момент написания обзора средняя стоимость гарнитуры, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 700 рублей. В комплект поставки входят:
  • Наушники MARVO H8312
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Особенности

  • Тип наушников: полноразмерные
  • Игровая гарнитура
  • Частота воспроизведения: 20 - 20000 Гц
  • Импеданс: 32 Ом
  • Чувствительность: 105 дБ
  • Микрофон с шумоподавлением
  • Крепление микрофона: подвижное
  • Чувствительность микрофона: -58 дБ
  • Направленность микрофона: ненаправленный
  • Разъём для подключения к ПК: 2 x mini jack 3.5 mm
  • Длина кабеля: 1.8 м
  • Регулятор громкости на проводе

Внешний вид

Устройство получило небольшие размеры и полностью выполнено из качественного пластика с матовым покрытием. К качеству сборки никаких нареканий не появилось, все закреплено крепко и надежно.

Пластиковое оголовье гарнитуры хорошо гнется, а благодаря возможности регулировать высоту, данное устройство подойдет для всех пользователей.

На левой чашке обосновался регулируемый по вертикале, несъемный микрофон, который получил фиксируемый механизм положения.

40 мм динамики прикрыты амбюшурами из кожзама в красном цвете. Из-за того, что душка выполнена из пластика, амбюшуры не достаточно прижимаются к ушам. Кроме того, сиграл и вес устройства, гарнитура практически не чувствуется на голове, и при резком движении можно слететь.

Чашки для динамиков получили матовое покрытие, что позволило получить им премиальный вид, сразу и не скажешь, что это бюджетное решение.

Длины кабеля в 1.8 м достаточно для того, чтобы комфортно протянуть устройство на игровую зону, и он прорезинен. Кроме того, разработчики добавили в него блок управления громкостью. Подключение к ПК осуществляется при помощи 2 x mini jack 3.5 мм.

Если говорить в целом о дизайне гарнитуры, то следует отдать должное разработчикам. Не смотря на свою низкую стоимость устройство выглядит вполне себе современно.

Качество звука

Гарнитура показывает хорошие результаты в различных играх и выдает неплохое звучание. Если рассматривать устройство для прослушивания музыки, то следует сказать, что высокие частоты немножко задраны вверх. Средние частоты чувствуют себя уверенно в любых жанрах, а низкие частоты выдают приятный и достаточный для комфортного прослушивания бас.

Регулируемый микрофон позволяет общаться с друзьями через голосовые сообщения не только в играх, но и популярных социальных сетях. Да, ненаправленность не позволяет защитить пользователя от попадания посторонних звуков, но в целом картинка очень даже неплохая. Не забывайте, что это все же бюджетное решение.

При длительном использовании гарнитуры также не появились никакие негативные ощущения. Устройство не давит на голову.

Небольшие проблемы появляются, когда вы снимаете устройство. При пересечении динамиков друг с другом устройство начинает фонить, хорошо, что таких помех не появляется когда гарнитура одета на голову.

В любом случае устройство выдает очень даже неплохое звучание для своего уровня. Мы испытали MARVO H8312 в популярной игре Escape from Tarkov. Все звуки отчетливо прослушиваются и позволяют услышать все передвижения противника.

Итоги

Подведем итоги по игровой гарнитуре MARVO H8312. Как нам кажется, устройство полностью оправдывает свою стоимость. Среди плюсов можно отметить: следующее: неплохое звучание, качественные материалы, интересный дизайн, регулируемый по высоте микрофон и конечно же цена. Без минусов не обошлось, однако они не столь существенны. В любом случае, данное устройство больше подойдет для начинающих геймеров, которые еще не определились и не готовы приобретать дорогостоящие девайсы для игр. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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